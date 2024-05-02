Меры для корректировки дефекации

Тренировка анального сфинктера и иногда биологическая обратная связь

В некоторых случаях — хирургическая операция

Первый шаг в коррекции недержания кала заключается в попытке регулярно осуществлять дефекации хорошо сформированным калом. Часто помогает изменение диеты, в том числе употребление достаточного количества жидкости и добавление в пищу небольшого количества клетчатки. Для установления регулярного характера дефекации также могут использоваться суппозитории или клизмы. Если такие изменения не помогают, то снизить частоту дефекаций может препарат, замедляющий моторику кишечника, например, лоперамид, и диета с низким содержанием клетчатки.

Тренировка анальных мышц (сфинктеров) путем сжимания и разжимания увеличивает их тонус и силу, особенно в легких случаях. Методика под названием биологическая обратная связь может помочь человеку натренировать сфинктеры и повысить чувствительность прямой кишки к присутствию кала. Биологическая обратная связь помогает приблизительно 70 % хорошо мотивированных людей.

Если недержание кала продолжается, может помочь хирургическое вмешательство, например, когда причиной является травма или анатомический дефект заднего прохода. В некоторых случаях для облегчения симптомов недержания можно использовать хирургическую имплантацию устройства, называемого стимулятором крестцового нерва, стимулирующего мышцы и вызывающего их сокращение, предотвращающее подтекание.

В качестве последнего средства можно выполнить колостомию (хирургическое вмешательство, при котором формируется отверстие между толстой кишкой и брюшной стенкой — см. рисунок Суть колостомии). При колостомии задний проход зашивают, а кал направляют в сменный полиэтиленовый пакет, присоединенный к отверстию в брюшной стенке.