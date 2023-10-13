1. Прежде всего, ВИЧ прикрепляется и проникает в свою клетку-мишень. Все классы лекарственных препаратов, которые направлены против ВИЧ на данном этапе, называются ингибиторами проникновения и включают ингибиторы присоединения, ингибиторы после присоединения и ингибиторы слияния.