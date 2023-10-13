Медленно качать рукой из стороны в сторону, вперед-назад, а также вращать по и против часовой стрелки

Эти упражнения должны вызывать лишь минимальную боль. Пациенты должны делать каждое упражнение дважды в одном комплексе и делать несколько комплексов каждый день. Эти упражнения выполняют даже в случае, если рука в повязке либо в бандаже (как это обычно бывает). Движение костей в плечевом суставе помогает предотвратить тугоподвижность сустава.