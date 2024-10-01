Высотная болезнь возникает из-за недостатка кислорода на большой высоте и поражает альпинистов, туристов, лыжников и других людей, которые передвигаются на большой высоте.
Симптомы включают головную боль, усталость, тошноту или потерю аппетита, раздражительность, в более тяжелых случаях — одышку, дезориентацию и даже кому.
Диагностика высотной болезни основывается в первую очередь на симптомах.
Для лечения пострадавшему нужен покой, спуск с высоты, иногда — прием лекарственных препаратов и/или дополнительный кислород.
Профилактика данного заболевания заключается в снижении скорости подъема, а иногда в приеме лекарственных препаратов.
С увеличением высоты процентное содержание кислорода в воздухе остается неизменным, но атмосферное давление падает, воздух становится более разреженным и менее насыщенным кислородом. Так, на высоте 5800 м в воздухе содержится вдвое меньше кислорода, чем на уровне моря. В Денвере, который расположен на высоте около 1615 м над уровнем моря, в воздухе содержится на 20 % меньше кислорода.
Большинство людей в состоянии за день подняться на высоту 1500–2000 м без особого дискомфорта — однако при восхождении на высоту 2500 м примерно у 25 % людей развивается та или иная форма высотной болезни, а на высоте 4300 м их число возрастает до 40 %. Чрезвычайно высокая частота этой болезни встречается у религиозных паломников в гималайских горах Непала и у альпинистов, восходящих на гору Килиманджаро в Кении и Танзании. Известно, что оба места привлекают альпинистов, которые поднимаются слишком быстро, что является основным фактором риска развития высотной болезни. Другими факторами, способствующими развитию высотной болезни, являются максимальная достигнутая высота и высота ночевки.
Высотная болезнь чаще всего поражает следующие органы:
Головной мозг (острая горная болезнь (ОГБ), реже — высотный отек мозга (ВОМ))
Легкие (высотный отек легких (ВОЛ))
Факторы риска
Риск развития высотной болезни значительно различается у разных людей. Но в целом, риск повышается у людей, которые восходят на высоту более 2000 м и соответствуют как минимум 1 из следующих критериев:
ранее переболели высотной болезнью;
живут на уровне моря или на очень низкой высоте;
восходят на слишком большую высоту слишком быстро;
перенапрягаются;
ночуют на слишком большой высоте.
Такие заболевания, как астма, диабет, ишемическая болезнь сердца и легкая форма ХОБЛ (хронической обструктивной болезни легких), не повышают вероятность развития высотной болезни. Однако на большой высоте люди с такими хроническими заболеваниями могут испытывать определенные трудности ввиду пониженного содержания кислорода в крови (гипоксия).
Астма на большой высоте в целом не усугубляется.
Пребывание на более значительных высотах (но ниже 3000 метров) менее нескольких недель не представляет опасности для беременной женщины или плода.
Хорошая физическая подготовка не защищает от высотной болезни.
Акклиматизация
Организм постепенно приспосабливается (акклиматизируется) к большой высоте, наращивая интенсивность дыхания и увеличивая количество эритроцитов, насыщающих ткани кислородом, а также внося другие корректировки. В большинстве своем люди адаптируются к высоте до 3000 м над уровнем моря в течение нескольких дней. Период адаптации к гораздо большим высотам может исчисляться днями и неделями, но некоторым людям в итоге удается вести более или менее привычный образ жизни на высоте до 5300 м над уровнем моря. Однако полная акклиматизация к постоянной жизни выше этого уровня невозможна.
Знаете ли Вы, что...
Симптомы высотной болезни
Острая горная болезнь (ОГБ)
Острая горная болезнь представляет собой легкую и наиболее распространенную форму высотной болезни. Обычно болезнь развивается лишь в тех случаях, когда высота превышает примерно 2400 м, но у очень восприимчивых людей она может развиваться и на меньших высотах. Симптомы обычно развиваются в течение 6–10 часов после подъема (увеличения высоты) и часто выражаются в виде головной боли в сочетании с одним или несколькими из следующих симптомов: головокружением, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, утомляемостью, слабостью или раздражительностью. Некоторые сравнивают симптомы горной болезни с похмельным синдромом. Симптомы обычно сохраняются в течение 24-48 часов. Изредка острая горная болезнь переходит в более тяжелую форму высотной болезни, называемую высотный отек мозга.
