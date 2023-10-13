При миелографии врачи выполняют спинномозговую пункцию, чтобы можно было ввести рентгеноконтрастное вещество в субарахноидальное пространство (канал между слоями ткани, которые покрывают головной и спинной мозг). Это контрастное вещество позволяет более четко увидеть структуры на рентгеновских снимках. Затем проводят рентгенологическое исследование.

На смену миелографии в основном пришла магнитно-резонансная томография (МРТ), при которой обычно получают более подробные изображения и выполнить которую проще и безопаснее.