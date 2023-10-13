Зоонозная передача кожных мигрирующих личинок
Зрелые анкилостомы размножаются в тонком кишечнике, обычно животных, а яйца выделяются с калом животного.
В благоприятных условиях (влажность, тепло, тень) личинки вылупляются из яиц в течение 1–2 дней. Вылупившиеся личинки развиваются в кале и/или почве.
Через 5–10 дней личинки становятся заразными. Эти заразные личинки могут выживать в течение 3–4 недель при благоприятных условиях окружающей среды.
Как только личинки вступают в контакт с животным, они проникают через кожу и по кровеносным сосудам попадают в сердце, а затем в легкие, откуда попадают в горло и проглатываются.
Личинки попадают в тонкий кишечник, где они созревают до взрослых особей. Взрослые гельминты обитают в тонком кишечнике, где они прикрепляются к стенке кишечника. Некоторые личинки прекращают созревание и останавливаются на стадии личинки в тканях; эти личинки служат источником заражения щенков и котят через материнское молоко.
Люди заражаются, когда личинки проникают в кожу. У большинства видов личинки не могут далее созревать в человеческом организме-хозяине и перемещаются в верхнем слое кожи, иногда на расстояние до нескольких сантиметров в день. Некоторые личинки могут застревать в более глубоких тканях.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.