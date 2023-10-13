Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Удаление камня при помощи звуковых волн

Удаление камня при помощи звуковых волн

Камни в почках иногда можно разбить при помощи звуковых волн, испускаемых литотриптором в ходе процедуры, которая называется «дистанционная ударно-волновая литотрипсия» (УВЛ).

После обнаружения камня при помощи ультразвукового устройства или флюороскопа литотриптор помещают на спину, и звуковые волны направляют на камень, разрушая его. Затем человек пьет жидкость для вымывания кусочков камня из почки вместе с мочой.

Иногда после процедуры в моче появляется кровь или на животе возникают кровоподтеки, но серьезные проблемы возникают редко.