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Миелография

Миелография

При миелографии врачи выполняют спинномозговую пункцию, чтобы можно было ввести рентгеноконтрастное вещество в субарахноидальное пространство (канал между слоями ткани, которые покрывают головной и спинной мозг). Это контрастное вещество позволяет более четко увидеть структуры на рентгеновских снимках. Затем проводят рентгенологическое исследование.

На смену миелографии в основном пришла магнитно-резонансная томография (МРТ), при которой обычно получают более подробные изображения и выполнить которую проще и безопаснее.

Миелография в сочетании с компьютерной томографией (КТ) используется, если врачам необходимо получить более подробные изображения спинного мозга, а МРТ недоступно.