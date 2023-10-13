Постоянные (взрослые) зубы идентифицируются по цифрам 1–32. Зубы нумеруются от задней части ротовой полости до передней части, начиная с верхней правой стороны с цифры 1. Несмотря на то, что существует несколько систем нумерации зубов, тут представлена универсальная система нумерации, которая чаще всего используется в Соединенных Штатах Америки.

Существует 32 постоянных зуба: по одной паре верхних третьих моляров (1 и 16), иногда называемых зубами мудрости; верхних вторых моляров (2 и 15); верхних первых моляров (3 и 14); верхних вторых премоляров (4 и 13); верхних первых премоляров (5 и 12); верхних клыков (6 и 11); верхних боковых резцов (7 и 10); верхних центральных резцов (8 и 9); нижних третьих моляров (32 и 17), иногда называемых зубами мудрости; нижних вторых моляров (31 и 18); нижних первых моляров (30 и 19); нижних вторых премоляров (29 и 20); нижних клыков (27 и 22); нижних боковых резцов (26 и 23); и нижних центральных резцов (25 и 24).