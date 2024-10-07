Утопление происходит в ситуации, когда погружение человека в жидкость приводит к удушью или мешает дыханию.

Организм утопающего лишается кислорода, что приводит к повреждению органов, в частности головного мозга.

Спасенного обследуют на предмет кислородной недостаточности и сопутствующих травм (например, травм позвоночника при нырянии).

Лечение заключается в устранении недостатка кислорода и прочих проблем.

Утопление может быть несмертельным (так называемое утопление без смертельного исхода) или смертельным. Число госпитализированных в результате несмертельного утопления примерно в четыре раза превышает число утонувших.

Утопление — одно из 10 основных причин смерти в результате несчастного случая во всем мире. В 2023 году в Соединенных Штатах Америки утопление было ведущей причиной смерти в результате травмы среди детей в возрасте от 1 года до 4 лет и занимало второе место после ДТП в качестве причины смерти среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Утопление также было одной из 10 причин непреднамеренной смерти среди людей младше 55 лет.

Повышенному риску смерти от утопления подвержены представители следующих групп:

лица в состоянии алкогольного опьянения либо принимающие препараты, пагубно влияющие на восприятие реальности;

лица с заболеваниями, способными вызвать временную потерю функций, такими как судорожные припадки;

лица с синдромом удлинения интервала QT и некоторыми другими заболеваниями, вызывающими нарушения сердечного ритма (аритмии);

дети из афроамериканских или коренных американских семей;

дети, которые не прошли формальные уроки плавания и не находятся под наблюдением у воды;

мужчины;

люди, практикующие опасную задержку дыхания под водой (dangerous underwater breath-holding behaviors, DUBB).

Более половины случаев смерти от утопления среди взрослых связаны с употреблением алкоголя. Чем выше уровень алкоголя в крови, тем выше риск смертельного утопления.

Судорожные расстройства, а также заболевания, вызывающие нарушения сердечного ритма, повышают риск утопления.

Мужчины особенно подвержены риску утопления. Фактически, 80 % жертв в возрасте старше 1 года — мужчины.

Условия и действия, повышающие риск утопления Утопление часто происходит в бассейнах, гидромассажных ваннах и естественных водоемах. Для маленьких детей опасность представляют даже небольшие емкости с водой — унитазы, ванночки и ведра с водой или другой жидкостью — поскольку в случае падения они могут не суметь выбраться из них. Ныряние, особенно на мелководье, может привести к травмам позвоночника или травмам головы, повышающим вероятность утопления. Опасную задержку дыхания под водой (DUBB) практикуют в основном здоровые молодые люди (часто хорошие пловцы), пытающиеся продлить время, которое они способны выдержать под водой. Существуют три описанных типа DUBB: Намеренная гипервентиляция — быстрое дыхание перед погружением снижает уровень углекислого газа, продлевая время до того, как уровни станут достаточно высокими, сигнализируя о необходимости возвращения на поверхность и дыхания

Гипоксическая тренировка — задержка дыхания в процессе движения для продления времени подводного плавания. Спортсмены, практикующие гипоксические тренировки, должны делать это только под строгим наблюдением спасателей, проинформированных о намерениях спортсменов.

Статическое апноэ — задержка дыхания как можно дольше во время пребывания под водой без движения, в том числе в качестве игры При DUBB люди, которые намеренно задерживают дыхание под водой на длительное время, могут потерять сознание (гипоксическое затемнение или затемнение дыхания), а иногда и утонуть. Знаете ли Вы, что...

Кислородная недостаточность из-за утопления При погружении под воду может произойти 1 из 2: Вода попадает в легкие.

При этом может произойти сильный спазм голосовых связок, способный временно воспрепятствовать поступлению воды в легкие, — однако такой спазм препятствует и дыханию. В любом случае, легкие теряют способность насыщать кровь кислородом. Уменьшение концентрации кислорода в крови может привести к поражению головного мозга и к смерти. Вода, попавшая в легкие в очень большом количестве, вызывает немедленное утопление. Вода в меньшем количестве, особенно загрязненная бактериями, водорослями, песком, грязью, химикатами или рвотой, может вызвать повреждение легких, которое проявляется лишь через несколько часов после извлечения пострадавшего из воды. Эту проблему иногда называют вторичным утоплением. Поражение легких усугубляет недостаток кислорода. Попавшая в легкие пресная вода поступает в кровоток. Спазм голосовых связок иногда развивается только после извлечения пострадавшего из воды. Обычно, если это происходит, то в течение нескольких минут. Поскольку вода не попадает в легкие, это состояние иногда называют сухое утопление.

