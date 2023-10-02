Рак молочной железы возникает, когда клетки молочной железы становятся аномальными и бесконтрольно делятся на новые клетки. Рак молочной железы обычно начинается в железах, которые вырабатывают молоко (дольки), или в трубочках (протоки), по которым молоко проходит из желез к соску.
Среди женщин рак молочной железы является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний.
Обычно первым симптомом является безболезненное уплотнение, которое обычно замечает сама женщина.
В случае обнаружения твердого уплотнения врач берет образец ткани с помощью полой иглы или делает разрез и удаляет уплотнение целиком или частично, а затем исследует ткань под микроскопом (биопсия).
Рак молочной железы почти всегда требует хирургического вмешательства, иногда с применением лучевой терапии, химиотерапии, других лекарственных препаратов или комбинации этих видов лечения.
Прогноз зависит от типа, размера и распространения рака, а также от других факторов.
(См. также Общие сведения о нарушениях со стороны молочной железы.)
Нарушения со стороны молочной железы могут быть доброкачественными или злокачественными. Большинство из них являются доброкачественными. Часто они не требуют лечения. В отличие от них, рак молочной железы может означать потерю молочной железы или представлять собой угрозу для жизни. Однако потенциальные проблемы часто можно обнаружить на ранней стадии, когда женщины:
регулярно проходят физикальное обследование у своего врача;
в соответствии с рекомендациями проходят маммографию .
Женщины должны знать, как в норме выглядят их молочные железы и какие они на ощупь. Поскольку рак молочной железы также поражает мужчин, мужчины должны обращать внимание на изменения сосков и тканей вокруг них. Если женщина замечает изменение, она может провести самообследование молочных желез. Женщины должны немедленно сообщать о любых изменениях медицинскому работнику. Большинство медицинских организаций больше не рекомендуют людям ежемесячные или еженедельные самообследования молочных желез в качестве обычного метода проверки на рак. Проведение этих обследований при отсутствии уплотнения или других изменений не помогает обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях у женщин, которые регулярно проходят плановую скрининговую маммографию.
Раннее выявление рака молочной железы может быть жизненно необходимо для успешного лечения.
В Соединенных Штатах Америки рак молочной железы является вторым по распространенности видом рака у женщин (наиболее распространен рак кожи). Рак молочной железы является второй по распространенности причиной смерти от рака (наиболее распространенной причиной является рак легкого) среди всех женщин, но он является ведущей причиной смерти от рака у женщин афроамериканского происхождения. Женщины негроидной расы умирают от рака молочной железы чаще, чем представители любой другой расы или этнической принадлежности. У женщин монголоидной расы и представительниц коренного населения Тихоокеанских островов самый низкий уровень смертности от рака молочной железы. (См. также Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями: ключевая статистика по раку молочной железы).
Согласно оценкам, в 2023 г. среди женщин в Соединенных Штатах Америки будет:
297 790 новых случаев инвазивного рака молочной железы;
55 720 новых случаев неинвазивного (in situ) рака молочной железы;
43 700 случаев смерти от рака молочной железы
Согласно оценкам, в 2023 г. среди мужчин в Соединенных Штатах Америки будет зарегистрировано 2800 новых случаев инвазивного рака молочной железы и 530 случаев смерти от него.
Факторы риска развития рака молочной железы
Некоторые факторы влияют на риск развития рака молочной железы. Таким образом, для некоторых женщин риск намного выше или ниже, чем в среднем. Большинство факторов, которые повышают риск, например, возраст и определенные патологические гены, невозможно изменить. Например, рак молочной железы на протяжении всей жизни разовьется у 1 из 8 женщин. Однако риск у более молодых женщин ниже, поэтому у 40-летней женщины вероятность развития рака молочной железы в течение ближайшего десятилетия составляет 1 к 70. Но с возрастом риск увеличивается.
Регулярные физические упражнения, особенно в подростковом и юношеском возрасте, могут уменьшить риск развития рака молочной железы.
Самый важный способ минимизировать риски для здоровья женщины — это бдительно относиться к выявлению рака молочной железы, чтобы его можно было диагностировать и начать лечение на ранней стадии, когда вероятность излечения выше. Вероятность выявить рак на ранней стадии выше при прохождении маммографии.
Какие существуют риски развития рака молочной железы?
Возраст (лет)
Риск (%) за 10 лет
Риск (%) за 20 лет
Риск (%) за 30 лет
0,5 %
1,6 %
50%
—
80 %
—
—
По данным seer.cancer.gov. Доступ к документу — 31.07.2023 г.
Возраст
Частота случаев рака молочной железы в Соединенных Штатах Америки наиболее высока среди женщин в возрасте от 65 до 74 лет. Медианный возраст на момент постановки диагноза в целом составляет 63 года — он немного меньше у женщин негроидной расы (60 лет) по сравнению с женщинами европеоидной расы (63 года).
Расовая и этническая принадлежность
У женщин негроидной расы самый высокий показатель смертности от рака молочной железы по сравнению с другими расовыми или этническими группами. У женщин негроидной расы, латиноамериканского происхождения, американских индейцев и коренных жителей Аляски вероятность развития рака молочной железы, который на момент постановки диагноза распространился (метастазировал), выше, чем у женщин европеоидной расы, монголоидной расы и уроженок Тихоокеанских островов.
