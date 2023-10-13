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Магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга

Магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга

Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A. Jacobson).