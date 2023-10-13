Точки воздействия лекарственных препаратов на жизненный цикл ВИЧ
Лекарственные препараты, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, разрабатывались на основе жизненного цикла ВИЧ. Данные лекарственные препараты предупреждают проникновение ВИЧ в клетки-мишени или угнетают 3 фермента (обратная транскриптаза, интеграза и протеаза), используемые вирусом для репликации.
1. Прежде всего, ВИЧ прикрепляется и проникает в свою клетку-мишень. Все классы лекарственных препаратов, которые направлены против ВИЧ на данном этапе, называются ингибиторами проникновения и включают ингибиторы присоединения, ингибиторы после присоединения и ингибиторы слияния.
2. ВИЧ выпускает РНК, генетический код вируса, вовнутрь клетки. Для размножения вируса его РНК должна быть преобразована в ДНК. Лекарственные препараты, носящие название ингибиторов обратной транскриптазы, способны предотвращать преобразование РНК ВИЧ в ДНК обратной транскриптазой ВИЧ.
3. Вирусная ДНК вторгается в ядро клетки.
4. При помощи фермента под названием интеграза (также вырабатывается ВИЧ) вирусная ДНК встраивается в ДНК клетки. На этом этапе лекарственные препараты, носящие название ингибиторов интегразы, способны предотвращать внедрение ДНК ВИЧ в ДНК человека.
5. Теперь ДНК инфицированной клетки вырабатывает вирусные РНК и белки, которые необходимы для создания нового ВИЧ.
6. Новый вирус собирается из РНК и коротких фрагментов белка.
7. Вирус проталкивается (пускает ростки) сквозь мембрану клетки, обволакивая себя участком клеточной оболочки, и в конце открепляется от уже инфицированной клетки.
7.5 и 8. Для того чтобы инфицировать другие клетки, проклюнувшийся вирус должен созреть. Для этого созревания решающее значение имеет еще один фермент ВИЧ (протеаза ВИЧ). На этом этапе лекарственные препараты, носящие название ингибиторов протеазы, способны предотвращать созревание вируса ВИЧ.