Рак молочной железы у родственников
У женщин с родственницей первой степени родства (мать, сестра или дочь), страдавшей от рака молочной железы, риск развития рака молочной железы удваивается. Риск выше в 3–4 раза, если рак молочной железы был у 2 или более родственников первой степени родства. Однако риск лишь немного выше среднего, если рак молочной железы был у более отдаленных родственников (бабушки, тети или двоюродной сестры).
Мутация гена рака молочной железы
Риск развития рака молочной железы повышают несколько генных мутаций. Мутации BRCA1 и BRCA2 присутствуют менее чем у 1 % женщин. Эти мутации наиболее распространены среди людей, чьими предками были евреи-ашкенази. Примерно 5–10 % женщин с раком молочной железы имеют одну из этих генных мутаций. Если у женщины есть мутация в одном из этих генов, риск развития у нее рака молочной железы в течение жизни составляет от 50 % до 85 %. Риск развития рака молочной железы к 80 годам составляет около 72 % при наличии мутации гена BRCA1 и около 69 % при наличии мутации гена BRCA2. Однако, если у такой женщины развивается рак молочной железы, ее шансы умереть от рака молочной железы не обязательно выше, чем у любой другой женщины с раком молочной железы.
Наличие мутации гена BRCA также увеличивает риск развития рака яичников. В течение жизни у женщин с мутациями гена BRCA1 риск развития рака яичников составляет около 40 %. У женщин с мутациями гена BRCA2 риск составляет около 15 %.
У мужчин с мутацией гена BRCA риск развития рака молочной железы в течение жизни составляет от 1 до 2 %.
Женщины с одной из этих мутаций должны проходить более тщательный мониторинг на предмет рака молочной железы, например, более частое обследование или скрининг с помощью маммографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Либо они могут попытаться предотвратить развитие рака, принимая тамоксифен или удалив обе молочные железы (двусторонняя мастэктомия).
Ранее перенесенный рак молочной железы
Наличие ранее перенесенного рака молочной железы повышает риск развития повторного рака молочной железы. У женщин, которым была проведена мастэктомия по удалению 1 молочной железы, риск развития рака в оставшейся молочной железе составляет около 0,4% каждый год.
Возраст на момент первой менструации, при первой беременности и в менопаузе
Риск развития рака молочной железы увеличивается при начале менструаций в более молодом возрасте или начале менопаузы позже среднего возраста. Риск увеличивается с увеличением возраста на момент первой беременности.
Доброкачественное заболевание молочной железы
У женщин, у которых имели место определенные изменения в молочных железах, риск развития рака молочной железы, по-видимому, несколько выше. Они включают:
Изменения в молочной железе, требующие биопсии для исключения рака
Заболевания, которые изменяют структуру, увеличивают количество клеток, вызывают образование уплотнений или других аномалий в ткани молочной железы, например, сложная фиброаденома, гиперплазия (аномально повышенный рост тканей), атипичная гиперплазия (гиперплазия с аномальной структурой ткани) в млечных протоках или железах, продуцирующих молоко, склерозирующий аденоз (повышенный рост ткани в железах, продуцирующих молоко) или папиллома (незлокачественная опухоль с пальцевидными выростами)
Для женщин с такими изменениями риск рака молочной железы увеличивается лишь незначительно, за исключением случаев, когда во время биопсии обнаруживаются аномальные структуры тканей, либо в семейном анамнезе присутствует рак молочной железы.
Плотная ткань молочной железы
Плотная ткань молочной железы, обнаруженная при скрининговой маммографии, связана с повышенным риском развития рака молочной железы. Наличие плотной ткани молочной железы также затрудняет для врачей выявление рака молочной железы на маммограмме. Наличие плотных молочных желез означает, что у женщины в молочной железе больше фиброзно-железистой ткани (состоящей из фиброзной соединительной ткани и желез) и меньше жировой ткани.
Использование пероральных контрацептивов (противозачаточных таблеток)
Вопрос о том, увеличивает ли применение пероральных контрацептивов риск развития рака молочной железы, остается неясным. Некоторые исследования выявили небольшое повышение риска у женщин, которые принимают их в настоящее время или принимали ранее.
Гормональная терапия
После наступления менопаузы прохождение комбинированной гормональной терапии (эстрогена в комбинации с прогестином) в течение нескольких лет или более увеличивает риск развития рака молочной железы. Прием отдельно эстрогенов, вероятно, не увеличивает риск рака молочной железы. Прием селективных модуляторов рецепторов эстрогена (например, ралоксифена) снижает риск развития рака молочной железы.
Воздействие радиации
Воздействие радиации на грудную клетку (например, лучевая терапия при раке) до возраста 45 лет повышает риск, при этом наиболее выраженное увеличение наблюдается у людей в возрасте от 10 до 14 лет.
Диета
Возможно, что рацион питания способствует развитию или росту раков молочной железы, хотя данные о влиянии определенной диеты (например, диеты с высоким содержанием жира) отсутствуют (см. также Диета и рак).
ожирение;
Риск развития рака молочной железы несколько выше у женщин, которые после наступления менопаузы страдают ожирением.
В настоящее время продолжаются исследования связи между ожирением и онкологическими заболеваниями (см. также Национальный институт рака: Раскрытие механизмов, связывающих ожирение и риск онкологических заболеваний).
