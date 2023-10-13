Если кости, которые соединяют голову и шею, оказывают давление на головной мозг, спинной мозг или нервы, обычно необходимо выполнять вытяжение, чтобы вправить (восстановить нормальное положение) структур. Для вытяжения обычно используют устройство, которое крепится вокруг головы. Это устройство называют галоаппаратом или кольцом. Оно фиксируется к голове пациента с помощью четырех стержней — по два стержня с каждой стороны головы. Галокольцо также прикрепляется к корсету (под названием гало-вест) вокруг туловища пациента, чтобы обеспечить неподвижность шеи.