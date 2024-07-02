Идиопатическая непереносимость окружающей среды включает в себя широкое разнообразие преходящих симптомов, которые, по всей видимости, провоцируются воздействием невысоких концентраций некоторых идентифицируемых или неидентифицируемых химических веществ, которые обычно присутствуют в окружающей среде, или иногда электромагнитных полей.

Симптомы могут включать учащенное сердцебиение, боль в груди, повышенное потоотделение, одышку, утомляемость, приливы крови и головокружение.

Чтобы исключить наличие аллергических расстройств в качестве причины развития симптомов, могут проводиться анализы.

Лечение может заключаться в прохождении психотерапии и/или избегании воздействия токсичных химических веществ.

Идиопатическая непереносимость окружающей среды обычно определяется как развитие многочисленных симптомов, которые могут быть вызваны воздействием определенного числа идентифицируемых или неидентифицируемых химических веществ (посредством вдыхания, касания или употребления в пищу) или воздействием электромагнитных полей, у человека, не имеющего выявляемых функциональных нарушений органов или связанных с симптоматикой физиологических патологий.

Идиопатическая непереносимость окружающей среды чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Кроме того, идиопатическая непереносимость окружающей среды наблюдается у 40 % людей с синдромом хронической усталости (также называемым болезнью общей непереносимости физической нагрузки или миалгическим энцефаломиелитом) и у 16 % людей с фибромиалгией.

Симптомы не всегда возникают после контакта человека с веществом, даже если его концентрации выше тех, которые, по-видимому, ранее вызывали симптомы. Кроме того, анализы крови не всегда показывают активацию иммунной системы человека. Поэтому некоторые врачи считают, что это расстройство носит психологический характер и может являться разновидностью соматического нарушения или тревожного расстройства, схожего с агорафобией (боязнью открытого пространства) или паническими атаками. Другие считают, что это расстройство может быть разновидностью аллергической реакции, потому что у некоторых людей действительно наблюдаются различные изменения в иммунной системе (хотя это случается редко). Тем не менее, закономерность возникновения таких изменений у людей с этим синдромом отсутствует, поэтому его причина остается неизвестной.

Симптомы идиопатической непереносимости окружающей среды У некоторых людей, страдающих идиопатической непереносимостью окружающей среды, симптомы возникают после того, как они подвергаются однократному воздействию большого количества тех или иных токсичных химических веществ. Люди связывают имеющиеся у них симптомы с воздействием таких веществ, хотя обычно основания для этого отсутствуют. Симптомы могут включать учащенное сердцебиение, боль в груди, повышенное потоотделение, одышку, утомляемость, приливы крови, головокружение, тошноту, удушье, дрожь, онемение, кашель, сиплость и снижение концентрации. Распространенные факторы, провоцирующие развитие идиопатической непереносимости окружающей среды, включают алкоголь и наркотики;

кофеин и пищевые добавки;

специфический запах ковров или мебели;

запах топлива и выхлопных газов;

Лакокрасочные материалы

парфюм и другие ароматизированные продукты;

пестициды и гербициды;

мобильные телекоммуникационные устройства.

Диагностика идиопатической непереносимости окружающей среды Врачи подозревают идиопатическую непереносимость окружающей среды, если симптомы у пациента возобновляются после того, как человек повторно подвергается воздействию специфических химических веществ;

возобновляются после того, как человек подвергается воздействию химических веществ, количество которых гораздо меньше количества, которое он способен был переносить ранее, или которое обычно способны переносить другие люди;

ослабляются после того, как человек покидает место, в котором он подвергается воздействию химических веществ;

появляются в виде реакции на широкий спектр не связанных между собой химических веществ. Если симптомы дают основания предполагать диагноз идиопатической непереносимости окружающей среды, врачи пытаются определить возможные причины появления симптомов, в том числе другие заболевания. Например, симптомы могут быть вызваны болезнями, связанными со строительством, аллергическими расстройствами, некоторыми аутоиммунными заболеваниями, либо психологическими расстройствами. В зависимости от симптомов пациента и результатов физикального обследования могут потребоваться дополнительные анализы или исследования. Например, для диагностики аллергических расстройств может быть проведен анализ крови и скарификационная проба, либо, если есть подозрения на депрессию или тревожность, может помочь обследование психиатра.