Курение и алкоголь
Курение и регулярное употребление алкогольных напитков может увеличить риск рака молочной железы. Эксперты рекомендуют женщинам ограничить употребление алкоголя до одной порции спиртного в день. Одна порция спиртного — это примерно 340 мл пива, 140 мл вина или 45 мл более крепкого спиртного напитка, такого как виски.
Типы рака молочной железы
Рак молочной железы обычно классифицируется следующим образом:
тип ткани, из которой развился рак;
степень распространения рака;
тип опухолевых рецепторов на раковых клетках.
Тип ткани
В молочной железе присутствует много различных видов ткани. Рак может развиться в большинстве этих тканей, включая:
Молочные протоки (протоковый рак):
Дольки молочной железы, вырабатывающие молоко (дольковый рак)
Жировая или соединительная ткань (саркома): Этот вид рака встречается редко.
На карциному протоков приходится около 90 % от всех случаев рака молочной железы.
Болезнь Педжета молочной железы — это протоковая карцинома молочной железы, которая поражает кожу на соске и вокруг соска. Первым симптомом является язва на соске, покрытая корочкой или чешуйками, или выделения из соска. Примерно у половины женщин, больных этим видом рака, также наблюдаются уплотнения в молочной железе, которые можно пальпировать. Женщины с болезнью Педжета соска молочной железы могут также иметь другой рак молочной железы, который не ощущается, но который можно увидеть с помощью визуализирующих исследований — маммографии, магнитно-резонансной томографии (МРТ) или ультразвукового исследования, выполненных для выявления другого типа рака. Поскольку это заболевание обычно вызывает небольшой дискомфорт, женщины могут игнорировать его в течение года или более, прежде чем обратиться к врачу. Прогноз зависит от того, насколько инвазивным является рак и насколько опухоль большая, а также распространился ли он на лимфатические узлы.
Д-Р М.А. АНСАРИ (M.A. ANSARY)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Цистосаркомы молочной железы встречаются относительно редко: на них приходится менее 1 % случаев рака молочной железы. Около 10–25 % являются злокачественными. Они развиваются в ткани молочной железы вокруг молочных протоков и долек, вырабатывающих молоко. Эти опухоли распространяются на другие части тела (метастазируют) примерно у 10–20 % женщин. Они рецидивируют в молочной железе примерно у 20–35 % женщин, у которых они уже ранее возникали. Прогноз является положительным, если опухоль не метастазирует.
Степень распространения
Рак молочной железы может оставаться в пределах молочной железы или распространяться на любые части тела через лимфатические сосуды или кровоток. Злокачественные клетки имеют тенденцию перемещаться в лимфатические сосуды молочной железы. Большинство лимфатических сосудов в молочной железе сходятся в лимфатические узлы в подмышечной впадине (подмышечные лимфатические узлы). Одна из функций лимфатических узлов заключается в отфильтровывании и уничтожении аномальных или чужеродных клеток, таких, как раковые клетки. Если раковые клетки пройдут через эти лимфатические узлы, рак может распространиться по другим частям тела.
Рак молочной железы имеет тенденцию распространяться в костную ткань и головной мозг, но может распространиться и в любую часть тела, в том числе легкие, печень, кожу и волосистую часть кожи головы. Распространение на кожу волосистой части головы встречается нечасто. Рак молочной железы может появиться в этих областях через несколько лет или даже десятилетий после диагностики и проведения лечения. Если рак распространился в одну область, он, вероятно, распространился и в другие области, даже если это сразу невозможно обнаружить.
Рак молочной железы может быть классифицирован следующим образом
Неинвазивная карцинома
Инвазивный рак
Неинвазивная карцинома означает рак без прорастания в подлежащую ткань. Это самая ранняя стадия рака молочной железы. Неинвазивная карцинома может быть большой и может даже затрагивать значительную часть молочной железы, но не прорастает в окружающие ткани и не распространяется на другие части тела.
Неинвазивная протоковая карцинома ограничивается молочными протоками молочной железы. Она не прорастает в окружающие ткани молочной железы, но может распространяться по протокам и постепенно поражать значительную часть молочной железы. На этот тип приходится 85 % случаев карциномы in situ и не менее половины случаев рака молочной железы. Чаще всего его выявляют с помощью маммографии. Этот тип может стать инвазивным.
Дольковая карцинома in situ развивается в мелких молочных железках, вырабатывающих молоко (дольках). Она часто развивается в нескольких частях обеих молочных желез. Женщины с дольковой карциномой in situ ежегодно имеют 1–2 % вероятности развития инвазивного рака молочной железы в пораженной или другой молочной железе. Как правило, неинвазивная дольковая карцинома не видна на маммографии, и ее можно обнаружить только с помощью биопсии. Существуют два типа долькового рака in situ: классический и плеоморфный. Классический тип не является инвазивным, однако его наличие повышает риск развития инвазивного рака в любой молочной железе. Плеоморфный тип приводит к инвазивному раку и при выявлении подлежит хирургическому удалению.
Инвазивный рак классифицируется следующим образом:
Локализованной: Рак ограничен шейкой матки.
Местно-распространенный: Рак пророс в ткани вблизи молочных желез, такие, как грудная стенка или лимфатические узлы.
