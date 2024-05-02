Недержание кала представляет собой потерю контроля над дефекацией.
Причины недержания кала
Недержание кала может происходить в течение непродолжительного времени в ходе приступов диареи или когда твердый кал застревает в прямой кишке (каловая пробка).
Постоянное недержание кала может развиться у людей с врожденными пороками, повреждениями заднего прохода или спинного мозга, пролапсом прямой кишки (выпадением слизистой прямой кишки через задний проход), деменцией, поражением нервной системы на фоне диабета, опухолями заднего прохода или повреждениями таза во время родов.
Диагностика недержания кала
Обследование врачом
Обычно сигмоидоскопия
Врач обследует человека на наличие любых структурных или неврологических расстройств. Это исследование предусматривает обследование заднего прохода и прямой кишки для проверки степени чувствительности вокруг заднего прохода и обычно проведение сигмоидоскопии для осмотра нижней части толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода.
Может потребоваться проведение других анализов, включая ультразвуковое исследование анального сфинктера, магнитно-резонансную томографию (МРТ) брюшной полости и области промежности, обследование функции нервов и мышц, выстилающих таз, а также измерение давления внутри заднего прохода и прямой кишки (аноректальная манометрия).
Лечение недержания кала
Меры для корректировки дефекации
Тренировка анального сфинктера и иногда биологическая обратная связь
В некоторых случаях — хирургическая операция
Первый шаг в коррекции недержания кала заключается в попытке регулярно осуществлять дефекации хорошо сформированным калом. Часто помогает изменение диеты, в том числе употребление достаточного количества жидкости и добавление в пищу небольшого количества клетчатки. Для установления регулярного характера дефекации также могут использоваться суппозитории или клизмы. Если такие изменения не помогают, то снизить частоту дефекаций может препарат, замедляющий моторику кишечника, например, лоперамид, и диета с низким содержанием клетчатки.
Тренировка анальных мышц (сфинктеров) путем сжимания и разжимания увеличивает их тонус и силу, особенно в легких случаях. Методика под названием биологическая обратная связь может помочь человеку натренировать сфинктеры и повысить чувствительность прямой кишки к присутствию кала. Биологическая обратная связь помогает приблизительно 70 % хорошо мотивированных людей.
Если недержание кала продолжается, может помочь хирургическое вмешательство, например, когда причиной является травма или анатомический дефект заднего прохода. В некоторых случаях для облегчения симптомов недержания можно использовать хирургическую имплантацию устройства, называемого стимулятором крестцового нерва, стимулирующего мышцы и вызывающего их сокращение, предотвращающее подтекание.
В качестве последнего средства можно выполнить колостомию (хирургическое вмешательство, при котором формируется отверстие между толстой кишкой и брюшной стенкой — см. рисунок Суть колостомии). При колостомии задний проход зашивают, а кал направляют в сменный полиэтиленовый пакет, присоединенный к отверстию в брюшной стенке.