Жизненный цикл круглого червя Trichinella
1. Животные (например, свиньи), которым скармливают мясо других животных, либо животные (медведи, лисы, дикие кабаны), поедающие других животных, заражаются трихинеллезом в том случае, если в съеденном ими мясе содержатся цисты Trichinella. Человек может заразиться при употреблении в пищу сырого, подвергнутого недостаточной термической или кулинарной обработке мяса инфицированного животного.
2. В желудке ферменты расщепляют цисты, из которых в тонкий кишечник выходят личинки. Они проникают в выстилку (слизистую оболочку) кишечника.
3. В кишечнике они развиваются во взрослых особей.
4. Спустя 1 неделю самки производят на свет личинки, которые перемещаются в мышцы, где образуют цисты.
5. Цикл продолжается только в том случае, если личинки в цистах попадают в организм другого животного.
Изображение Центров по контролю и профилактике заболеваний, международное здравоохранение, отдел паразитарных болезней и малярии.