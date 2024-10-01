Высотная болезнь

Спуск на более низкую высоту — лучшее лечение всех форм острой горной болезни.

При легких симптомах острой горной болезни (ОГБ) — прекращение подъема (например, прекращение подъема на большую высоту) и лечение симптомов с помощью лекарственных препаратов.

При тяжелой или трудно поддающейся лечению острой горной болезни — спуск на более низкую высоту и терапия лекарственными препаратами.

При высотном отеке мозга (ВОМ) и высотном отеке легких (ВОЛ) — немедленный спуск на более низкую высоту и прием лекарственных препаратов (если спуск не представляется возможным, лекарственные препараты, подача добавочного кислорода или лечение в переносной гипербарической камере).

При отеке рук, ног и лица, но отсутствии других симптомов высотной болезни, пострадавшие не нуждаются в лечении. Отек проходит самостоятельно через несколько дней или после спуска. Проблемы со сном — это распространенная проблема на большой высоте, даже среди здоровых людей, и сама по себе она не является причиной для спуска на более низкую отметка.

При развитии острой горной болезни (ОГБ) в легкой форме нужно прекратить восхождение и отдохнуть. Не следует возобновлять подъем раньше, чем исчезнут симптомы. Другие виды лечения включают жидкости и ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен, для купирования головных болей. При помощи жидкостей ОГБ не лечат, но устраняют обезвоживание, симптомы которого могут быть подобными симптомам ОГБ. Состояния большинства людей с ОГБ улучшается в течение одного или двух дней. Иногда назначают ацетазоламид или дексаметазон для облегчения симптомов.

При более тяжелых симптомах ОГБ или если симптомы не прекращаются или усугубляются, несмотря на лечение, пострадавшего следует спустить на 500–1000 метров ниже. При спуске часто происходит быстрое облегчение. Пострадавшему также назначают жидкости, ацетаминофен или НПВП, ацетазоламид или дексаметазон.

Пострадавшим с симптомами ВОМ нужно немедленно спускаться как можно ниже. Им необходим кислород и дексаметазон. Можно добавить ацетазоламид.

Пострадавшим с симптомами ВОЛ нужно немедленно спускаться вниз. Пострадавшим следует дать кислород (при наличии). Нифедипин может временно снять симптомы, снизив давление крови в артериях, ведущих к легким. Во время спуска следует избегать тяжелого физического напряжения, поскольку это может усугубить отек легких. Люди, которые быстро спускаются вниз, обычно восстанавливаются от ВОЛ в течение 24–48 часов. Большинство людей, у которых развивается ВОЛ, госпитализируют, но некоторые (например, в районах с соответствующими медицинскими ресурсами, например, в горнолыжном сообществе) могут выписываться с дополнительным кислородом, если у них есть родственники или друзья, которые могут наблюдать за ними.

Если быстрый спуск на меньшую высоту невозможен, а человек серьезно болен (тяжелая форма горной болезни, высокогорный отек головного мозга или высокогорный отек легких), для выигрыша времени можно использовать гипербарический мешок. Это устройство состоит из легкого портативного тканевого мешка, способного вместить человека, и ручного насоса. Человека помещают в мешок, плотно закрывают и увеличивают давление в мешке при помощи насоса. Повышенное давление воздуха в мешке симулирует уменьшение высоты. Пострадавшему следует оставаться в мешке до тех пор, пока симптомы не исчезнут. Гипербарический мешок столь же полезен, как добавочный кислород, которого часто не оказывается у альпинистов, однако не заменяет спуска.