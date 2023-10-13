Нервные сигналы проходят по зрительному нерву от каждого глаза. Два зрительных нерва встречаются в области перекрестка зрительных нервов. Там зрительный нерв каждого глаза разделяется, и половина нервных волокон с каждой стороны переходит на другую сторону. Благодаря такому анатомическому строению, правая сторона мозга получает информацию от левого поля зрения обоих глаз, а левая сторона мозга получает информацию от правого поля зрения обоих глаз. Повреждение глаза или зрительного пути приводит к потере зрения разного рода в зависимости от того, на каком участке происходит повреждение.