Высотный отек мозга (ВОМ)
ВОМ — довольно редкое, но потенциально смертельное расстройство, при котором мозг отекает жидкостью. ВОМ сопровождается головной болью, дезориентацией, потерей устойчивости и координации при ходьбе (атаксия). Если расстройство не распознать и не лечить на ранней стадии, пострадавший может впасть в кому. Эти симптомы способны в течение нескольких часов перерасти из легких в опасные для жизни.
Высотный отек легких (ВОЛ)
ВОЛ — это накопление жидкости в легких, которое обычно развивается через 24–96 часов после быстрого восхождения на высоту более 2400 м над уровнем моря. Он может возникать даже у тех людей, у которых нет симптомов ОГБ. ВОЛ является наиболее частой причиной смерти от высотной болезни. У людей, постоянно проживающих на большой высоте, ВОЛ может развиться в форме так называемой ВОЛ горцев, даже если они не спускаются с гор и не возвращаются в горы с долин. Люди, проживающие на большой высоте и спускающиеся в долину, например, для проведения отпуска, могут испытывать отек легких после возвращения домой, это явление называется ВОЛ по возвращении.
По-видимому, респираторные инфекции (даже незначительные) увеличивают риск развития ВОЛ. Симптомы сильнее проявляются ночью, когда люди ложатся спать, и чрезвычайно быстро усугубляются, если вовремя не распознать ВОЛ и не провести необходимое лечение. Легкие симптомы обычно ограничиваются сухим кашлем и одышкой после малейших физических нагрузок. Умеренные симптомы включают одышку в состоянии покоя и голубоватый оттенок кожи, губ и ногтей (цианоз). При тяжелых симптомах пострадавший хватает ртом воздух, слюна приобретает розоватый оттенок или в ней появляются следы крови, развивается тяжелый цианоз и дыхание сопровождается булькающими звуками. ВОЛ может быстро ухудшиться и привести к дыхательной недостаточности, коме и смерти в течение нескольких часов.
Другие симптомы:
Нередко возникают отеки рук, ног, при пробуждении — лица. Эти отеки вызывают не слишком большой дискомфорт и обычно проходят в течение нескольких дней или после спуска.
Также часто случается головная боль без проявления каких-либо других симптомов острой горной болезни.
После подъема на высоту 2700 метров над уровнем моря может произойти ретинальное кровоизлияние (появление небольших кровяных пятнышек на сетчатке, в глубине глаза). Такие кровоизлияния довольно распространены на высоте более 4800 м. Обычно ретинальное кровоизлияние проходит бессимптомно; исключением является ситуация, когда оно затрагивает участок глаза, отвечающий за центральное зрение (желтое пятно). В этом случае пострадавший может заметить небольшое слепое пятно без боли в глазах. Ретинальные кровоизлияния проходят в течение нескольких недель без последствий. Люди, у которых во время подъема на гору или горного туризма на большой высоте в поле зрения возникают слепые пятна, должны опуститься до более низкой отметки и обратиться к врачу для осмотра и постановки диагноза. После разрешения кровоизлияния можно предпринять попытку подняться на большую высоту.
Диагностика высотной болезни
Обследование врачом;
При высотном отеке легких (ВОЛ) рентген органов грудной клетки и измерение уровней кислорода в крови, по возможности
Диагностика высотной болезни основывается главным образом на симптомах. При ВОЛ врач обычно выявляет наличие жидкости в легких пострадавшего, прослушивая его через стетоскоп. Подтверждение этого диагноза возможно при помощи рентгенологического исследования грудной клетки и измерения концентрации кислорода в крови.
