При миринготомии врачи делают небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Затем через это отверстие они вводят крохотную полую пластиковую или металлическую трубку (тимпаностомическую, или вентиляционную, трубку) в барабанную перепонку. Эти трубки выравнивают давление в среднем ухе с атмосферным. Врачи рекомендуют вентиляционные трубки некоторым детям, у которых бывают повторные инфекции уха или периодически либо постоянно в среднем ухе скапливается жидкость (хронический серозный средний отит).

Установка вентиляционных трубок — распространенная хирургическая процедура, которая проводится в больнице или кабинете врача. Обычно для выполнения процедуры требуется общее обезболивание или седация. Через несколько часов после процедуры детей обычно отпускают домой. Иногда после процедуры назначают ушные капли с антибиотиком, которые закапывают около недели. Трубки обычно выходят сами по себе примерно через 6-12 месяцев, но некоторые виды трубок остаются дольше. Если трубки не выходят сами, их удаляет врач, иногда с применением общей анестезии или седации. Если отверстие не закрывается само собой, для его закрытия может потребоваться хирургическая операция.