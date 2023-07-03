Синдром хронической усталости

Лабораторные анализы для исключения других причин, вызвавших симптомы

Лабораторных анализов, которые позволяли бы подтвердить диагноз синдрома хронической усталости, не существует. Поэтому врач должен исключить другие заболевания со сходными симптомами. В ряде случаев врач назначает анализы, чтобы исключить такие расстройства, как анемия, электролитные нарушения, почечная недостаточность, воспалительные заболевания (например, ревматоидный артрит), расстройство сна, а также заболевания щитовидной железы или надпочечников. Диагноз синдрома хронической усталости ставится только при отсутствии других причин, которые могли бы объяснить такую усталость и другие симптомы, включая побочные эффекты лекарственных препаратов.

В 2015 г. Институт медицины (в настоящее время Отдел здравоохранения и медицины Национальной академии науки, техники и медицины) предложил новое название этого заболевания, болезнь общей непереносимости физической нагрузки (БОНФН). Также была признана достоверность этого изнуряющего заболевания и упрощены критерии диагностики. Критерии требуют наличия у пациента следующих 3 симптомов:

существенное снижение или нарушение способности к ведению профессиональной, образовательной, социальной или личной деятельности по сравнению с уровнем до заболевания, которое длится более 6 месяцев и сопровождается усталостью, которая часто бывает глубокой, выявлена впервые или имеет определенное начало (не продолжается в течение всей жизни), не является результатом постоянного чрезмерного напряжения и не облегчается отдыхом в значительной степени;

симптомы ухудшаются с повышением физической активности;

отсутствие ощущения бодрости после сна.

Требуется хотя бы одно из следующих проявлений:

затруднения в мышлении;

ощущение дурноты или головокружения при вставании, которое облегчается при лежании.

Частота и степень тяжести симптомов должны оцениваться врачом. Если эти симптомы не проявляются как минимум в течение половины времени со средней, существенной или сильной интенсивностью, врач пересматривает диагноз синдрома хронической усталости.

Критерии установления диагноза имеют важное значение главным образом потому, что они помогают врачам избежать недопонимания при проведении обследования. Тем не менее, при лечении конкретного человека врачи уделяют больше внимания симптомам этого человека, а не критериям.