Для подтверждения диагноза ВОЛ может использоваться КТ или МРТ головного мозга, но обычно в них нет необходимости.
Что такое хроническая горная болезнь?
В большинстве случаев горная болезнь развивается при быстром восхождении на большую высоту. Однако у некоторых людей высотные болезни развиваются только после довольно длительного проживания на большой высоте.
Хроническая горная болезнь (болезнь Монге) — это заболевание, которое развивается у людей, проживающих на высоте более 3000 м над уровнем моря в течение многих месяцев или лет. Ее симптомы — быстрая утомляемость, одышка, боли, синюшная окраска губ и кожных покровов (цианоз). Организм людей, попавших в такие условия, компенсирует недостаток кислорода повышенной выработкой эритроцитов. Избыток эритроцитов сгущает кровь до такой степени, что сердцу становится сложнее перекачивать кровь в нужном объеме для органов по всему телу.
Периодическое кровопускание (флеботомия) дает временное облегчение, однако наиболее действенным средством является спуск на меньшую высоту над уровнем моря. В некоторых случаях снять симптомы можно с помощью ацетазоламида. Полное восстановление может занять несколько месяцев. Больному необходимо перебраться в местность, расположенную на более низкой высоте.
Болезнь Монге широко распространена в Андах, но также наблюдалась в высокогорных сообществах Колорадо. В других регионах (например, в Тибете) у некоторых людей низин, переселившихся в высокогорье, развивается другая форма хронической высотной болезни, которая характеризуется повышенным давлением в сосудах легких и снижением функции правых отделов сердца с чрезмерной выработкой эритроцитов.
Лечение высотной болезни
Спуск на более низкую высоту — лучшее лечение всех форм острой горной болезни.
При легких симптомах острой горной болезни (ОГБ) — прекращение подъема (например, прекращение подъема на большую высоту) и лечение симптомов с помощью лекарственных препаратов.
При тяжелой или трудно поддающейся лечению острой горной болезни — спуск на более низкую высоту и терапия лекарственными препаратами.
При высотном отеке мозга (ВОМ) и высотном отеке легких (ВОЛ) — немедленный спуск на более низкую высоту и прием лекарственных препаратов (если спуск не представляется возможным, лекарственные препараты, подача добавочного кислорода или лечение в переносной гипербарической камере).
При отеке рук, ног и лица, но отсутствии других симптомов высотной болезни, пострадавшие не нуждаются в лечении. Отек проходит самостоятельно через несколько дней или после спуска. Проблемы со сном — это распространенная проблема на большой высоте, даже среди здоровых людей, и сама по себе она не является причиной для спуска на более низкую отметка.
При развитии острой горной болезни (ОГБ) в легкой форме нужно прекратить восхождение и отдохнуть. Не следует возобновлять подъем раньше, чем исчезнут симптомы. Другие виды лечения включают жидкости и ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, для купирования головных болей. При помощи жидкостей ОГБ не лечат, но устраняют обезвоживание, симптомы которого могут быть подобными симптомам ОГБ. Состояния большинства людей с ОГБ улучшается в течение одного или двух дней. Иногда назначают ацетазоламид или дексаметазон для облегчения симптомов.
При более тяжелых симптомах ОГБ или если симптомы не прекращаются или усугубляются, несмотря на лечение, пострадавшего следует спустить на 500–1000 метров ниже. При спуске часто происходит быстрое облегчение. Пострадавшему также назначают жидкости, ацетаминофен или НПВП, ацетазоламид или дексаметазон.
Пострадавшим с симптомами ВОМ нужно немедленно спускаться как можно ниже. Им необходим кислород и дексаметазон. Можно добавить ацетазоламид.
