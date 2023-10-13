Некоторые кровеносные сосуды плода находятся в крошечных выростах (ворсинках) плаценты, прилегающих к стенке матки. Кровь матери проходит через пространство, окружающее ворсинки (межворсинчатое пространство). Только тонкая оболочка (оболочка плаценты) отделяет кровь матери в межворсинчатом пространстве от крови плода в ворсинках. Лекарственные препараты в крови матери могут проникать через оболочку в кровеносные сосуды ворсинок и переходить через пуповину к плоду.