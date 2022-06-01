Укусы мелких клещей

Домашние клещи, как и клещи, обитающие в дикой природе, являются близкими родственниками пауков. Кусачие мелкие клещи, которые, как паразиты, иногда переносятся на телах людей и животных, могут передавать заболевания людям.

(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях и Укусы клещей).

Заражения мелкими клещами случаются довольно часто и приводят к развитию тромбидиаза (сыпи, сопровождающейся интенсивным зудом и вызываемой развивающимися под кожей личинками зудня), чесотки, других видов зудящей сыпи и еще нескольких расстройств. Тяжесть поражения тканей в месте укуса может быть различной. В некоторых странах Азии и Австралии, клещи могут передавать клещевую индийскую лихорадку.

Мелкие клещи, которые кусаются, обитают в различных местах, включая такие как:

Птицы

Грызуны

Кошки, собаки (особенно щенки) и кролики

Свиньи

Солома, сено, семена и другие растения

Некоторые мелкие клещи, такие как те, что вызывают чесотку, кусают и внедряются под кожу. Железница угревая вызывает аналогичную сыпь (иногда называемую демодекозом).

Некоторые зудни не кусаются, но вызывают аллергические реакции, такие как

Экзема (аллергический контактный дерматит), возникающая у людей, которые работают на складах с крупами, сыром и другими продуктами

Свистящие хрипы как реакция на продукты жизнедеятельности пылевых клещей, обычно обитающих в подушках, матрасах и коврах