Отдаленные метастазы (метастатический): Рак распространился из молочной железы в другие части тела (метастазировал).
Инвазивная протоковая карцинома начинается в молочных протоках, но прорастает через стенку протоков в окружающие ткани молочной железы. Она также может распространяться в другие части тела. Этот тип составляет около 75 % случаев инвазивного рака молочной железы.
Инвазивная дольковая карцинома начинается в дольках молочной железы, вырабатывающих молоко, но прорастает в окружающие ткани молочной железы и распространяется в другие части тела. Она чаще, чем другие типы рака молочной железы, развивается в обеих молочных железах. На него приходится большинство остальных инвазивных типов рака молочной железы.
Редкие типы инвазивного рака молочной железы включают
Медуллярный рак
Тубулярный рак
Метапластическая карцинома
Муцинозная карцинома
К редким типам, при которых обычно отмечается плохой прогноз, относятся метапластический и воспалительный рак молочной железы. К редким типам, которые обычно связаны с благоприятным прогнозом, относятся медуллярные, муцинозные, криформные и канальцевые карциномы. Муцинозная карцинома чаще развивается у пожилых женщин и медленно растет.
Опухолевые рецепторы
Все клетки, в том числе клетки рака молочной железы, имеют на своей поверхности молекулы, называемые рецепторами. Рецептор имеет определенную структуру, что позволяет только определенным веществам соответствовать ему и, таким образом, влиять на активность клетки. Наличие у раковых клеток молочной железы определенных рецепторов влияет на скорость распространения рака и на метод его лечения.
К опухолевым рецепторам относятся:
Эстрогеновые и прогестероновые рецепторы: Некоторые раковые клетки молочной железы имеют рецепторы к эстрогену. В результате рак, положительный к рецептору эстрогена, растет или распространяется, когда его стимулирует эстроген. Примерно у 80 % женщин в постменопаузе и 20 % женщин в пременопаузе, страдающих раком молочной железы, имеется эстроген-рецептор-положительный рак. Некоторые раковые клетки молочной железы имеют рецепторы к прогестерону. Поэтому рак, называемый прогестерон-рецептор-положительным, стимулируется прогестероном. Приблизительно 70 % всех случаев рака молочной железы являются прогестерон-рецептор-положительными. Рак молочной железы с рецепторами к эстрогену и, возможно, рак с рецепторами к прогестерону, растет медленнее, чем рак без этих рецепторов, а прогноз для него лучше. (Эстроген и прогестерон — это женские половые гормоны).
Рецепторы HER2 (также называемые HER2/neu): Нормальные клетки молочной железы имеют рецепторы HER2, которые помогают им расти. (Аббревиатура HER означает «рецептор к эпидермальному фактору роста человека», который участвует в размножении, выживании и дифференцировке клеток.) Примерно в 15 % случаев рака молочной железы раковые клетки имеют слишком много рецепторов HER2. Такие типы рака обычно растут очень быстро.
Другие признаки
Иногда рак также классифицируют по другим признакам.
Примером является воспалительный рак молочной железы. Название относится к симптомам рака, а не к пораженной ткани. Рак этого типа быстро растет, является особенно агрессивным и часто приводит к смерти. Раковые клетки блокируют лимфатические сосуды в коже молочной железы, в результате чего развивается воспаление молочной железы: набухание, покраснение и область становится горячей. Как правило, воспалительный рак молочной железы распространяется на лимфатические узлы в подмышечной впадине. Лимфатические узлы могут ощущаться как твердые уплотнения. Тем не менее, часто в самой молочной железе уплотнения не чувствуются, потому что этот рак рассредоточен по всей молочной железе. На воспалительный рак молочной железы приходится около 1 % случаев рака молочной железы.
Симптомы рака молочной железы
Как правило, вначале рак молочной железы не вызывает никаких симптомов. Чаще всего его выявляют, когда женщина (или медицинский работник) обнаруживает безболезненное уплотнение в молочной железе.
У некоторых женщин с раком молочной железы присутствует боль в молочной железе, однако боль в молочной железе имеет множество причин и обычно не означает, что у женщины рак молочной железы. Боль без уплотнения редко появляется из-за рака молочной железы.
Симптомом рака молочной железы могут быть кровянистые выделения из соска, особенно из одной молочной железы, а не из обеих.
Если у женщины уплотнение в молочной железе не проходит через несколько дней или имеются кровянистые выделения из соска, она должна пройти обследование у медицинского работника.
Уплотнение в молочной железе обычно отличается от окружающей ткани молочной железы на ощупь. Потенциально злокачественное уплотнение в молочной железе часто является твердым, характерным утолщением, которое появляется в только в одной молочной железе. Однако те же характеристики могут быть у доброкачественных уплотнений (например, у фиброаденом). Как правило, разбросанные уплотненные изменения в молочной железе, особенно в верхней внешней части, не являются злокачественными, а указывают на фиброзно-кистозные изменения.
На ранних стадиях уплотнение может свободно перемещаться под кожей, если его двигать пальцами.
