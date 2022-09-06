Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — это незлокачественное (доброкачественное) разрастание ткани предстательной железы, которое может затруднять мочеиспускание.
С возрастом предстательная железа увеличивается.
Мужчины могут испытывать затруднения с мочеиспусканием, а позывы к мочеиспусканию становятся более частыми и неотложными.
Обычно диагноз ставится по результатам обследования прямой кишки, однако у пациента также может быть взят образец крови для проверки на рак предстательной железы.
При необходимости применяются препараты, расслабляющие мышцы предстательной железы и мочевого пузыря (например, теразозин) или уменьшающие размер предстательной железы (например, финастерид); в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство.
Предстательная железа у мужчин находится прямо под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Эта железа, наряду с прилежащими семенными пузырьками, производит значительную часть жидкости, которая образует эякулят человека (семенную жидкость). У молодых мужчин предстательная железа имеет размеры грецкого ореха, но с возрастом она увеличивается.
По мере увеличения, она постепенно сдавливает уретру и препятствует току мочи (возникает непроходимость мочевыводящих путей). У мужчин с ДГПЖ при опорожнении мочевого пузыря он может опорожняться не до конца. В итоге моча застаивается в мочевом пузыре, что повышает восприимчивость мужчины к инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) и к появлению камней в мочевом пузыре. При длительной непроходимости мочевой пузырь может ослабнуть, что в итоге может приводить к поражению почек.
Мужские репродуктивные органы
Причины ДГПЖ
Заболеваемость доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) увеличивается с возрастом, в особенности после 50 лет. Точная причина нарушения неизвестна; вероятно, изменения развиваются под воздействием гормонов, включая тестостерон, и в особенности дигидротестостерон (гормон, имеющий отношение к тестостерону).
Некоторые препараты, включая отпускаемые без рецепта антигистаминные средства и средства от заложенности носа, могут повышать резистентность к току мочи или снижать сократительную способность мочевого пузыря, вызывая временную непроходимость уретры у мужчин с ДГПЖ.
Симптомы ДГПЖ
Первоначальные симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) появляются после того, как увеличенная предстательная железа начинает препятствовать току мочи. Медицинские работники иногда употребляют термин «симптомы нижних мочевыводящих путей» или СНМП для описания комплекса симптомов, которые могут быть вызваны ДГПЖ. Вначале у мужчин может наблюдаться затрудненное начало мочеиспускания. Также у мужчин после мочеиспускания может возникать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Поскольку мочевой пузырь опорожняется не полностью, мужчинам приходится ходить в туалет чаще; зачастую учащенное мочеиспускание наблюдается ночью (никтурия). Кроме того, позывы к мочеиспусканию становятся более неотложными. Объем и сила струи мочи может заметно снизиться; в конце мочеиспускания может наблюдаться выделение капель мочи из отверстия мочеиспускательного канала.
Симптомы со стороны нижних мочевых путей при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) могут также быть вызваны другими заболеваниями, включая инфекцию, рак предстательной железы и гиперактивность мочевого пузыря.
Осложнения
Из-за увеличения простаты могут развиться и другие нарушения, однако они наблюдаются у относительно небольшого количества мужчин с ДГПЖ. Непроходимость мочевыводящих путей с задержкой некоторого количества мочи в мочевом пузыре может усиливать давление в мочевом пузыре и ограничивать ток мочи из почек, что создает повышенную нагрузку для почек. Повышение давления может нарушить функцию почек, однако этот эффект обычно является временным, если с непроходимостью удается справиться на раннем этапе.
В случае длительной непроходимости мочевой пузырь может чрезмерно растянуться, что приводит к недержанию мочи вследствие переполнения мочевого пузыря. При растяжении мочевого пузыря также растягиваются мелкие вены мочевого пузыря и уретры. При напряжении брюшной стенки во время мочеиспускания эти вены иногда разрываются, в результате чего в мочу попадает кровь.
