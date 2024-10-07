Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах, а также о медицинском и психиатрическом анамнезе. Врачи затем проводят медицинский осмотр, в том числе неврологическое обследование с оценкой психического статуса (при которой оценивают память, настроение и способность уделять внимание, мыслить абстрактно, выполнять команды и использовать речь, среди прочего). Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на возможную причину изменений и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности изменения поведения и личности).

Будут задавать вопросы, в том числе о том, когда начались симптомы. Многие психические расстройства начинаются в подростковом возрасте или на третьем десятке лет жизни. Если психическое расстройство начинается в среднем возрасте или позже, особенно если нет очевидного триггерного фактора (такого как потеря близкого человека), причиной, скорее всего, является общее соматическое заболевание. Общее соматическое заболевание также с большей вероятностью является причиной, когда у людей с хроническим психическим расстройством в среднем возрасте или позже психические симптомы значительно изменяются. Если изменения начались недавно и неожиданно, независимо от возраста, врач спрашивает об условиях, которые могут вызвать такие изменения. Например, врач спрашивает, не начал ли или не прекратил ли пациент недавно принимать препараты, назначенные врачом, либо рекреационные или запрещенные наркотики.

Врач спрашивает о других симптомах, которые могут указывать на причину.

Сильное сердцебиение: возможно, вызванное гиперактивностью щитовидной железы или использованием или отменой лекарственного препарата.

Треморы: болезнь Паркинсона или отмена лекарственного препарата.

Трудности при ходьбе или затрудненная речь: рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт или интоксикация от опиоидов или успокоительных препаратов.

Головная боль: инфекция головного мозга, опухоль головного мозга или кровоизлияние в мозг (мозговое кровотечение).

Онемение или покалывание: инсульт, рассеянный склероз или недостаток витаминов.

Пациентов также спрашивают, не диагностировали ли у них ранее психологические или судорожные расстройства и не лечились ли они от таких расстройств. Если пациент ранее проходил лечение, врач спрашивает, не прекратил ли больной принимать лекарственные препараты или не уменьшил ли дозу. Тем не менее, поскольку у лиц с психическими расстройствами могут также развиваться соматические заболевания, врачи не предполагают автоматически, что любое новое аномальное поведение вызвано психическим расстройством.

Врачи спрашивают об имеющихся общих соматических заболеваниях (таких как сахарный диабет) и об образе жизни (например, о семейном положении, месте работы, полученном образовании, употреблении алкоголя, табака и легких наркотиков, а также об условиях проживания). Врачи также спрашивают, были ли у родственников какие-либо соматические заболевания, которые могут вызывать психологические симптомы (например, рассеянный склероз).

Во время физикального обследования врачи ищут признаки общих соматических заболеваний, которые вызывают изменения психического статуса, в частности такие как следующие:

лихорадка и/или учащенное сердцебиение (предполагаемая инфекция, синдром отмены алкоголя или использование амфетаминов или кокаина в высоких дозах);

спутанность сознания или делирий (предполагаемая интоксикация или синдром абстиненции);

отклонения от нормы во время неврологического обследования, например, затруднения при формировании слов или понимании речи (может указывать на заболевание головного мозга).

Дезориентация и делирий чаще возникают в результате общего соматического заболевания. Лица с психическими расстройствами редко страдают от дезориентации или бреда. Тем не менее, многие общие соматические заболевания, которые вызывают изменения в поведении, не вызывают дезориентации или бреда, но часто вызывают другие симптомы, которые могут выглядеть как психическое расстройство.

Врач наклоняет шею пациента вперед. Если это трудно сделать или если действие сопровождается болью, причиной может быть менингит. Врач проверяет ноги и живот больного на наличие отека, который может возникнуть в результате почечной или печеночной недостаточности. Если кожа или белки глаз выглядят желтыми, причиной может быть печеночная недостаточность.

Врачи могут обследовать внутреннюю часть глаз с помощью карманного устройства, которое выглядит как маленький фонарик (называемый офтальмоскопом). Если врачи увидят отек части зрительного нерва (отек зрительного нерва), внутричерепное давление может быть повышено, и опухоли или кровотечение в мозге могут стать причиной психических симптомов.