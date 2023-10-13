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Использование сфигмоманометра для измерения артериального давления
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Использование сфигмоманометра для измерения артериального давления
В ходе осмотра врач измеряет артериальное давление.
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