Общие сведения о воспалительном заболевании кишечника (ВЗК)

При воспалительных заболеваниях кишечник воспаляется, часто вызывая повторяющуюся боль в животе и диарею.
Двумя основными типами воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) являются:
Эти два заболевания имеют много общего, и иногда их трудно отличить друг от друга. Однако существует несколько различий. Например, болезнь Крона может поразить практически любую часть пищеварительного тракта, тогда как язвенный колит почти всегда поражает только толстую кишку.
Причина воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) неизвестна, но данные свидетельствуют о том, что нормальные бактерии кишечника ненадлежащим образом провоцируют иммунную реакцию у людей с генетической предрасположенностью.
ВЗК поражает людей всех возрастов, но обычно начинается до 30 лет, чаще в возрасте от 14 до 24 лет. У некоторых людей первый приступ случается в возрасте от 50 до 70 лет.
ВЗК чаще всего встречается среди людей североевропейского и англосаксонского происхождения. Среди людей, чьими предками были евреи-ашкенази (из Центральной или Восточной Европы), оно встречается в 2–4 раза чаще, чем среди представителей европеоидной расы нееврейского происхождения из того же региона. Этим заболеваниям в равной мере подвержены оба пола. Риск развития ВЗК у прямых родственников (мать, отец, сестра или брат) людей с ВЗК в 4-20 раз выше. Тенденция семейной предрасположенности гораздо выше при болезни Крона, чем при язвенном колите.
Симптомы воспалительного заболевания кишечника
Симптомы воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) зависят от того, какая часть кишечника поражена и есть ли у человека болезнь Крона или язвенный колит. У людей с болезнью Крона обычно наблюдается хроническая диарея и боль в животе. У людей с язвенным колитом обычно наблюдаются интермиттирующие эпизоды боли в животе и диареи с кровью. При обоих заболеваниях люди с длительной диареей могут терять вес и страдать от недоедания.
Иногда ВЗК может затронуть другие части тела, такие как суставы, глаза, рот, печень, желчный пузырь и кожа. ВЗК также увеличивают риск развития рака в пораженных частях кишечника.
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Диагностика воспалительного заболевания кишечника
Анализ кала и крови
Эндоскопия с биопсией тканей
Чтобы поставить диагноз ВЗК, врач сначала должен исключить другие возможные причины воспаления. Например, воспаление может вызывать паразитарная или бактериальная инфекция. Поэтому врач выполняет несколько анализов.
Делают анализ кала на признаки бактериальной или паразитарной инфекции (например, приобретенной во время путешествия), включая такой тип бактериальной инфекции, как Clostridioides difficile [ранее именовалась Clostridium difficile], которая может быть результатом применения антибиотиков.
Анализы также могут проводиться для обнаружения инфекций прямой кишки, передающихся половым путем, таких как гонорея, инфекции, вызываемые вирусами герпеса, и хламидийная инфекция.
Образцы ткани можно брать из слизистой оболочки пищеварительного тракта во время эндоскопии (обследование пищеварительного тракта с помощью зонда с оптической системой) и исследовать под микроскопом для выявления других причин воспаления толстой кишки (колит) или воспаления последнего отдела тонкой кишки (подвздошной кишки). Этот забор и исследование ткани называется биопсией.
Врачи также рассматривают другие заболевания, которые вызывают подобные абдоминальные симптомы, такие как синдром раздраженного кишечника, ишемический колит (встречающийся чаще у людей старше 50 лет), синдромы нарушения всасывания, включая целиакию, и определенные гинекологические расстройства у женщин. Врачи могут провести визуализирующие исследования, например рентгенографию, компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) брюшной полости, чтобы исключить другие заболевания. Врачи могут выполнить видеокапсульную эндоскопию, чтобы исследовать кишечник у людей с симптомами, напоминающими болезнь Крона.
Лечение воспалительного заболевания кишечника
Лекарственные препараты
Иногда хирургическое вмешательство
Диета и профилактика стресса
Несмотря на то, что ВЗК неизлечимо, многие лекарственные препараты (см. таблицу Лекарственные препараты, уменьшающие воспаление кишечника, вызванное болезнью Крона, и таблицу Лекарственные препараты, уменьшающие воспаление кишечника, вызванное язвенным колитом), включая аминосалицилаты, кортикостероиды, иммуномодулирующие препараты, биологические препараты, низкомолекулярные препараты и антибиотики, могут помочь уменьшить воспаление и облегчить симптомы ВЗК.
Людям с очень тяжелой формой заболевания иногда необходимо хирургическое вмешательство.
Диета и профилактика стресса
Большинство людей и членов их семей интересуются диетой и профилактикой стресса. Хотя некоторые люди утверждают, что определенные диеты помогают купировать ВЗК, включая диеты с жестким ограничением углеводов, диеты не продемонстрировали эффективности в клинических исследованиях. Врачи иногда рекомендуют методики профилактики стресса, чтобы помочь людям справиться со стрессом, обусловленным хроническим заболеванием.
Медицинское обслуживание
При ВЗК повышается риск развития определенных инфекций и нарушений из-за основного заболевания, плохого питания или использования иммуномодулирующих препаратов. Вакцинация, диагностические исследования и скрининг способствуют уменьшению риска.
Ежегодно требуется противогриппозная вакцина для защиты от гриппа. Пневмококковая вакцина помогает защитить от бактериальных инфекций, вызванных Streptococcus pneumoniae. Людям в возрасте 19 лет и старше следует пройти вакцинацию против опоясывающего лишая. По возможности вакцина против опоясывающего лишая должна быть введена до начала приема иммуномодулирующих препаратов. Также следует получить стандартные вакцины от столбняка-дифтерии, гепатита А, гепатита В и вакцины против папилломы человека, в случае необходимости. Людям с ВЗК, включая тех, кто принимает иммуномодулирующие препараты рекомендуются вакцины против COVID-19, в которых используется мРНК.
Женщины с ВЗК, принимающие иммуномодулирующие препараты, должны ежегодно проходить скрининг на рак шейки матки. Женщины с ВЗК, которые не принимают иммуномодулирующие препараты, должны проходить скрининг на рак шейки матки каждые 3 года.
Больные ВЗК, которые принимают или планируют принимать иммуномодулирующий или биологический препарат, должны ежегодно проходить скрининг на рак кожи, использовать солнцезащитный крем и носить защитную одежду.
Люди, подверженные риску снижения плотности костной ткани (остеопороза), должны пройти двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДЭРА).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский фонд по борьбе с болезнью Крона и язвенным колитом (Crohn’s and Colitis Foundation of America): Общая информация о болезни Крона и язвенном колите, включая доступ к услугам поддержки
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK) — Болезнь Крона: Общая информация о болезни Крона, включая информацию о научных и клинических исследованиях
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK) — Язвенный колит: Общая информация о язвенном колите, включая информацию о научных и клинических исследованиях