Ток мочи из мочевого пузыря может быть полностью нарушен (задержка мочи), в результате чего мочеиспускание становится невозможным. При этом у мужчины наблюдается ощущение полного мочевого пузыря и сильная боль в нижней части живота. Следует учитывать, что в некоторых случаях задержка мочи может протекать бессимптомно или с небольшим количеством симптомов вплоть до момента, когда она становится очень тяжелой. Задержка мочи может быть спровоцирована следующими условиями:
Нахождение в неподвижном состоянии (например, при соблюдении постельного режима)
Пребывание в холоде
Избегание мочеиспускания в течение длительного времени
Употребление некоторых анестетиков, алкоголя, амфетаминов, кокаина, опиатов или препаратов с антихолинергическими эффектами (см. на боковой панели Антихолинергический: что это значит?), например, антигистаминных препаратов, препаратов, уменьшающих застойные явления и некоторых антидепрессантов
Что происходит при увеличении предстательной железы?
При доброкачественной гиперплазии предстательной железы наблюдается увеличение железы. В норме предстательная железа имеет размер грецкого ореха, но при увеличении она может достигать размера теннисного мяча. Увеличенная предстательная железа сдавливает мочеиспускательный канал, по которому моча выводится из организма. В результате моча может течь медленнее.
Диагностика ДГПЖ
Исследование прямой кишки;
Иногда урофлоуметрия
Иногда биопсия и магнитно-резонансная томография (МРТ)
Обычно врач может выявить увеличение предстательной железы, ощупав ее в ходе обследования прямой кишки. При обследовании врач вводит смазанный лубрикантом палец в перчатке в прямую кишку. Предстательная железа прощупывается непосредственно спереди от прямой кишки. При ДГПЖ предстательная железа при ощупывании увеличена, симметрична, ее поверхность гладкая, но не болезненна при прикосновении. Твердые или напряженные участки могут указывать на наличие рака простаты.
Необходимо изучить образец мочи пациента (общий анализ мочи), чтобы исключить инфекцию или кровотечение. Если во время обследования у мужчины будет выявлено увеличение предстательной железы, или же у мужчины наблюдаются симптомы задержки мочи, то врач, как правило, проводит анализ для измерения уровня простатического специфического антигена (ПСА) в крови. Уровень ПСА может быть повышен у мужчин с ДГПЖ; кроме того, он повышен у мужчин с раком предстательной железы. При выявлении повышенного уровня ПСА, или если при ощупывании предстательная железа кажется плотной или комковатой, могут потребоваться дополнительные анализы для диагностики возможного рака.
Мужчин с симптомами задержки мочи иногда просят помочиться в устройство, измеряющее объем и скорость тока мочи (обследование под названием «урофлоуметрия»). Сразу же после урофлоуметрии врач проводит ультразвуковое исследование мочевого пузыря для определения, был мочевой пузырь опорожнен полностью или нет. Оба этих обследования помогают в диагностике задержки мочи, а также в диагностике тяжести задержки.
Если врачи подозревают рак предстательной железы, они могут назначить трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), чтобы определить области, в которых с наибольшей вероятностью может развиться рак, и провести прицельную биопсию этих областей. Выявление этих участков не только увеличивает вероятность обнаружения рака, но также может уменьшить количество собираемых образцов. Поскольку увеличение количества образцов повышает риск инфекции, сведение к минимуму количества взятых образцов помогает свести к минимуму риск инфекции.
У мужчин с высоким или растущим уровнем ПСА, для оптимизации диагностики и лечения ДГПЖ может использоваться новая технология, называемая мультипараметрической МРТ.
Иногда цистоскопия проводится для исключения других причин закупорки мочи, например, стриктуры уретры, или для планирования оптимального подхода к операции.
Лечение ДГПЖ
Лекарственные препараты
иногда хирургическое вмешательство.
Лечение инфекции или задержки мочи до лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы ДГПЖ
Лечение не обязательно, если только ДГПЖ не вызывает значительных неудобств или осложнений (например, инфекций мочевыводящих путей, нарушения функции почек, наличия крови в моче, образования камней или задержки мочи). Следует, по возможности, прекратить лечение препаратами, которые могут усиливать симптомы; к таким препаратам относятся опиаты и препараты с антихолинергическими свойствами (например, многие антигистаминные препараты и некоторые антидепрессанты), а также симпатомиметики (включая некоторые препараты для лечения простуды).