На более поздних стадиях уплотнение обычно образует спайки со стенкой грудной клетки или кожей над ним. В этих случаях уплотнение совершенно невозможно переместить или его невозможно переместить отдельно от кожи над ним. Женщина может проверить, спаяно ли уплотнение с окружающей тканью, приподняв руки над головой, стоя перед зеркалом. Если молочная железа содержит уплотнение, которое спаяно с грудной стенкой или кожей, в результате этого маневра кожа может сморщиться, покрыться ямочками, или одна молочная железа может на вид отличаться от другой.
На самых поздних стадиях рака на коже могут образоваться шишки или гнойные язвы. Иногда кожа над уплотнением покрывается ямочками и становится жесткой, при этом ее текстура (но не цвет) выглядит как апельсиновая корка (симптом апельсиновой корки).
Если рак распространился, то лимфатические узлы, особенно в подмышечной впадине на стороне поражения, могут ощущаться как жесткие небольшие уплотнения. Лимфатические узлы могут быть спаяны между собой либо образовывать спайки с грудной стенкой или кожей. Они обычно безболезненны, но могут быть слегка чувствительными. Увеличенные лимфатические узлы в подмышечной впадине также могут появляться в результате незлокачественных причин, таких как инфекция.
В некоторых случаях первые симптомы появляются только тогда, когда рак распространяется в другой орган. Например, если рак молочной железы распространится в кость, кость может болеть или потерять прочность, что приведет к перелому. Если рак распространится на легкое, женщина может кашлять или замечать затрудненное дыхание.
При болезни Педжета молочной железы первым симптомом является язва на соске, покрытая корочкой или чешуйками, или выделения из соска. Эти изменения могут казаться безвредными, поэтому женщины могут не думать, что им необходимо обратиться к медицинскому работнику. У многих женщин с этим раком также имеется уплотнение в молочной железе.
При воспалительном раке молочной железы молочная железа теплая, красная и опухшая, как в случае инфицирования (но это не так). Кожа молочной железы может покрыться ямочками и стать жесткой как лимонная корочка или ребристой. Сосок может быть втянут внутрь. Выделения из соска являются распространенным явлением. Часто в молочной железе нельзя нащупать уплотнение, но вся молочная железа увеличена.
MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Статья «Творческое сообщество пациентов с воспалительным раком молочной железы» (Creative Commons Patient with inflammatory breast cancer), представленная сотрудниками подразделения Эпидемиологии и хирургического лечения рака молочной железы в гинекологическом отделении клиники общего профиля г. Дуала (Douala General Hospital) (иллюстрация на ResearchGate), лицензирована как Creative Commons 2.0. Доступно по ссылке: https://www.researchgate.net/figure/Patient-with-inflammatory-breast-cancer_fig2_234162338 [доступ 3 октября, 2019 г.].
Диагностика рака молочной железы
Первоначальное выявление с помощью маммографии и/или другого визуализирующего исследования (томосинтеза молочной железы, ультразвукового исследования, магнитно-резонансной томографии [МРТ]) либо в рамках клинического обследования молочной железы
Биопсия
Симптомы, обследование молочных желез медицинским работником или результаты скрининговой маммографии могут послужить основанием для диагностического обследования для выявления рака молочной железы.
Для оценки рака молочной железы может использоваться несколько визуализирующих исследований. Тип визуализирующего исследования, выполняемого в первую очередь, зависит от симптомов и результатов физикального обследования, а иногда и от других факторов.
Если результаты скрининговой маммограммы (или МРТ) позволяют предположить наличие рака, то следующим этапом обычно является биопсия. Некоторым женщинам с высоким риском развития рака молочной железы проводят маммографию и МРТ.
Когда женщина обращается к врачу из-за симптомов или изменений в молочной железе (таких как уплотнение, выделения из соска или болезненность при пальпации), а также если изменения обнаруживаются во время физикального обследования, то обычно сначала проводят ультразвуковое исследование, чтобы отличить кисту молочной железы (заполненную жидкостью полость) от твердого уплотнения. Важно их отличать, поскольку кисты обычно являются доброкачественными образованиями. Если результаты ультразвукового исследования отклоняются от нормы или неоднозначны, на следующем этапе проводится маммография.
Только приблизительно 10–15 % аномалий, диагностированных во время стандартного скрининга с помощью маммографии, оказываются раком.
Даже если результаты визуализирующих исследований отрицательные, если уплотнение или другие результаты указывают на наличие рака, то проводится биопсия.
Биопсия молочной железы
Все аномалии, которые предполагают наличие злокачественной опухоли, подвергаются биопсии.
Врачи могут использовать один из нескольких типов биопсии:
Толстоигольная биопсия: Для взятия образца из ткани молочной железы применяется крупная полая игла с особым наконечником.
Открытая (операционная) биопсия: Врач делает небольшой разрез на коже и в ткани молочной железы и удаляет все уплотнение или его часть. Эта разновидность биопсии применяется в том случае, когда использование игольной биопсии невозможно. Такая биопсия также может применяться после проведения игольной биопсии, во время которой не был выявлен рак, чтобы убедиться в его отсутствии.
Часто во время биопсии проводится визуализирующее исследование, чтобы помочь врачам определить место введения биопсийной иглы.
Визуализирующее исследование также может выполняться с целью проведения прицельной биопсии. Это повышает точность толстоигольной биопсии. Например, для опухолевидного образование (которое пальпируется или видно на маммограмме) ультразвуковое исследование используется в процессе толстоигольной биопсии, чтобы точно выявить аномальную ткань. При использовании визуализации для указания введения иглы во время биопсии, как правило, устанавливается клипса.
