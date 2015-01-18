Наименования препаратов: генерическое и брендовое

Большинству рецептурных препаратов, находящихся на рынке, присвоены брендовые наименования (также называемые патентованными наименованиями, торговой маркой [иногда ошибочно называемой «торговым наименованием»] или специализированными наименованиями), чтобы отличать их в качестве производимых и реализуемых на рынке исключительно определенной компанией-производителем. В Соединенных Штатах Америки эти наименования, как правило, регистрируются в качестве торговых марок в Патентном ведомстве. Регистрация дает заявителю определенные юридические права на использование данного наименования. Брендовое наименование может быть зарегистрировано на препарат, содержащий один активный ингредиент (с добавками или без них), или на препарат, содержащий два или более активных ингредиентов.

Препарат, реализацией которого на рынке занимаются несколько компаний, может иметь несколько брендовых наименований. Препарат, который производится в одной стране и реализуется на рынках нескольких стран, может иметь различные брендовые наименования в каждой из этих стран.

В этой книге, насколько это возможно, использовались генерические (непатентованные) наименования. Тем не менее, поскольку брендовые наименования используются часто и могут быть более узнаваемыми, генерические препараты, упомянутые в этой книге, представлены ниже в алфавитном порядке вместе со многими их брендовыми наименованиями. Далее следует вторая таблица, в которой в алфавитном порядке перечислены брендовые наименования вместе с соответствующими генерическими наименованиями.

За редкими исключениями, брендовые наименования, представленные в этих таблицах, ограничены названиями препаратов, присутствующих на рынке Соединенных Штатов Америки. Эти таблицы ни в коем случае не являются исчерпывающими и не преследуют цель упомянуть каждое брендовое наименование, используемое в настоящее время по отношению к каждому лекарственному препарату. Тот факт, что какой-либо препарат был внесен в эти таблицы, не означает одобрения его использования, как и того, что данный препарат является эффективным или безопасным. Многие препараты реализуются практически исключительно под их генерическими наименованиями. Внесение брендового наименования такого препарата в эти таблицы не означает призыва к его применению и не должно расцениваться как предпочтительная рекомендация препарата с брендовым наименованием в сравнении с его генерической версией.

Решение о том, что лучше использовать — фирменный препарат или генерическую версию препарата, может быть довольно непростым. Лучше всего такого рода вопросы обсуждать с врачом или фармацевтом.