Пол — это биологические характеристики (например, гениталии, хромосомы и гормоны), используемые для классификации человека как представителя мужского или женского пола. Гендерная идентичность — это то, как люди видят себя, будь то мужская, женская или другая гендерная идентичность, которая может соответствовать или не соответствовать полу при рождении.

Для большинства людей гендерная идентичность согласуется с их анатомическим (врожденным) полом и их гендерным самовыражением (например, когда у человека, родившегося с мужской анатомией [назначен мужчиной при рождении], есть внутреннее чувство мужественности и поведение, которое рассматривается в его обществе как мужское). Термин «цисгендер», который применим к большинству людей, используется для обозначения людей, гендерная идентичность которых соответствует их полу, назначенному при рождении. Некоторые люди чувствуют, что их гендерная идентичность не соответствует их анатомическому полу. Это называется трансгендерностью или гендерной разнородностью.

К гендерным идентичностям относятся традиционная мужественность или женственность. Однако определения и категории гендерной роли могут различаться в разных культурах и обществах. Растет признание того, что некоторые люди не вписываются в традиционную, бинарную, мужскую или женскую гендерную идентичность. Эти люди могут называть себя гендерно-небинарными или гендерквирами.

Различные термины применяются для разговора о сексе и поле:

Пол — это биологические характеристики, такие как гениталии, хромосомы и гормоны, используемые для классификации человека как представителя мужского или женского пола. (В редких случаях люди рождаются с гениталиями неопределенного типа, которые включают как мужские, так и женские характеристики. Это явление получило название интерсекс). Когда человек является трансгендером, фраза, используемая для обозначения его пола при рождении, называется «пол, назначенный при рождении». Человек может быть назначен мужчиной при рождении (НМПР) или назначен женщиной при рождении (НЖПР).

Гендерная идентичность — это то, как люди видят себя, будь то мужская, женская или другая гендерная идентичность, которая может соответствовать или не соответствовать полу, назначенному при рождении. Примеры гендерно-разнородных идентичностей включают трансгендер, гендерквир, гендерно-небинарную и другие гендерные идентичности.

Гендерное самовыражение — это то, как люди демонстрируют свою половую принадлежность на публике. Оно может включать то, как люди одеваются, говорят или какую носят прическу.

Понятие цисгендер описывает людей, гендерная идентичность и гендерное выражение которых соответствуют полу, назначенному при рождении.

Трансгендер — это общий термин, описывающий людей с гендерной идентичностью или гендерным самовыражением, отличающимися от тех, которые обычно связаны с полом, назначенным им при рождении. (Транссексуал — это устаревший термин, который больше не используется экспертами в области гендерной идентичности).

Гендерная неконформность описывает людей, гендерная идентичность или гендерное самовыражение которых отличается от гендерных норм, связанных с полом, назначенным им при рождении.

Гендерная небинарность описывает людей, которые имеют более одной гендерной идентичности одновременно или в разное время.

Гендерквир описывает людей, гендерная идентичность которых не является строго мужской или женской и может включать оба этих пола либо ни один из них.

Сексуальная ориентация: модель эмоциональных, романтических и/или сексуальных влечений, которые люди имеют по отношению к другим.

(Подробные определения этих и других терминов см. в разделе Определения терминов, касающихся пола и гендера).

Гендерная идентичность обычно прочно устанавливается в раннем детстве. Однако в любом возрасте некоторые люди могут начать ощущать, что их гендерная идентичность не соответствует их анатомическому полу.

Дети иногда предпочитают виды деятельности, которые многие в их обществе считают более приемлемыми для другого пола (гендерно-неконформное поведение). Например, девочкам может нравиться играть в футбол или заниматься борьбой. Мальчики могут играть с куклами и предпочитают не участвовать в жестких играх. Многие культуры более терпимы к гендерно-неконформному поведению девочек, чем мальчиков.

Эти типы поведения являются частью нормального развития. Это не означает, что гендерная идентичность детей отличается от той, которая обычно связана с их полом при рождении. Тем не менее, некоторые дети, которые проявляют гендерно-неконформное поведение, действительно идентифицируют себя как трансгендеры, а некоторые могут продолжать иметь гендерно-разнородную идентичность во взрослом возрасте.

Небольшое количество детей рождается с гениталиями неопределенного типа, и контроль их медицинского обслуживания и гендерной идентичности должен включать медицинских работников со специализированным образованием и опытом в этой области.

Наличие гендерно-разнородной идентичности является нормальным вариантом человеческой гендерной идентичности и самовыражения, она не считается психическим расстройством. Некоторые трансгендеры испытывают значительные эмоциональные страдания или трудности с повседневной деятельностью, и им следует обратиться к медицинскому специалисту для обследования на предмет состояния, называемого гендерной дисфорией.

Люди с гендерной идентичностью, которая отличается от той, которая обычно связана с их врожденным полом, могут захотеть изменить их гендерное самовыражение (гендерный переход). Они могут обращаться за помощью и поддержкой к друзьям, семье, группам поддержки или медицинским работникам, чтобы принять решения и предпринять шаги для выполнения одного или обоих из следующих действий:

Совершить социальный переход (например, живя в соответствии с гендером, с которым они себя идентифицируют)

Совершить медицинский переход (например, принимая лекарственные препараты или перенеся хирургическое вмешательство для изменения физических характеристик, чтобы соответствовать полу, с которым они себя идентифицируют)