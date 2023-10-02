Рак молочной железы

Врач обследует лимфатические узлы, чтобы определить, распространился ли рак в лимфатические узлы в подмышечной впадине. Если рак обнаружен в этих лимфатических узлах, существует большая вероятность того, что он распространился и в другие части тела. В таких случаях может потребоваться различное лечение.

Сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов (лимфатическая система) отводит жидкость из ткани молочной железы (и других частей тела). Лимфатические узлы улавливают инородные и аномальные клетки (например, бактерии или раковые клетки), которые могут содержаться в этой жидкости. Таким образом, клетки рака молочной железы в итоге часто попадают в лимфатические узлы рядом с молочной железой, например, в подмышечной впадине. Как правило, инородные и аномальные клетки затем уничтожаются. Однако иногда раковые клетки продолжают расти в лимфатических узлах или проходят через узлы в лимфатические сосуды и распространяются в другие части тела.

Сначала врач ощупывает подмышечную впадину на предмет увеличения лимфатических узлов. В зависимости от того, что он обнаружит, врач может провести одну или несколько из следующих процедур:

Ультразвуковое исследование, чтобы проверить лимфатические узлы, которые, возможно, увеличены

Биопсия (путем удаления лимфатического узла или взятия образца ткани с помощью иглы, при этом для направления иглы используется ультразвуковое исследование)

Подмышечная лимфаденэктомия: Удаление большого числа (как правило, от 10 до 20) лимфатических узлов в подмышечной впадине

Удаление сигнальных лимфатических узлов: Удаление только того лимфатического узла или узлов, в которые с наибольшей вероятностью распространятся злокачественные клетки

Если врач нащупывает увеличенный лимфатический узел в подмышечной впадине или если врач не уверен в том, что лимфатические узлы увеличены, проводится ультразвуковое исследование. Если обнаружен увеличенный лимфатический узел, в него вводят иглу для взятия образца ткани на исследование (тонкоигольная аспирационная или толстоигольная биопсия). Для контроля положения иглы применяется ультразвуковое исследование.

Если биопсия обнаруживает рак, может потребоваться хирургическое удаление лимфатических узлов подмышечной впадины (подмышечная лимфаденэктомия). Удаление большого числа лимфатических узлов в подмышечной впадине, даже если они содержат злокачественную опухоль, не помогает излечить рак. Тем не менее, оно помогает врачам решить, какое лечение использовать. Подмышечные лимфатические узлы оцениваются повторно после химиотерапии, проведенной до хирургического вмешательства (так называемая неоадъювантная химиотерапия).

Если в результате проведения биопсии после ультразвукового исследования рак не обнаружен, проводится биопсия сигнального лимфоузла, поскольку если в биоптате нет злокачественных клеток, злокачественные клетки могут присутствовать в других частях лимфатического узла. Биопсия сигнального лимфатического узла обычно проводится в рамках хирургического вмешательства по удалению опухоли, например, при удалении уплотнения или мастэктомии. Она позволяет врачам идентифицировать и исследовать наиболее важный лимфатический узел, связанный с раком молочной железы. Если этот лимфатический узел не является злокачественным, женщине не требуется более обширное хирургическое вмешательство для удаления всех подмышечных лимфатических узлов.

При биопсии сигнального лимфоузла врач вводит синий краситель и/или радиоактивное вещество в молочную железу рядом с опухолью. Эти вещества отмечают путь от молочной железы до первого лимфатического узла (или узлов) в подмышечной впадине. Затем врач делает небольшой разрез в подмышечной впадине и ищет лимфатический узел, который приобрел синий цвет и/или излучает радиоактивный сигнал (обнаруживаемый с помощью портативного устройства). Именно в эти лимфатические узлы злокачественные клетки распространились с наибольшей вероятностью. Эти узлы называются сигнальными лимфатическими узлами, потому что они первыми сигнализируют о распространении рака. Врач удаляет эти лимфоузлы и отправляет их в лабораторию, чтобы проверить их на наличие злокачественной опухоли. Окраситься в синий цвет и/или испускать радиоактивный сигнал могут несколько лимфоузлов, которые, соответственно будут считаться сигнальным лимфатическим узлом.

Если сигнальные лимфатические узлы не содержат злокачественных клеток, то другие лимфатические узлы не удаляют.

Если сигнальные узлы содержат злокачественную опухоль, может быть проведена подмышечная лимфаденэктомия, в зависимости от следующего:

запланирована ли мастэктомия;

сколько имеется сигнальных лимфоузлов и распространился ли рак за пределы узла.

Иногда во время хирургического вмешательства по удалению опухоли врачи обнаруживают, что рак распространился на лимфатические узлы, и требуется подмышечная лимфодиссекция. Перед проведением хирургического вмешательства женщину могут спросить, хочет ли она, чтобы хирург провел более обширное хирургическое вмешательство, если рак распространился на лимфатические узлы. В противном случае вторая оперативная процедура проводится позже при необходимости.

Удаление лимфатических узлов часто вызывает проблемы, поскольку это влияет на дренаж жидкости в тканях. В результате жидкости могут накапливаться, вызывая стойкие отеки (лимфатический отек) руки или кисти руки. После хирургического вмешательства риск развития лимфатического отека сохраняется на протяжении всей жизни. Движение руки и плеча может быть ограничено, что требует физиотерапии. Чем больше лимфатических узлов удалено, тем сильнее отек. Биопсия сигнального лимфоузла вызывает меньший лимфатический отек, нежели биопсия подмышечного лимфоузла.

При развитии лимфатического отека его лечат специально подготовленные физиотерапевты. Они обучают женщин, как делать массаж участка тела, который может помочь дренированию накопившейся жидкости, и как накладывать бандаж, который помогает препятствовать повторному накоплению жидкости. Пострадавшей рукой по возможности следует пользоваться, как здоровой, за исключением того, что тяжелую работу следует выполнять здоровой рукой. Женщины должны, в соответствии с инструкциями, ежедневно выполнять упражнения для пострадавшей руки и на ночь накладывать бандаж в течение неопределенного срока.

После удаления лимфатических узлов женщине могут порекомендовать просить медицинских работников не вводить катетеры или иглы в вены на пораженной руке и не измерять артериальное давление на этой руке. Эти процедуры могут спровоцировать развитие или ухудшение лимфатического отека. Женщинам также рекомендуют всегда носить перчатки во время выполнения работы, при которой они могут поцарапать или поранить кожу кисти и руки, на которой было проведено хирургическое вмешательство. Избегая травм и инфекций, можно снизить риск развития лимфатического отека.

К другим проблемам, которые могут возникнуть после удаления лимфатических узлов, относятся временное или стойкое онемение, стойкое чувство жжения и инфекция.