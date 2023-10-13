Противозачаточные таблетки (оральные контрацептивы) содержат только прогестин или прогестин с эстрогеном. Они предотвращают беременность, приостанавливая овуляцию (выработку яйцеклеток яичниками) или сгущая слизь шейки матки (чтобы не позволить семенной жидкости проникнуть через шейку в матку).