Нарушения походки у пожилых людей

Ряд заболеваний может способствовать появлению дисфункциональной или небезопасной походки. Распространенные причины:

неврологические расстройства, включая деменцию и болезнь Паркинсона;

заболевания мышц или костей, включая стеноз позвоночного канала.

Походка может быть аномальной в разных аспектах, и некоторые типы отклонений помогают врачам понять, что вызывает проблемы с походкой.

Асимметрия: У здорового человека тело во время ходьбы движется симметрично (то есть движения правой и левой части тела одинаковые). Если походка человека стабильно несимметрична, причиной часто является проблема с нервами или с костями и суставами на одной стороне тела, например, прихрамывание из-за боли в тазобедренном суставе или лодыжке. Если причина отсутствия симметрии неочевидна, причиной может быть дисфункция головного мозга или прием некоторых лекарственных препаратов.

Потеря синхронизации: Нормальная синхронизация походки включает регулярное, ритмичное движение верхних и нижних конечностей и плавную координацию конечностей. Синхронизация позволяет человеку двигаться вперед. Неврологические или костно-мышечные заболевания, которые влияют на отдельные аспекты походки, приводят к потере синхронизации.

Затруднения с началом или продолжением ходьбы: У пожилых людей могут возникать затруднения с началом или продолжением ходьбы. В момент начала ходьбы ноги могут как бы залипать на полу, как правило, из-за задержки в перемещении веса на одну ногу, чтобы позволить второй ноге продвинуться вперед. Чтобы найти причину такого нарушения походки, врач может обследовать пациента на предмет двигательных расстройств, например, болезни Паркинсона. После начала ходьбы шаги человека должны быть плавными, с незначительными колебаниями частоты и длительности. Паузы, остановки или задержки обычно указывают на осторожную походку, боязнь падения или проблему лобной доли головного мозга. Подволакивание ног не является нормой (и считается фактором риска потери устойчивости). Причинами подволакивания могут быть болезнь Паркинсона и слабость и/или онемение стоп, вызванное повреждением нервов.

Ретропульсия: Ретропульсия — это непреднамеренное движение назад при попытке начала ходьбы или падение назад во время ходьбы. Врач может обследовать пациента на предмет проблемы лобных долей головного мозга, паркинсонизма, сифилиса, микроинсультов или прогрессирующего надъядерного паралича в качестве возможной причины.

Отвислая стопа: Отвислая стопа — это затруднения при подъеме передней части стопы из-за слабости или паралича соответствующих мышц. При выполнении шага пациент волочит носок по земле. Чтобы не задевать землю носком, человек с отвислой стопой во время ходьбы может поднимать ноги выше, чем обычно. Синдром отвислой (обвисшей) стопы может быть вызван повреждением нервов или мышечной слабостью.

Короткие шаги: Короткие шаги могут быть вызваны страхом падения или заболеванием нервов или мышц. Нога, выполняющая короткие шаги, обычно здорова, при этом короткий шаг обычно возникает, когда человек во время ходьбы на проблемной ноге проводит меньше времени, чем на нормальной ноге.

Увеличение ширины шага: При снижении скорости походки в норме незначительно увеличивается ширина шага. Широкая походка может быть вызвана проблемой в коленных суставах, тазобедренных суставах либо в мозжечке (отделе головного мозга). Переменная ширина шага (пошатывание в одну или обе стороны) может быть вызвана нарушениями мышечного контроля вследствие проблемы головного мозга.

Циркумдукция (круговое движение): Круговое движение — это движение стопы по дуге, а не по прямой линии при шаге вперед. Причиной кругового движения может быть слабость мышц таза или затрудненное сгибание колена.

Наклон вперед: Наклон вперед при ходьбе может происходить у людей с кифозом, болезнью Паркинсона или при определенных типах деменции (особенно сосудистой деменции и деменции с тельцами Леви).

Семенящая походка: семенящая походка — это постепенное ускорение шагов (обычно с наклоном вперед) с переходом на бег для предотвращения падения. Семенящая походка характерна для людей с болезнью Паркинсона и в редких случаях может возникать как побочный эффект препаратов класса блокаторов дофамина (таких как некоторые нейролептики).

Наклон туловища: Человек, наклоняющий туловище в сторону, может таким образом компенсировать боль в суставах вследствие артрита или отвислую стопу.

Изменение отмашки рук: У людей с болезнью Паркинсона или сосудистой деменцией может исчезать отмашка рук при ходьбе или уменьшаться ее амплитуда. Побочные эффекты препаратов класса блокаторов дофамина также могут приводить к изменениям в отмашке рук.