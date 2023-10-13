Заболевания голосовых связок
В расслабленном состоянии между голосовыми связками образуется щель, напоминающая латинскую букву V, так что воздух может свободно проходить через трахею. Голосовые связки открываются, когда в легкие проходит воздух (вдох) и смыкаются при глотании или разговоре.
С помощью специального зеркала, которое вводят в горло, специально обученный врач осматривает голосовые связки на наличие таких проблем, как контактные язвы, гранулемы, полипы, узелки, паралич и рак. Все эти проблемы влияют на голос. Паралич может поражать одну (односторонний) или обе голосовые связки (двусторонний — не показан).