Лекарственные препараты
Обычно вначале предпринимается попытка скорректировать нарушение лекарственными препаратами. Альфа-адреноблокаторы (например, теразозин, доксазозин, тамсулозин, альфузозин или силодозин) расслабляют определенные мышцы предстательной железы и мышцы на выходе уретры из мочевого пузыря, что может улучшить ток мочи из мочевого пузыря. Некоторые препараты (такие, как финастерид и дутастерид) могут блокировать эффект мужских половых гормонов, отвечающих за рост предстательной железы, приводя к уменьшению предстательной железы и предотвращая необходимость хирургического вмешательства либо другого лечения (или увеличивая период, в течение которого хирургического вмешательства либо другого лечения не требуется). Тем не менее, при приеме финастерида и дутастерида улучшение симптомов может наблюдаться только спустя 3 месяца лечения или более. Кроме того, у некоторых мужчин финастерид или дутастерид вовсе не облегчают симптомы. Некоторым мужчинам назначается лечение альфа-адреноблокатором в сочетании с финастеридом или дутастеридом.
Для лечения ДГПЖ предлагаются многие безрецептурные и альтернативные препараты, но ни у одного из них, включая пальма сереноа, эффективность продемонстрирована не была.
Мужчины, у которых также наблюдается эректильная дисфункция (импотенция), могут также получать тадалафил ежедневно, поскольку этот препарат может облегчить как эректильную дисфункцию, так и ДГПЖ.
Хирургическое вмешательство;
Если медикаментозное лечение не помогает, может быть проведена хирургическая операция. Хирургическое вмешательство обеспечивает наибольшее облегчение симптомов, но может вызывать осложнения. Наиболее распространенной хирургической процедурой является трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРПЖ), при проведении которой врач вводит эндоскоп (трубку, через которую можно смотреть на внутренние структуры) через уретру. К эндоскопу прикреплен хирургический инструмент, позволяющий удалить часть предстательной железы. Иногда при проведении ТУРПЖ применяется лазер. При проведении ТУРПЖ не производится разреза кожи.
ТУРПЖ может привести к таким осложнениям, как инфекция и кровотечение. Кроме того, приблизительно у 1–3 % мужчин развивается устойчивое недержание мочи. Также процедура может вызвать стойкую эректильную дисфункцию. Неизвестно, как часто возникает эректильная дисфункция. Некоторые эксперты указывают на то, что до 35 % мужчин, прошедших ТУРПЖ, страдают последующей эректильной дисфункцией, однако, по мнению большинства других экспертов, частота развития эректильной дисфункции ниже (от 5 до 10 %). После ТУРПЖ у некоторых мужчин наблюдается эякуляция спермы в мочевой пузырь вместо эякуляции по мочеиспускательному каналу (так называемая ретроградная эякуляция). Однако благодаря техническому прогрессу, безопасность ТУРПЖ значительно повысилась.
Приблизительно 10 % мужчин, прошедших ТУРПЖ, впоследствии нуждаются в повторной процедуре в течение следующих 10 лет, поскольку рост предстательной железы у них продолжается. Если предстательная железа слишком большая, проведение ТУРПЖ может оказаться невозможной и врачам может понадобиться применить более инвазивную хирургическую методику, при которой доступ к железе осуществляется через разрез на брюшной стенке.
При применении различных хирургических методик облегчение симптомов наступает менее быстро, чем при проведении ТУРПЖ. Тем не менее, при применении этих методик ниже риск осложнений. Большинство процедур проводится при помощи инструментов, вводимых в уретру. Эти виды лечения предусматривают разрушение ткани простаты следующими средствами:
Микроволновой нагрев (трансуретральная микроволновая термотерапия или гипертермия)
Игла (трансуретральная игольная абляция)
Волны радиочастотного диапазона (радиочастотная вапоризация)
Ультразвук (высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, не зарегистрирован в США для лечения ДГПЖ)
Электрическая вапоризация (трансуретральная электровапоризация)
Лазеры (лазерная терапия)
Более новые методы лечения, такие как инъекция горячей воды под давлением в простату или введение устройств через половой член для поддержки внутренней части уретры
Осложнения
Нарушения, возникающие вследствие непроходимости мочевыводящих путей, могут потребовать лечения до того, как будет проведено радикальное лечение ДГПЖ. При задержке мочи скопившаяся моча может быть выведена из мочевого пузыря при помощи катетера, введенного в мочеиспускательный канал. С инфекцией можно справиться при помощи антибиотиков.