Пострадавшим с симптомами ВОЛ нужно немедленно спускаться вниз. Пострадавшим следует дать кислород (при наличии). Нифедипин может временно снять симптомы, снизив давление крови в артериях, ведущих к легким. Во время спуска следует избегать тяжелого физического напряжения, поскольку это может усугубить отек легких. Люди, которые быстро спускаются вниз, обычно восстанавливаются от ВОЛ в течение 24–48 часов. Большинство людей, у которых развивается ВОЛ, госпитализируют, но некоторые (например, в районах с соответствующими медицинскими ресурсами, например, в горнолыжном сообществе) могут выписываться с дополнительным кислородом, если у них есть родственники или друзья, которые могут наблюдать за ними.
Если быстрый спуск на меньшую высоту невозможен, а человек серьезно болен (тяжелая форма горной болезни, высокогорный отек головного мозга или высокогорный отек легких), для выигрыша времени можно использовать гипербарический мешок. Это устройство состоит из легкого портативного тканевого мешка, способного вместить человека, и ручного насоса. Человека помещают в мешок, плотно закрывают и увеличивают давление в мешке при помощи насоса. Повышенное давление воздуха в мешке симулирует уменьшение высоты. Пострадавшему следует оставаться в мешке до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Гипербарический мешок столь же полезен, как добавочный кислород, которого часто не оказывается у альпинистов, однако не заменяет спуска.
Профилактика высотной болезни
Медленный подъем (медленное увеличение высоты);
иногда ацетазоламид или дексаметазон.
Скорость восхождения
Лучшим средством профилактики высотной болезни является медленный подъем. Высота, на которой человек спит, важнее максимальной высоты, покоренной в течение дня. Контроль скорости восхождения (так называемое постепенное восхождение) важен при подъеме на высоту более 2400 метров. Выше 3000 метров альпинисты и горные туристы не должны увеличивать высоту ночной стоянки более чем на 500 метров в день и должны делать день отдыха (спать на той же высоте) через каждые 3–4 ночи, прежде чем переночевать на большей высоте. Если люди не могут ограничить ежедневное восхождение до менее 500 метров, они должны ограничить среднее восхождение во время похода до менее 500 метров в день. Из-за этого, возможно, потребуется добавить дни отдыха. Во время дней отдыха восхождение на более высокие отметки в течение дня допустимо, главное — возвращаться в лагерь на более низкой отметке на время сна.
Способность к бессимптомному восхождению определяется индивидуальными особенностями организма. Таким образом, темп восхождения альпинистской группы должен быть подстроен под члена группы, который дольше всего акклиматизируется к большей высоте.
Потерять акклиматизацию очень легко. Если после акклиматизации альпинист спускается на низкорасположенный участок более чем на несколько дней, повторное восхождение снова должно быть постепенным.
Лекарственные препараты
Прием ацетазоламида, который можно начать перед началом восхождения, может снизить вероятность возникновения высотной болезни. Прием ацетазоламида в начале заболевания может ослабить симптомы. После начала спуска или через несколько дней, проведенных на пике высоты, прием ацетазоламида следует прекратить. При помощи дексаметазона, альтернативы ацетазоламида, можно также уменьшить вероятность острой горной болезни и купировать ее симптомы.
Прием анальгетиков, например, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), может помочь предотвратить головную боль, вызванную высотной болезнью.
Людям, у которых имели место случаи высотного отека легких (ВОЛ), следует внимательно прислушиваться к симптомам рецидива, а если они начнутся, немедленно спускаться вниз. Некоторые врачи также рекомендуют, чтобы такие люди принимали нифедипин или тадалафил перорально в качестве профилактической меры.
Меры общего характера
Отсутствие чрезмерных физических нагрузок в первые 1-2 дня после прибытия в горы может предотвратить развитие высотной болезни. Следует избегать значительного потребления алкоголя, опиоидов и седативных препаратов, особенно незадолго перед сном. Людям, привыкшим к потреблению кофеина, следует знать о возможном возникновении головных болей при прекращении потребления кофеина после прибытия в горы.
Несмотря на то, что хорошая физическая подготовка позволяет альпинистам выдерживать повышенные физические нагрузки при подъеме, она не защищает ни от одной формы острой горной болезни. Ацетазоламид можно использовать для улучшения сна, который нарушается у многих людей, восходящих на большую высоту.