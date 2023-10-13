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Отрывной перелом пальца

Отрывной перелом пальца

При отрывных переломах сухожилие или связка отрывает небольшой обломок кости.