Индуцированный психоз возникает, когда человек разделяет бред того, с кем у него близкие личные отношения.

Психоз характеризуется такими симптомами, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию), указывающими на утрату контакта с реальностью. (См. также Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение).

Индуцированный психоз (ранее называемый индуцированным бредовым расстройством) сейчас считается подвидом бредового расстройства. Это редкое заболевание, которое обычно встречается у человека или группы людей (обычно родственников), связанных с человеком с серьезным бредовым расстройством. Социально-доминантный участник отношений имеет основное заболевание и внушает бред или убеждает менее доминантного человека (или людей), участвующих в этих отношениях, в своих необычных убеждениях.

Врачи стараются выявить в этих отношениях человека с первичным психозом, поскольку человек со вторичным расстройством обычно не поддерживает бредовые убеждения при разлучении его с человеком с первичным заболеванием. Консультирование и психотерапия обычно помогают людям с индуцированным психозом. Психотические симптомы лечат антипсихотическими препаратами по мере необходимости.