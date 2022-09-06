Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)

Исследование прямой кишки;

Иногда урофлоуметрия

Иногда биопсия и магнитно-резонансная томография (МРТ)

Обычно врач может выявить увеличение предстательной железы, ощупав ее в ходе обследования прямой кишки. При обследовании врач вводит смазанный лубрикантом палец в перчатке в прямую кишку. Предстательная железа прощупывается непосредственно спереди от прямой кишки. При ДГПЖ предстательная железа при ощупывании увеличена, симметрична, ее поверхность гладкая, но не болезненна при прикосновении. Твердые или напряженные участки могут указывать на наличие рака простаты.

Необходимо изучить образец мочи пациента (общий анализ мочи), чтобы исключить инфекцию или кровотечение. Если во время обследования у мужчины будет выявлено увеличение предстательной железы, или же у мужчины наблюдаются симптомы задержки мочи, то врач, как правило, проводит анализ для измерения уровня простатического специфического антигена (ПСА) в крови. Уровень ПСА может быть повышен у мужчин с ДГПЖ; кроме того, он повышен у мужчин с раком предстательной железы. При выявлении повышенного уровня ПСА, или если при ощупывании предстательная железа кажется плотной или комковатой, могут потребоваться дополнительные анализы для диагностики возможного рака.

Мужчин с симптомами задержки мочи иногда просят помочиться в устройство, измеряющее объем и скорость тока мочи (обследование под названием «урофлоуметрия»). Сразу же после урофлоуметрии врач проводит ультразвуковое исследование мочевого пузыря для определения, был мочевой пузырь опорожнен полностью или нет. Оба этих обследования помогают в диагностике задержки мочи, а также в диагностике тяжести задержки.

Если врачи подозревают рак предстательной железы, они могут назначить трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), чтобы определить области, в которых с наибольшей вероятностью может развиться рак, и провести прицельную биопсию этих областей. Выявление этих участков не только увеличивает вероятность обнаружения рака, но также может уменьшить количество собираемых образцов. Поскольку увеличение количества образцов повышает риск инфекции, сведение к минимуму количества взятых образцов помогает свести к минимуму риск инфекции.

У мужчин с высоким или растущим уровнем ПСА, для оптимизации диагностики и лечения ДГПЖ может использоваться новая технология, называемая мультипараметрической МРТ.

Иногда цистоскопия проводится для исключения других причин закупорки мочи, например, стриктуры уретры, или для планирования оптимального подхода к операции.