Последствия погружения в холодную воду Пребывание в холодной воде оказывает как благотворное, так и пагубное воздействие на организм. Охлаждение мышц затрудняет плавание, а опасно сильное падение температуры тела (гипотермия) отрицательно сказывается на способности адекватно оценивать обстановку. В то же время холод защищает ткани организма от пагубного воздействия недостатка кислорода. Кроме того, пребывание в холодной воде может стимулировать рефлекс ныряния у млекопитающих, способный увеличить время выживания в холодной воде. Рефлекс ныряния замедляет сердцебиение и перераспределяет кровоток, направляя кровь от рук, ног и кишечника к сердцу и головному мозгу для защиты этих жизненно важных органов. У детей рефлекс ныряния выражен сильнее, чем у взрослых, поэтому у них больше шансов выжить после длительного погружения в холодную воду. Знаете ли Вы, что...

Симптомы утопления Как правило, борющийся за жизнь утопающий не в состоянии позвать на помощь. Дети, не умеющие плавать, могут уйти под воду менее чем за 1 минуту. Взрослые могут бороться со стихией более продолжительное время. Симптомы и жизненные показатели спасенных весьма разнообразны. Одним удается отделаться легким испугом, другие оказываются при смерти. Пострадавший может находиться в полном или частичном сознании, а может быть без сознания. Некоторые не дышат. Если пострадавший дышит, он может хватать ртом воздух, кашлять или хрипеть; также возможна рвота. Кожа пострадавшего может иметь синюшный оттенок (цианоз), что свидетельствует о недостатке кислорода в крови. В некоторых случаях респираторные проблемы могут проявиться лишь через несколько часов после извлечения пострадавшего из воды. Осложнения утопления У некоторых пострадавших, реанимированных после продолжительного пребывания под водой, недостаток кислорода приводит к стойкому поражению головного мозга. Вдыхание инородных частиц может привести к развитию вторичного утопления с аспирационной пневмонией или острым респираторным дистресс-синдромом, который приводит к стойкому затруднению дыхания. Такое затруднение дыхания может стать серьезным или даже просто очевидным лишь через несколько часов после извлечения пострадавшего из воды. У тонувших в холодной воде часто развивается гипотермия.

Диагностика утопления Оценка симптомов врачом

Определение уровня кислорода в крови Диагноз утопления основывается на факте произошедшего и на симптомах. Тяжесть поражения легких устанавливают посредством замера концентрации кислорода в крови и рентгена грудной клетки. Для диагностики гипотермии измеряют температуру тела. У людей, которые могли получить травму в результате несчастного случая при нырянии, возможно проведение других исследований, например, рентгенологического и компьютерной томографии (КТ) для диагностики травм головы и травм позвоночника. Для диагностики расстройств, которые могли привести к утоплению, может потребоваться снятие электрокардиограммы (ЭКГ) и проведение анализа крови. Например, некоторые типы не выявленной ранее сердечной аритмии могли привести к потере сознания во время плавания.

Лечение при утоплении Искусственное дыхание и сердечно-легочная реанимация (СЛР)

кислород; По окончании госпитализации Немедленная реанимация на месте происшествия — основной фактор увеличения вероятности выживания без сопутствующего поражения головного мозга. Попытки реанимации следует предпринимать даже после длительного пребывания пострадавшего под водой. При необходимости пострадавшему делают искусственное дыхание и мероприятия СЛР. В отличие от большинства других случаев применения СЛР, к закрытому массажу сердца приступают после искусственного дыхания. При подозрении на травму позвоночника шею пострадавшего стараются не тревожить. Жертвы насильственного утопления, а также пострадавшие с какими-либо симптомами направляются в стационар, предпочтительно бригадой скорой помощи. Спасенных с легкими симптомами в течение нескольких часов наблюдают в отделении неотложной помощи, а затем отправляют домой. Если симптомы не проходят в течение нескольких часов, а также при пониженной концентрации кислорода в крови пострадавшему необходима госпитализация. Помощь в больнице В большинстве случаев пострадавшему дают добавочный кислород, иногда концентрированный либо под давлением через дыхательный аппарат. При хрипах назначают бронхолитики. При развитии инфекции назначают антибиотики. После пребывания в холодной воде температура тела пострадавшего может упасть до опасных значений (гипотермия). В этом случае требуется прогревание. Травмы позвоночника требуют особого лечения.

