При диссоциативной фуге люди теряют часть или все воспоминания о своем прошлом и, как правило, исчезают из своего обычного окружения, оставляя свою семью и работу. («Фуга» происходит от латинских слов «бегство» или «убегать»).

(См. также Общие сведения о диссоциативных расстройствах и Диссоциативная амнезия.)

Диссоциативная фуга является редкой формой диссоциативной амнезии.

Люди, испытывающие диссоциативную фугу, могут выглядеть и действовать нормально, однако, когда фуга заканчивается, люди внезапно обнаруживают себя в новой ситуации, не помня, как они в ней очутились или что они делали.

Диагноз диссоциативной фуги обычно ставится задним числом, когда врач изучает историю болезни и собирает информацию, устанавливающую альтернативную жизнь.

Человеку, который пережил диссоциативную фугу, могут помочь атмосфера поддержки и психотерапия.

Диссоциативная фуга может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев, а иногда даже дольше. Если фуга короткая, то может показаться, что люди просто пропустили рабочий день или пришли домой поздно. Если фуга длится несколько дней или дольше, люди могут уезжать далеко от дома, формировать новую личность и устраиваться на новую работу, ничего не подозревая об изменениях в своей жизни.

Вероятно, многие фуги являются исполнением замаскированного желания или единственным дозволенным способом убежать от сильного страдания или стыда. Например, руководитель, потерпевший финансовые неудачи, покидает бурную жизнь в городе и живет в сельской местности в качестве работника на ферме.

Таким образом, диссоциативную фугу часто ошибочно принимают за симуляцию (симуляция физических или психологических симптомов для получения выгоды), так как оба состояния могут дать людям повод для уклонения от ответственности (как в случае невыносимого брака), избегания ответственности за свои действия или уклонения от известной опасности, такой как военные действия. Однако диссоциативная реакция бегства, в отличие от симуляции, возникает спонтанно и не является игрой. Врачи могут обычно различить два состояния, потому что симулянты, как правило, преувеличивают и драматизируют свои симптомы, и потому что у них есть явные финансовые, юридические или личные причины (например, необходимость избежать работы) для фальсификации потери памяти.

Симптомы диссоциативной фуги Во время фуги люди могут выглядеть и вести себя обычным образом или выглядеть лишь слегка сбитыми с толку и не привлекать внимания. Однако, когда фуга заканчивается, люди внезапно находят себя в новой ситуации, не помня, как они в ней очутились или что они делали. В этот момент многие люди стыдятся или расстраиваются, что они не могут вспомнить произошедшее. Некоторые люди испытывают испуг. Если они дезориентированы, они могут попасть в поле зрения медицинских или юридических органов. После завершения фуги многие люди воскрешают в памяти свою прошлую личность и жизнь до начала реакции бегства. Однако у других вспоминание занимает время и происходит постепенно. Некоторые люди совсем не помнят части своего прошлого. Лишь малое количество людей не помнят совсем ничего или почти ничего о своем прошлом в течение всей оставшейся жизни.

Диагноз диссоциативной фуги Обследование врачом, основанное на специфических диагностических критериях из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, пятое издание, с пересмотром текста (DSM-5-TR) Врач может заподозрить диссоциативную реакцию бегства, если люди кажутся сбитыми с толку в отношении своей личности или приходят в недоумение о своем прошлом, или когда противоречия ставят под сомнение их новую личность или ее отсутствие. Иногда диссоциативные реакции бегства можно диагностировать только после того, как люди внезапно возвращаются к той личности, которая была у них до реакции бегства, и начинают страдать от того, что оказались в незнакомой обстановке. Диагноз диссоциативной фуги обычно ставится задним числом, когда врач изучает историю болезни и собирает информацию, описывающую обстоятельства жизни пациента до того, как тот покинул дом, само бегство и начало альтернативной жизни.