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Противозачаточные таблетки

Противозачаточные таблетки

Противозачаточные таблетки (оральные контрацептивы) содержат только прогестин или прогестин с эстрогеном. Они предотвращают беременность, приостанавливая овуляцию (выработку яйцеклеток яичниками) или сгущая слизь шейки матки (чтобы не позволить семенной жидкости проникнуть через шейку в матку).

Диспенсеры с оральными контрацептивами содержат запас таблеток на 28 дней. Большинство из них содержат 21 активную таблетку и 7 неактивных таблеток. Диспенсеры с таблетками, включающими только прогестин, содержат 28 активных таблеток.