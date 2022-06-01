Укусы мелких клещей

Домашние клещи, как и клещи, обитающие в дикой природе, являются близкими родственниками пауков. Кусачие мелкие клещи, которые, как паразиты, иногда переносятся на телах людей и животных, могут передавать заболевания людям.
(См. также Общие сведения об укусах и ужаливаниях и Укусы клещей).
Заражения мелкими клещами случаются довольно часто и приводят к развитию тромбидиаза (сыпи, сопровождающейся интенсивным зудом и вызываемой развивающимися под кожей личинками зудня), чесотки, других видов зудящей сыпи и еще нескольких расстройств. Тяжесть поражения тканей в месте укуса может быть различной. В некоторых странах Азии и Австралии, клещи могут передавать клещевую индийскую лихорадку.
Мелкие клещи, которые кусаются, обитают в различных местах, включая такие как:
Птицы
Грызуны
Кошки, собаки (особенно щенки) и кролики
Свиньи
Солома, сено, семена и другие растения
Некоторые мелкие клещи, такие как те, что вызывают чесотку, кусают и внедряются под кожу. Железница угревая вызывает аналогичную сыпь (иногда называемую демодекозом).
Некоторые зудни не кусаются, но вызывают аллергические реакции, такие как
Экзема (аллергический контактный дерматит), возникающая у людей, которые работают на складах с крупами, сыром и другими продуктами
Свистящие хрипы как реакция на продукты жизнедеятельности пылевых клещей, обычно обитающих в подушках, матрасах и коврах
Лечение укусов мелких клещей
Противозудные препараты, иногда антибиотики либо нанесение перметрина или линдана
Для контроля зуда используются кортикостероидные кремы или антигистаминные препараты внутрь. Антибиотики внутрь при внедрении мелких клещей под кожу. При чесотке кожу смазывают кремом с перметрином или обрабатывают раствором линдана. Иногда в течение нескольких дней место укуса клеща смазывают кремом с кортикостероидами, чтобы снять зуд. При назначении перметрина или линдана их применяют до кортикостероидов.