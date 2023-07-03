Синдром хронической усталости, также известный под названием миалгического энцефалита / синдрома хронической усталости (МЭ/СХУ), характеризуется продолжительной тяжелой усталостью, ведущей к потере трудоспособности и не имеющей подтвержденной физической или психологической причины и без объективных отклонений, обнаруживаемых на физикальном осмотре или при лабораторных анализах.
Усталость с невыясненной причиной наблюдается в течение 6 месяцев подряд или дольше.
Иногда симптомы начинаются во время или после заболевания, напоминающего вирусную инфекцию.
Лечение включает облегчение симптомов, когнитивно-поведенческую терапию и упражнения с возрастающей нагрузкой.
Хотя почти 25% человек заявляют о хронической усталости, клинический синдром хронической усталости диагностируют только у 0,5% обратившихся (1 из 200). Синдром хронической усталости наблюдается, главным образом, у людей в возрасте от 20 до 50 лет и чаще встречается у женщин молодого и среднего возраста, чем у мужчин, хотя он отмечался у людей любого возраста, в том числе у детей. Синдром хронической усталости сопровождается реальными и зачастую приводящими к нарушению жизнедеятельности симптомами. Различают синдром хронической усталости и симуляцию его симптомов (состояние, называемое аггравацией).
Причины синдрома хронической усталости
Несмотря на многочисленные исследования, причина синдрома хронической усталости до сих пор не установлена. Существуют разногласия относительно того, вызван ли он единственной причиной, или же их несколько, а также какой характер они носят — физический или психический, но, в любом случае, для человека симптомы являются весьма реальными.
Некоторые исследователи считают, что синдром может развиваться по нескольким причинам, включая генетическую предрасположенность, воздействие микробов и токсинов и другие физические и эмоциональные факторы.
Инфекционные заболевания
В некоторых исследованиях в качестве возможной причины синдрома хронической усталости рассматривалось заражение вирусом Эпштейна-Барр, цитомегаловирусом, бактерией, вызывающей болезнь Лайма, или кандидой (дрожжеподобным грибком). Но согласно результатам последнего исследования, возникновение синдрома хронической усталости не связано с этими инфекциями. Также отсутствуют доказательства связи синдрома с другими инфекциями (например, инфекциями вследствие заражения вирусом краснухи, герпеса или вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]).
Некоторые люди, выздоровевшие от инфекции COVID-19, являются «дальнобойщиками», страдающими стойкими симптомами. Некоторые из этих симптомов являются результатом поражения органов в результате инфекции и/или лечения, а другие могут быть результатом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Кроме того, у некоторых людей COVID-19, по-видимому, вызывает типичный синдром хронической усталости. В настоящее время данные и информация о долгосрочных эффектах COVID-19 ограничены, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, развился ли синдром хронической усталости у некоторых людей с задержкой выздоровления.
Иммунологические нарушения:
Могут отмечаться несущественные аномалии иммунной системы, которые совокупно называются иммунной дисрегуляцией. Но такие аномалии не являются специфически связанными с заболеванием. У пациентов с синдромом хронической усталости отсутствуют серьезные патологии иммунной системы. Люди с синдромом хронической усталости не имеют ослабленного иммунитета и не подвержены повышенному риску инфекций. Хотя примерно у 65% людей с синдромом хронической усталости ранее наблюдались аллергические реакции, нет оснований полагать, что его причиной являются аллергии. Нет доказательств того, что причиной синдрома хронической усталости являются гормональные отклонения или расстройства психического здоровья.
Генетические факторы и факторы окружающей среды
Синдром хронической усталости часто встречается у нескольких членов семьи одновременно, что может свидетельствовать в пользу версии о генетической составляющей или об обусловленном окружающей средой раздражителе. С другой стороны, члены одной семьи могут одинаково реагировать на физические или психологические стрессы и/или могут испытывать воздействие одних и тех же веществ.
Симптомы при синдроме хронической усталости
Большинство людей с синдромом хронической усталости успешны и функционируют на высоком уровне до начала заболевания, как правило, внезапного, часто после какого-то стрессового события. Главным симптомом является усталость, которая обычно наблюдается в течение 6 месяцев или дольше, и бывает настолько сильной, что может мешать человеку заниматься повседневной деятельностью. Тяжелая усталость чувствуется даже при пробуждении и сохраняется до конца дня. Усталость часто усиливается при физических нагрузках или в периоды психологического стресса. Но физические проявления, такие, как мышечная слабость или отклонения, затрагивающие суставы или нервы, отсутствуют. Сильная усталость может начаться в течение или после выздоровления от напоминающего вирусную инфекцию заболевания, которое характеризуется высокой температурой, насморком и повышением чувствительности либо болезненными ощущениями в лимфатических узлах. Но у многих людей усталость возникает при отсутствии подобного предшествующего заболевания.
Также могут возникать и другие симптомы, включающие проблемы с концентрацией и засыпанием, боль в горле, головную боль, боли в суставах и мышцах или боль в животе. Распространенным симптомом является депрессия, особенно в случае тяжелого течения болезни или ухудшения симптомов. Симптоматика часто похожа на возможно родственное заболевание — фибромиалгию.
Диагностика синдрома хронической усталости
Лабораторные анализы для исключения других причин, вызвавших симптомы
Лабораторных анализов, которые позволяли бы подтвердить диагноз синдрома хронической усталости, не существует. Поэтому врач должен исключить другие заболевания со сходными симптомами. В ряде случаев врач назначает анализы, чтобы исключить такие расстройства, как анемия, электролитные нарушения, почечная недостаточность, воспалительные заболевания (например, ревматоидный артрит), расстройство сна, а также заболевания щитовидной железы или надпочечников. Диагноз синдрома хронической усталости ставится только при отсутствии других причин, которые могли бы объяснить такую усталость и другие симптомы, включая побочные эффекты лекарственных препаратов.
