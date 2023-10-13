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Нормальное кровообращение плода

Нормальное кровообращение плода

Кровообращение через сердце у плода отличается от кровообращения у детей и взрослых. У детей и взрослых кровь поглощает кислород в легких. Плод не контактирует с воздухом. Он находится внутри матки, легкие у него спавшиеся и заполнены амниотической жидкостью. Поскольку плод не дышит воздухом, кровь плода получает кислород, который поступает из кровеносных сосудов матери в плаценту. Богатая кислородом кровь плода из плаценты проходит через кровеносные сосуды пуповины и попадает в сердце плода. Только небольшое количество крови проходит через легкие. Остальная кровь минует легкие, протекая по двум кратчайшим путям (шунтам):

  • через овальное отверстие, которое находится между правым и левым предсердиями;

  • через боталлов проток — кровеносный сосуд, соединяющий легочную артерию и аорту.

Как правило, эти два кратчайших пути закрываются вскоре после рождения.