Если аномалия видна только на МРТ, для контроля введения биопсийной иглы используется МРТ.
Стереотаксическая толстоигольная биопсия — это один из видов биопсии под контролем визуализирующего исследования. Она полезна при наличии аномальных сгруппированных мелких отложений кальция (называемых микрокальцификатами) в молочной железе. Она помогает врачам точно определить местоположение и взять образец аномальной ткани. Для стереотаксической биопсии врачи делают маммограммы с двух углов и отправляют двухмерные изображения на компьютер. Компьютер сравнивает их и рассчитывает точное местоположение отклонения в трех измерениях. Образец ткани молочной железы, на котором предполагается провести стереотаксическую толстоигольную биопсию, подвергается рентгеновскому исследованию, чтобы убедиться в том, что врачи получают образец аномальных микрокальцификатов.
Для большинства женщин госпитализация для выполнения этих процедур не требуется. Как правило, используется только местная анестезия.
Патоморфолог исследует биоптаты под микроскопом для определения наличия раковых клеток.
Обследование после постановки диагноза рака
Если диагностируется рак, женщин осматривают специалисты по раковым заболеваниям (онкологи), в число которых могут входить хирурги, химиотерапевты (специалисты по лечению противораковыми препаратами) и онкологи-радиологи. Эти врачи определяют, какие исследования следует провести, и планируют лечение.
Если раковые клетки обнаружены, биопсийный образец анализируется, чтобы определить характеристики раковых клеток, такие как:
наличие в раковых клетках гормональных рецепторов (эстрогеновых или прогестероновых);
количество HER2 рецепторов;
насколько быстро происходит деление раковых клеток.
При некоторых типах рака молочной железы проводится генетическое тестирование раковых клеток (мультигенные панели)
Эта информация помогает врачам оценить, как быстро может распространиться рак и какие методы лечения, вероятно, будут эффективными.
После постановки диагноза рака молочной железы анализы могут включать:
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы определить, распространился ли рак
Анализы крови, включая общий анализ крови (ОАК), функциональные печеночные пробы и измерение уровня кальция, также чтобы определить, распространился ли рак
У женщин с факторами риска наличия мутаций генов BRCA анализ крови или слюны на наличие этих генов
Иногда проводится сканирование костей (визуализация костей в организме), компьютерная томография (КТ) брюшной и грудной полости, а также МРТ
Иногда анализы крови для измерения веществ, вырабатываемых раковыми клетками (опухолевых маркеров)
Национальная всеобщая онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) рекомендует некоторым женщинам с текущим раком молочной железы или присутствием его в личном анамнезе пройти обследование на наличие наследственных генных мутаций, которые повышают вероятность развития рака молочной железы. Некоторые эксперты рекомендовали предлагать генетический анализ всем пациентам с раком молочной железы. Для генетического анализа врачи могут направить женщин к консультанту-генетику, который может задокументировать подробный семейный анамнез (включая всех родственников, которые перенесли рак), выбрать наиболее подходящие анализы и помочь интерпретировать их результаты.
Стадии рака молочной железы
После постановки диагноза рака определяется стадия заболевания. Стадия представляет собой число от 0 до IV (иногда с указанием подстадий в виде букв), которое указывает на степень распространения и агрессивности рака:
Стадия 0 присваивается раку молочной железы in situ, например протоковой карциноме in situ. Термин in situ обозначает рак без прорастания в подлежащую ткань. То есть рак не проникает в окружающие ткани и не распространяется на другие части тела.
Стадии с I до III присваиваются онкологическим заболеваниям, которые распространились на ткани внутри или рядом с молочной железой (локализованный или регионарный рак молочной железы).
Стадия IV присваивается метастатическому раку молочной железы (рак, который распространился из молочной железы и лимфатических узлов в подмышечной впадине в другие части тела).
Стадирование рака помогает врачам определить наиболее подходящее лечение и прогноз.
При определении стадии рака молочной железы принимаются во внимание многие факторы, в том числе следующие:
Размер опухоли
Распространился ли рак на близлежащие лимфатические узлы
Распространился ли он (метастазировал) в другие органы, например, в легкие или головной мозг
К другим важным критериям стадирования относятся следующие:
Степень злокачественности: Как аномальные раковые клетки выглядят под микроскопом, по шкале от 1 до 3
Статус гормональных рецепторов: наличие рецепторов к эстрогену, прогестерону и/или HER2 в раковых клетках;
Генетический анализ рака (например, тест Oncotype DX): Для некоторых видов рака молочной железы — сколько и какие аномальные гены присутствуют в раковой опухоли
Степень варьируется, потому что хотя все раковые клетки выглядят аномальными, некоторые выглядят более аномально, чем другие. Если опухолевые клетки не очень сильно отличаются от здоровых клеток, рак считается хорошо дифференцированным. Если опухолевые клетки выглядят очень аномально, они считаются недифференцированными или плохо дифференцированными. Хорошо дифференцированные злокачественные опухоли, как правило, растут и распространяются медленнее, чем недифференцированные или плохо дифференцированные злокачественные опухоли. На основании этих и других различий в микроскопической картине врачи определяют степень злокачественности для большинства видов рака.
