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УЗИ в акушерстве

УЗИ в акушерстве

На этой фотографи показано ультразвуковое изображение плода.

IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY