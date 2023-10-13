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А что там внутри сердца?

А что там внутри сердца?

На этом рисунке на поперечном сечении сердца показано направление потока крови в норме.