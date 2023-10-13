Строение коленного сустава предусматривает его защиту. Сустав полностью окружен суставной капсулой, достаточно эластичной, чтобы не препятствовать движениям, но при этом прочной, чтобы скрепить вместе компоненты сустава. Капсула покрыта синовиальной тканью, которая выделяет синовиальную жидкость для смазки сустава. Устойчивый к износу хрящ, покрывающий окончания бедренной кости и большеберцовой кости, позволяет уменьшить силы трения при движениях. Хрящевые прослойки (мениски) выступают в качестве амортизаторов между двумя костями и способствуют равномерному распределению массы тела на всю поверхность сустава. Заполненные жидкостью мешочки (синовиальные сумки) обеспечивают амортизацию между такими структурами, как большеберцовая кость и сухожилие, закрепленное на коленной чашечке (надколенное сухожилие). Капсула сустава усилена пятью связками, идущими вдоль боковых сторон и задней стороны коленного сустава, что повышает стабильность. Коленная чашечка (надколенник) защищает переднюю часть сустава.