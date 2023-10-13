Камни в почках иногда можно разбить при помощи звуковых волн, испускаемых литотриптором в ходе процедуры, которая называется «дистанционная ударно-волновая литотрипсия» (УВЛ).

После обнаружения камня при помощи ультразвукового устройства или флюороскопа литотриптор помещают на спину, и звуковые волны направляют на камень, разрушая его. Затем человек пьет жидкость для вымывания кусочков камня из почки вместе с мочой.