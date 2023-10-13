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Если повреждаются зрительные пути

Если повреждаются зрительные пути

Нервные сигналы проходят по зрительному нерву от каждого глаза. Два зрительных нерва встречаются в области перекрестка зрительных нервов. Там зрительный нерв каждого глаза разделяется, и половина нервных волокон с каждой стороны переходит на другую сторону. Благодаря этому, мозг получает информацию через оба зрительных нерва для левого поля зрения и для правого поля зрения. Повреждение глаза или зрительного пути приводит к потере зрения разного рода в зависимости от того, на каком участке происходит повреждение.