Хромосомы состоят из нитей, называемых хроматидами. Каждая хромосома имеет короткое плечо, обозначенное как «p», и длинное плечо, обозначенное как «q».

Центромера — это область, в которой 2 хроматиды удерживаются вместе.

Теломеры — это области на концах каждого плеча хромосомы.

Молекула ДНК — это 2 спирали ДНК, которые завиваются вокруг друг друга, походя на винтовую лестницу с миллионами ступеней. Каждая чрезвычайно длинная молекула ДНК свернута внутри одной из хромосом.