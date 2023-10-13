1. Животные (например, свиньи), которым скармливают мясо других животных, либо животные (медведи, лисы, дикие кабаны), поедающие других животных, заражаются трихинеллезом в том случае, если в съеденном ими мясе содержатся цисты Trichinella. Человек может заразиться при употреблении в пищу сырого, подвергнутого недостаточной термической или кулинарной обработке мяса инфицированного животного.