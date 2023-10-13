Аортокоронарное шунтирование состоит в присоединении артерии или части вены к коронарной артерии, так что кровь получает альтернативный путь попасть от аорты к сердечной мышце. В результате суженный или блокированный участок обходится. Использование артерии предпочтительнее, чем вены, поскольку для артерии меньше вероятность развития блокады в будущем. Один из типов шунтирования состоит в том, что одну из двух внутренних грудных артерий пересекают, и один из концов разреза вшивают в коронарную артерию за участком сужения. Другой конец этой артерии перевязывают. При невозможности использования артерии или при наличии более одной блокады используют часть вены, обычно подкожной вены, которая проходит от паха до лодыжки. Один конец трансплантата пришивают к аорте, а другой — к коронарной артерии за областью сужения. Иногда венозный трансплантат используется в дополнение к трансплантату из грудной артерии.