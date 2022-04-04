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Индуцированный психоз

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Индуцированный психоз возникает, когда человек разделяет бред того, с кем у него близкие личные отношения.

    Психоз характеризуется такими симптомами, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию), указывающими на утрату контакта с реальностью. (См. также Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение).

    Индуцированный психоз (ранее называемый индуцированным бредовым расстройством) сейчас считается подвидом бредового расстройства. Это редкое заболевание, которое обычно встречается у человека или группы людей (обычно родственников), связанных с человеком с серьезным бредовым расстройством. Социально-доминантный участник отношений имеет основное заболевание и внушает бред или убеждает менее доминантного человека (или людей), участвующих в этих отношениях, в своих необычных убеждениях. 

    Врачи стараются выявить в этих отношениях человека с первичным психозом, поскольку человек со вторичным расстройством обычно не поддерживает бредовые убеждения при разлучении его с человеком с первичным заболеванием. Консультирование и психотерапия обычно помогают людям с индуцированным психозом. Психотические симптомы лечат антипсихотическими препаратами по мере необходимости.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.