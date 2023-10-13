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Повреждение внутреннего мениска

Повреждение внутреннего мениска

Мениски представляют собой хрящевые прокладки, которые заполняют пространство между бедренной костью и большеберцовой костью. Они помогают стабилизировать и амортизировать коленный сустав. Латеральный мениск расположен на внешней стороне коленного сустава. Медиальный мениск расположен на внутренней стороне коленного сустава.

Медиальный мениск чаще всего повреждается при действии силы, поворачивающей ногу в коленном суставе при перенесении веса на стопу. Медиальный мениск может повреждаться при ударе по колену сбоку. В таких случаях также часто повреждаются передние крестообразные и медиальные коллатеральные связки.