Наличие гормональных рецепторов и генных мутаций в раковых клетках влияют на то, как рак реагирует на различные виды лечения, и каков прогноз.
Лечение рака молочной железы
Хирургическое вмешательство
Лучевая терапия
системная (действующая на весь организм) химиотерапия;
блокаторы гормонов (лекарственные препараты, которые влияют на гормоны).
Лечение рака молочной железы начинается после тщательной оценки состояния здоровья женщины.
Варианты лечения зависят от стадии и типа рака молочной железы, а также от рецепторов опухоли. Тем не менее, лечение является сложным процессом, поскольку различные типы рака молочной железы существенно различаются по таким характеристикам, как скорость роста, тенденция распространения (метастазирования) и ответ на различное лечение. Кроме того, о раке молочной железы многое еще неизвестно. Следовательно, врачи могут иметь различные мнения относительно наиболее подходящего метода лечения для конкретной женщины.
На решение относительно метода лечения влияют предпочтения женщины и ее врача (совместное принятие решения). Женщины с раком молочной железы должны попросить четких объяснений того, что известно о раке, и того, что до сих пор неизвестно, а также полное описание вариантов лечения. После этого они могут рассмотреть преимущества и недостатки различных методов лечения и принять или отклонить предлагаемые варианты.
Врачи могут предложить женщинам с раком молочной железы принять участие в научных исследованиях по тестированию нового метода лечения. Новые методы лечения призваны повысить шансы на выживание или качество жизни. Женщины должны попросить врача объяснить риски и возможные выгоды от участия, и, таким образом, они смогут принять информированное решение.
Лечение обычно предполагает хирургическое вмешательство и часто включает в себя лучевую терапию и химиотерапию, а также прием блокаторов гормонов. Иногда женщина может выбрать, будет ли хирургическое вмешательство включать удаление одной или обеих молочных желез частично или полностью. Женщины могут быть направлены к пластическому хирургу или к реконструктивному хирургу, который может удалить рак и выполнить восстановительную операцию на молочной железе в рамках одной и той же операции.
Хирургическое вмешательство
Раковую опухоль и различное количество окружающей ткани удаляют. Существует два основных варианта удаления опухоли:
Хирургическое вмешательство без удаления молочной железы плюс лучевая терапия
Удаление молочной железы (мастэктомия)
Для женщин с инвазивным раком (I стадия или выше) мастэктомия не более эффективна, чем хирургическое вмешательство без удаления молочной железы в сочетании с лучевой терапией, поскольку всю опухоль возможно удалить во время хирургического вмешательства без удаления молочной железы. При органосохраняющем хирургическом вмешательстве врачи удаляют опухоль и некоторые окружающие здоровые ткани, чтобы снизить риск оставления ткани, содержащей рак.
Перед хирургическим вмешательством могут провести курс химиотерапии, что поможет уменьшить опухоль до ее удаления. Такой подход иногда позволяет некоторым женщинам пройти хирургическое вмешательство без удаления молочной железы, а не мастэктомию.
Хирургическое вмешательство с сохранением молочной железы
Органосохраняющее хирургическое вмешательство оставляет максимально возможно большую часть молочной железы нетронутой. При выборе типа хирургического вмешательства врачам важнее убедиться в том, что удалена вся злокачественная опухоль, чем рисковать, оставляя ткань, которая может содержать рак.
В случае органосохраняющего хирургического вмешательства врачи сначала определяют размер опухоли и объем ткани вокруг нее (так называемые края иссечения), требующей удаления. Размер краев иссечения определяется исходя из того, насколько велик размер опухоли по сравнению с молочной железой. Затем опухоль с краем иссечения удаляется хирургическим путем. Ткань с краев исследуется под микроскопом для проверки на наличие раковых клеток, которые распространились за пределы опухоли. Эти данные помогают врачам решить, требуется ли дальнейшее лечение.
Для описания объема удаленной ткани молочной железы используются различные термины (например, лампэктомия, широкое иссечение, квадрантэктомия).
После хирургического вмешательства без удаления молочной железы обычно проводят лучевую терапию.
Основными преимуществами хирургического вмешательства без удаления молочной железы является возможность сохранения ткани молочной железы и ее внешнего вида после операции. Если опухоль велика по отношению к молочной железе, маловероятно, что этот тип хирургического вмешательства принесет пользу. В таких случаях удаление опухоли и некоторой окружающей непораженной ткани означает удаление большей части молочной железы. Хирургическое вмешательство с сохранением молочной железы обычно является лучшим вариантом при небольшом размере опухоли. Примерно у 15 % женщин, которым выполнили хирургическое вмешательство с сохранением молочной железы, количество удаленной ткани было настолько мало, что между молочной железой, подвергшейся лечению, и здоровой молочной железой разница была почти незаметной. Однако у большинства женщин молочная железа, подвергшаяся лечению, незначительно сжимается, и может изменяться ее контур.
Если вариантом является хирургическое вмешательство без удаления молочной железы или мастэктомия, женщине следует рассмотреть каждый вариант. Некоторые женщины предпочитают хирургическое вмешательство без удаления молочной железы, потому что они считают, что потеря молочной железы будет очень трудным эмоциональным и физическим опытом, и что хирургическое вмешательство без удаления молочной железы помогает сохранить образ тела. Другие женщины предпочитают мастэктомию, потому что они чувствуют себя комфортнее, зная, что удалена вся ткань молочной железы, или потому что при мастэктомии им может не требоваться лучевая терапия.
