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Семейный аденоматозный полипоз

Семейный аденоматозный полипоз

На этой фотографии показаны многочисленные полипы в толстой кишке.

CNRI/SCIENCE PHOTO LIBRARY