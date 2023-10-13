При скрытой дизрафии спинного мозга, нарушается формирование одного или нескольких позвонков, при этом также могут поражаться спинной мозг и слои окружающей его ткани (мозговые оболочки). Существует несколько типов патологии с разной степенью тяжести неврологических расстройств. Диагноз иногда можно предположить на основании симптомов в области поясницы, таких как пучок волос, ямочка или пигментированный участок кожи над дефектом.