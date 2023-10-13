Положение и предлежание плода
К концу беременности плод занимает положение для родоразрешения. Нормальным предлежанием является головное (головой вперед), а вид предлежания передним затылочным (плод обращен лицом к позвоночнику беременной), когда лицо и тело повернуты в одну сторону и шея согнута.
К неправильным предлежанияя относятся лицевое, лобное, тазовое и плечевое. Задний вид затылочного предлежания (плод обращен лицом к лобковой кости беременной женщины) встречается реже, чем передний вид затылочного предлежания.