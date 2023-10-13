Внутримозговое кровотечение или отек головного мозга могут создать давление, прижимающее мозг к низу черепной коробки. В результате может произойти дислокация, в процессе которой мозговое вещество выталкивается сквозь небольшой естественный просвет в относительно жестких листках оболочки, разделяющих головной мозг на правое и левое полушария и на верхний и нижний отделы. (Эти разделители являются продолжением наружного слоя ткани, покрывающей головной мозг — твердой оболочки). Дислокация приводит к сжатию мозгового вещества и его повреждению.