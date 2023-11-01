Общие сведения о воспалительном заболевании кишечника (ВЗК)

При воспалительных заболеваниях кишечник воспаляется, часто вызывая повторяющуюся боль в животе и диарею.

Двумя основными типами воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) являются:

Эти два заболевания имеют много общего, и иногда их трудно отличить друг от друга. Однако существует несколько различий. Например, болезнь Крона может поразить практически любую часть пищеварительного тракта, тогда как язвенный колит почти всегда поражает только толстую кишку.

Причина воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) неизвестна, но данные свидетельствуют о том, что нормальные бактерии кишечника ненадлежащим образом провоцируют иммунную реакцию у людей с генетической предрасположенностью.

ВЗК поражает людей всех возрастов, но обычно начинается до 30 лет, чаще в возрасте от 14 до 24 лет. У некоторых людей первый приступ случается в возрасте от 50 до 70 лет.

ВЗК чаще всего встречается среди людей североевропейского и англосаксонского происхождения. Среди людей, чьими предками были евреи-ашкенази (из Центральной или Восточной Европы), оно встречается в 2–4 раза чаще, чем среди представителей европеоидной расы нееврейского происхождения из того же региона. Этим заболеваниям в равной мере подвержены оба пола. Риск развития ВЗК у прямых родственников (мать, отец, сестра или брат) людей с ВЗК в 4-20 раз выше. Тенденция семейной предрасположенности гораздо выше при болезни Крона, чем при язвенном колите.