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Упражнения Кодмана

Упражнения Кодмана

Для начала нужно

  • Наклониться и опустить травмированную руку перпендикулярно полу

  • Расслабить руку и плечо

  • Слегка согнуть колени

Затем нужно

  • Медленно качать рукой из стороны в сторону, вперед-назад, а также вращать по и против часовой стрелки

  • Переносить массу тела со стопы на стопу в направлении движения руки

  • Постепенно увеличивать диапазон движений по мере переносимости

Эти упражнения должны вызывать лишь минимальную боль. Пациенты должны делать каждое упражнение дважды в одном комплексе и делать несколько комплексов каждый день. Эти упражнения выполняют даже в случае, если рука в повязке либо в бандаже (как это обычно бывает). Движение костей в плечевом суставе помогает предотвратить тугоподвижность сустава.

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