Расщелина позвоночника: Порок развития позвоночника
При расщелине позвоночника нарушается формирование костей позвоночника (позвонков). Расщелина позвоночника может быть различной степени тяжести.
При скрытой дизрафии спинного мозга, нарушается формирование одного или нескольких позвонков, при этом также могут поражаться спинной мозг и слои окружающей его ткани (мозговые оболочки). Существует несколько типов патологии с разной степенью тяжести неврологических расстройств. Диагноз иногда можно предположить на основании симптомов в области поясницы, таких как пучок волос, ямочка или пигментированный участок кожи над дефектом.
При менингоцеле мозговые оболочки выступают через не полностью сформированный позвонок, в результате чего под кожей образуется шишка, заполненная жидкостью. Спинной мозг занимает нормальное положение.
Самый тяжелый тип — менингомиелоцеле, при котором выступают мозговые оболочки и спинной мозг. Пораженный участок выглядит шероховатым и красным, и у младенца, скорее всего, будут иметь место тяжелые нарушения.