В качестве шины может выступать любой предмет, обеспечивающий неподвижность конечности. Шины призваны не допустить усугубления травмы и ограничить боль. Чтобы шина была эффективной, она должна обездвиживать суставы выше и ниже травмированного участка.

Шины можно сделать из подручного материала, например, журнала или пачки газет. Но в большинстве случаев в качестве шины используют жесткий прямой предмет (например, доску), который прикрепляют к конечности. При повреждении руки, запястья или ключицы можно обездвижить предплечье при помощи шины и перевязи.