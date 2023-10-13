Дислокация: сдавление головного мозга.
Внутримозговое кровотечение или отек головного мозга могут создать давление, прижимающее мозг к низу черепной коробки. В результате может произойти дислокация, в процессе которой мозговое вещество выталкивается сквозь небольшой естественный просвет в относительно жестких листках оболочки, разделяющих головной мозг на правое и левое полушария и на верхний и нижний отделы. (Эти разделители являются продолжением наружного слоя ткани, покрывающей головной мозг — твердой оболочки). Дислокация приводит к сжатию мозгового вещества и его повреждению.
Наиболее распространенным видом дислокации является височно-тенториальное смещение. Часть височной доли выпячивается в тенториальное отверстие — просвет в листке ткани между височной долей и мозжечком. При этом зрачки пострадавшего могут расшириться и перестать реагировать на свет. Последствия височно-тенториального смещения могут быть поистине катастрофическими: паралич, ступор, кома, нарушения сердечного ритма, нарушение или остановка дыхания, остановка сердца и смерть.