В 2015 г. Институт медицины (в настоящее время Отдел здравоохранения и медицины Национальной академии науки, техники и медицины) предложил новое название этого заболевания, болезнь общей непереносимости физической нагрузки (БОНФН). Также была признана достоверность этого изнуряющего заболевания и упрощены критерии диагностики. Критерии требуют наличия у пациента следующих 3 симптомов:
существенное снижение или нарушение способности к ведению профессиональной, образовательной, социальной или личной деятельности по сравнению с уровнем до заболевания, которое длится более 6 месяцев и сопровождается усталостью, которая часто бывает глубокой, выявлена впервые или имеет определенное начало (не продолжается в течение всей жизни), не является результатом постоянного чрезмерного напряжения и не облегчается отдыхом в значительной степени;
симптомы ухудшаются с повышением физической активности;
отсутствие ощущения бодрости после сна.
Требуется хотя бы одно из следующих проявлений:
затруднения в мышлении;
ощущение дурноты или головокружения при вставании, которое облегчается при лежании.
Частота и степень тяжести симптомов должны оцениваться врачом. Если эти симптомы не проявляются как минимум в течение половины времени со средней, существенной или сильной интенсивностью, врач пересматривает диагноз синдрома хронической усталости.
Критерии установления диагноза имеют важное значение главным образом потому, что они помогают врачам избежать недопонимания при проведении обследования. Тем не менее, при лечении конкретного человека врачи уделяют больше внимания симптомам этого человека, а не критериям.
Лечение синдрома хронической усталости
Когнитивно-поведенческая терапия
Поэтапное повышение физической нагрузки
Антидепрессанты, снотворные и обезболивающие препараты при наличии показаний
В большинстве случаев симптомы хронической усталости с течением времени ослабляются. Однако часто симптомы проходят только через несколько лет и не всегда все. Выздоровление может быть более полным, если пациенты в большей степени концентрируются на функциях, которые можно восстановить, а не на утраченных.
Лечению поддаются конкретные симптомы, например, боль, депрессия и плохой сон. Стоит попробовать когнитивно-поведенческую терапию и постепенно усиливающиеся физические нагрузки, которые помогают некоторым пациентам.
Когнитивно-поведенческая терапия
Когнитивно-поведенческая терапия, как правило, представляет собой краткий курс психотерапии, направленный на изменение направления дестимулирующих мыслей, которые могут препятствовать позитивному мироощущению и выздоровлению
Поэтапное повышение физической нагрузки
Слишком продолжительные периоды отдыха приводят к ухудшению физического состояния и фактически могут усугубить симптомы синдрома хронической усталости. Постепенное введение в режим дня регулярных аэробных упражнений, таких, как прогулки, плавание, езда на велосипеде или пробежки, под строгим наблюдением врача (это называется программа упражнений с возрастающей нагрузкой) может уменьшить усталость и улучшить физическое состояние. Формальные, структурированные программы физической реабилитации могут оказаться наиболее эффективными.
Лекарственные препараты и альтернативные методы лечения
Лечат конкретные симптомы синдрома хронической усталости, например, боль, депрессию и плохой сон.
Кроме того, рассматриваются и другие методы лечения, включая различные лекарственные препараты и альтернативные варианты терапии для облегчения самой хронической усталости. Существует ряд методов, которые в некоторых случаях позволяют добиваться положительных результатов (например, антидепрессанты и кортикостероиды), но эффективность их применения для лечения всех людей с этим синдромом не доказана. Определить, какое лечение окажется успешным, может быть достаточно трудно, поскольку у разных людей наблюдаются разные симптомы, и кроме того, эти симптомы могут то исчезать, то снова появляться сами по себе.
Самым лучшим способом проверки эффективности лечения являются контролируемые клинические исследования, в ходе которых сравнивают действие лекарственного препарата и плацебо (вещества, которое выглядит как лекарство, но не содержит активного ингредиента); в ходе таких исследований ни один из вариантов медикаментозной терапии не продемонстрировал достаточной эффективности для лечения синдрома хронической усталости. Результаты применения ряда методов, направленных на устранение возможных причин синдрома, включая использование интерферонов, внутривенных инъекций иммуноглобулина и противовирусных препаратов, также оказались неудовлетворительными, а эти методы — потенциально опасными. Часто применяются биологически активные добавки, такие как масло ослинника двухлетнего, пищевые добавки на основе рыбьего жира и витамины в больших дозах, но их эффективность также остается недоказанной. Другие альтернативные методы лечения (например, эссенциальные жирные кислоты, экстракты из печени животных, диеты, исключающие определенные продукты, или удаление зубных пломб) также неэффективны. Лучше избегать применения лечения, эффективность которого не доказана, поскольку у него могут быть побочные эффекты.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний, Синдром хронической усталости (СХУ): общая информация о синдроме хронической усталости, его симптомах и лечении
Комитет по диагностическим критериям миалгического энцефаломиелита/синдрома хронической усталости; Совет по здоровью отдельных категорий населения; Институт медицины. За пределами миалгического энцефаломиелита / синдрома хронической усталости: переосмысление заболевания. Washington (DC): публикация Национальной академии (США); 10 февраля 2015 г.