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Искусственный сердечный клапан

Искусственный сердечный клапан

Поврежденный сердечный клапан может быть заменен искусственным клапаном из металла или пластика.