Масса и размеры

В медицине необходима точность измерений, например, при измерении различных веществ в ходе выполнения лабораторных анализов для оценки состояния здоровья или постановки диагноза. Единицы измерения зависят от вещества. Обычно используется метрическая система с 10-кратными множителями для измерения следующих параметров:
Масса — количество вещества в объекте, измеряемое в граммах. Масса подобна весу, однако на вес влияет сила притяжения.
объем: количество пространства, занимаемого объектом, измеряемое в литрах.
Длина — измеряется в метрах.
К основным единицам измерения, таким, как метр (м), литр (л) или грамм (г), могут добавляться приставки, обозначающие один из 10-кратных множителей. Благодаря этим приставкам упрощается чтение числовых значений. К общепринятым приставкам относятся кило- (к), деци- (д), санти- (с), милли- (м) и микро (мк).
В других единицах измеряются различные свойства вещества. Например, моль — это количество вещества, содержащее такое же количество частиц (молекул или ионов), что и 12 граммов углерода. Поэтому 1 моль всегда содержит одинаковое количество частиц, независимо от вещества. Однако количество граммов в 1 моле может значительно меняться в зависимости от вещества. Один моль равен молекулярной (атомной) массе вещества в граммах. Например, молекулярная масса натрия — 23, поэтому 1 моль натрия равен 23 граммам. Молекула столовой соли (хлорида натрия) состоит из одного атома натрия и одного атома хлора, молекулярная масса которого равна 35 граммам. Следовательно, один моль хлорида натрия весит 23 грамма + 35 граммов = 58 граммов.
Осмолярность — это мера концентрации частиц в литре жидкости, а осмоляльность — мера концентрации частиц в килограмме (кг) жидкости. Поскольку 1 литр воды весит 1 кг, осмолярность и осмоляльность вещества, растворенного в воде, равны. Осмоль — это количество вещества, растворенного в жидкости до 1 моля. Например, поскольку столовая соль в воде распадается на натрий и хлор, один моль столовой соли, растворенный в 1 литре воды, дает 1 моль натрия и 1 моль хлора. Поэтому осмолярность составляет 2 осмоля на литр, а осмоляльность — 2 осмоля на кг.
В грамм-эквивалентах (г-экв) и миллиграмм-эквивалентах (мг-экв) измеряется способность вещества соединяться с другим веществом. Миллиграмм-эквивалент примерно равен одному миллиосмолю.
Для перевода одних единиц измерения в другие существуют формулы. Одно и то же количество можно выразить в разных единицах. Например, концентрация кальция в крови обычно составляет около 10 миллиграммов на децилитр (мг/дл), 2,5 миллимоля на литр (ммоль/л) или 5 миллиграмм-эквивалентов на литр (м-экв/л).
Единицы измерения, используемые в медицинских тестах, зависят от измеряемого вещества. Единицы, традиционно используемые в США, называют условными единицами. Условные единицы обычно передают концентрацию как соотношение массы и объема, а объем измеряется по-разному. В Международной системе единиц (СИ) концентрация всегда исчисляется в молях на литр.
Приставки в метрической системе
Приставка
10-кратный множитель
Сопоставление
кило- (к)
1 километр (км) = 1000 метров (м)
1 метр = 0,001 километра
деци- (д)
0,1 %
1 децилитр (дл) = 0,1 литра (л)
1 литр = 10 децилитров
санти- (с)
1 сантиметр (см) = 0,01 метра
1 метр = 100 сантиметров
милли- (м)
1 миллилитр (мл) = 0,001 литра
1 литр = 1000 миллилитров
микро- (мк)
1 микролитр (мкл) = 0,000001 литра
1 литр = 1 миллион микролитров
пико- (п)
1 пиколитр (пл) = 0,000000000001 литра
1 литр = 1 триллион пиколитров
Эквиваленты массы, объема и длины
Неметрические в метрические
Метрические в неметрические
Масса тела
1 фунт = 16 унций = 0,454 килограмма (кг)
1 килограмм = 2,2 фунта
1 унция = 28,35 грамма (г)
1 грамм = 0,035 унции
Объем
1 галлон = 4 кварты = 3,785 литра (л)
1 литр = 1,057 кварты
1 кварта = 2 пинты = 0,946 литра
1 пинта = 16 жидких унций = 0,473 литра
1 чашка = 8 жидких унций = 16 столовых ложек
1 жидкая унция = 29,573 миллилитра (мл)
1 столовая ложка =1/2 жидкой унции = 3 чайных ложки
Длительность
1 миля = 1,760 ярда = 1,609 километра (км)
1 километр = 0,62 мили
1 ярд = 3 фута = 0,914 метра (м)
1 метр = 39,37 дюйма
1 фут = 12 дюймов = 30,48 сантиметра (см)
1 сантиметр = 0,39 дюйма
1 дюйм = 2,54 сантиметра
1 миллиметр (мм) = 0,039 дюйма
Эквиваленты роста и массы
Рост
Масса тела
футы и дюймы
см
фунты
кг
4'10"
4'11"
5'0"
5'1"
5'2"
5'3"
5'4"
5'5"
5'6"
5'7"
5'8"
5'9"
5'10"
5'11"
6'0"
6'1"
6'2"
6'3"
6'4"
Эквиваленты температуры
Для перевода градусов по шкале Фаренгейта в градусы по шкале Цельсия: вычесть 32 и умножить на 5/9 или 0,555.
Для перевода градусов по шкале Цельсия в градусы по шкале Фаренгейта: умножить на 9/5 или 1,8 и прибавить 32.
Типичная температура
Градусы
По Цельсию (С)
По Фаренгейту (F)
Замораживание
0 %
Температура тела
Точка кипения