Прогноз при утоплении Факторы, увеличивающие шансы на выживание без стойкого поражения головного мозга и легких Немедленное начало реанимации (крайне важно)

Малое время пребывания под водой

Низкая температура воды

малый возраст пострадавшего; Известны случаи, когда детям удавалось не только выжить после 60-минутного пребывания в холодной воде, но и обойтись без стойкого поражения головного мозга. Многие из тех, кому потребовалось проведение сердечно-легочной реанимации, и практически все, кто на момент прибытия в больницу был в сознании, тоже восстанавливаются полностью. Потребление алкогольных напитков непосредственно перед утоплением повышает вероятность гибели или стойкого поражения головного мозга или легких.

Профилактика утопления Не следует употреблять алкогольные напитки или лекарственные препараты перед плаванием и водными прогулками на маломерных судах (даже в качестве пассажира), а также присматривая за детьми у воды. Безопасность на воде и дети Плавательные бассейны должны соответствовать местному законодательству в отношении безопасности бассейнов, в том числе должны быть должным образом огорожены, поскольку несчастные случаи на воде очень часто происходят именно в них. Кроме того, необходимо запирать все двери и ворота, ведущие к бассейну. Детям, которые находятся в воде или у какого-либо водоема, включая бассейны и ванны, необходим постоянный присмотр, вне зависимости от используемых плавсредств. В идеале дети должны находиться на расстоянии вытянутой руки от взрослого, осуществляющего присмотр. Младенцы и маленькие дети могут утонуть буквально в нескольких сантиметрах воды — опасность представляют даже наполненные водой емкости, например, ведра или переносные холодильники с ледяным охлаждением. Взрослым следует выливать из таких емкостей воду сразу после использования. Во время игр на воде маленьким детям следует надевать разрешенные к применению спасательные жилеты или индивидуальные спасательные средства. Надувные плавательные средства и пенопластовые игрушки (подушки для плавания, аквапалки и тому подобное) не обеспечивают безопасность на воде и не должны использоваться вместо разрешенных к применению спасательных средств. Формальные уроки плавания снижают риск смерти от утопления среди детей в возрасте от 1 до 4 лет. Обучение плаванию полезно всем детям. Однако даже обученные плаванию дети должны быть под присмотром всякий раз, когда они находятся в воде или у водоема. Безопасность плавания Пловцам следует руководствоваться здравым смыслом и учитывать погодные факторы и состояние водоема. При первых признаках переохлаждения (даже внешних) следует немедленно выходить из воды. Людям, у которых бывают судорожные припадки, не обязательно отказываться от плавания, если припадки контролируемые — однако им следует проявлять повышенную осмотрительность на воде, в том числе во время водных прогулок, а также принимая душ или ванну. Чтобы свести риск утопления к минимуму, следует воздержаться от плавания в одиночку и плавать только в местах, патрулируемых спасателями. Тем, кто плавает в океане, нужно учиться уходить от обратных течений (сильные течения, которые относят пловца от берега), плавая параллельно пляжу, а не в направлении пляжа. Люди, практикующие опасную задержку дыхания под водой (DUBB), должны находиться под наблюдением и должны знать об опасности этого занятия. Выжидать час после приема пищи перед началом плавания необязательно. Нет никаких существенных доказательств, поддерживающих миф о том, что судороги приводят к утоплению, если плавать слишком рано после еды. Знаете ли Вы, что... Другие меры безопасности на воде Ношение спасательных жилетов, одобренных авторитетным агентством по безопасности на воде, при нахождении в маломерных судах рекомендуется для всех и является обязательным для тех, кто не умеет плавать, и для маленьких детей. Во избежание травм позвоночника не следует нырять на мелководье. В общественных плавательных зонах необходимо присутствие спасателей, обученных мерам обеспечения безопасности на воде, технике спасения утопающих и проведения реанимационных мероприятий. В непосредственной близости от кромки бассейна должны находиться спасательные средства, спасательные жилеты и спасательный багор (длинный шест с крюком на конце). В бассейнах должен быть доступ к автоматическим внешним дефибрилляторам, оборудованию для раскрытия дыхательных путей и к телефонам для связи со службами экстренной медицинской помощи. Необходимо проведение комплексных общественно-профилактических программ, направленных на достижение следующих целей: на разработку мер для представителей групп повышенного риска;

на обучение максимально возможного числа подростков и взрослых мерам сердечно-легочной реанимации (СЛР);

на обучение детей плаванию с самого раннего возраста.