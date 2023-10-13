Когда реконструкция молочной железы проводится с использованием тканей, взятых из организма женщины, данная процедура называется аутологичной реконструкцией молочной железы. Часто с этой целью используется мышца нижних отделов живота, которая называется прямой поперечной мышцей живота (TRAM), а также кожно-жировой лоскут из этой зоны (лоскут абдоминальной ткани). Эта процедура называется реконструкцией с помощью TRAM-лоскута.