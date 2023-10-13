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Искусственный сердечный клапан
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Искусственный сердечный клапан
Поврежденный сердечный клапан может быть заменен искусственным клапаном из металла или пластика.
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