Химиотерапия, назначаемая для уменьшения объема опухоли перед ее удалением, может помочь провести некоторым женщинам органосохраняющее хирургическое вмешательство на молочной железе, а не мастэктомию.
Мастэктомия
Мастэктомия является другим основным вариантом хирургического вмешательства. Есть несколько типов нарушений. Все типы предусматривают удаление ткани всей молочной железы, но то, какие еще ткани и в каком объеме оставляют или удаляют, зависит от типа:
При кожесохраняющей мастэктомии хирург оставляет нетронутой мышцу под молочной железой и достаточно кожи для покрытия раны. Если эти ткани остаются, гораздо проще выполнить реконструкцию молочной железы. Лимфатические узлы в подмышечной впадине не удаляют.
Мастэктомия с сохранением соска — то же самое, что и мастэктомия с сохранением кожи; кроме того, она оставляет сосок и область пигментированной кожи вокруг соска (ареола).
При простой мастэктомии хирург оставляет нетронутой мышцу под молочной железой (грудную мышцу) и лимфатические узлы в подмышечной впадине.
Модифицированная радикальная мастэктомия предусматривает удаление некоторых лимфатических узлов в подмышечной впадине, но мышцу под молочной железой не удаляют.
Радикальная мастэктомия предусматривает удаление лимфатических узлов в подмышечной впадине, а также мышцы под молочной железой. Эта операция редко проводится в настоящее время, за исключением случаев, когда рак распространился в мышцу под молочной железой.
Обследование лимфатических узлов
Врач обследует лимфатические узлы, чтобы определить, распространился ли рак в лимфатические узлы в подмышечной впадине. Если рак обнаружен в этих лимфатических узлах, существует большая вероятность того, что он распространился и в другие части тела. В таких случаях может потребоваться различное лечение.
Сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов (лимфатическая система) отводит жидкость из ткани молочной железы (и других частей тела). Лимфатические узлы улавливают инородные и аномальные клетки (например, бактерии или раковые клетки), которые могут содержаться в этой жидкости. Таким образом, клетки рака молочной железы в итоге часто попадают в лимфатические узлы рядом с молочной железой, например, в подмышечной впадине. Как правило, инородные и аномальные клетки затем уничтожаются. Однако иногда раковые клетки продолжают расти в лимфатических узлах или проходят через узлы в лимфатические сосуды и распространяются в другие части тела.
Сначала врач ощупывает подмышечную впадину на предмет увеличения лимфатических узлов. В зависимости от того, что он обнаружит, врач может провести одну или несколько из следующих процедур:
Ультразвуковое исследование, чтобы проверить лимфатические узлы, которые, возможно, увеличены
Биопсия (путем удаления лимфатического узла или взятия образца ткани с помощью иглы, при этом для направления иглы используется ультразвуковое исследование)
Подмышечная лимфаденэктомия: Удаление большого числа (как правило, от 10 до 20) лимфатических узлов в подмышечной впадине
Удаление сигнальных лимфатических узлов: Удаление только того лимфатического узла или узлов, в которые с наибольшей вероятностью распространятся злокачественные клетки
Если врач нащупывает увеличенный лимфатический узел в подмышечной впадине или если врач не уверен в том, что лимфатические узлы увеличены, проводится ультразвуковое исследование. Если обнаружен увеличенный лимфатический узел, в него вводят иглу для взятия образца ткани на исследование (тонкоигольная аспирационная или толстоигольная биопсия). Для контроля положения иглы применяется ультразвуковое исследование.
Если биопсия обнаруживает рак, может потребоваться хирургическое удаление лимфатических узлов подмышечной впадины (подмышечная лимфаденэктомия). Удаление большого числа лимфатических узлов в подмышечной впадине, даже если они содержат злокачественную опухоль, не помогает излечить рак. Тем не менее, оно помогает врачам решить, какое лечение использовать. Подмышечные лимфатические узлы оцениваются повторно после химиотерапии, проведенной до хирургического вмешательства (так называемая неоадъювантная химиотерапия).
Если в результате проведения биопсии после ультразвукового исследования рак не обнаружен, проводится биопсия сигнального лимфоузла, поскольку если в биоптате нет злокачественных клеток, злокачественные клетки могут присутствовать в других частях лимфатического узла. Биопсия сигнального лимфатического узла обычно проводится в рамках хирургического вмешательства по удалению опухоли, например, при удалении уплотнения или мастэктомии. Она позволяет врачам идентифицировать и исследовать наиболее важный лимфатический узел, связанный с раком молочной железы. Если этот лимфатический узел не является злокачественным, женщине не требуется более обширное хирургическое вмешательство для удаления всех подмышечных лимфатических узлов.
При биопсии сигнального лимфоузла врач вводит синий краситель и/или радиоактивное вещество в молочную железу рядом с опухолью. Эти вещества отмечают путь от молочной железы до первого лимфатического узла (или узлов) в подмышечной впадине. Затем врач делает небольшой разрез в подмышечной впадине и ищет лимфатический узел, который приобрел синий цвет и/или излучает радиоактивный сигнал (обнаруживаемый с помощью портативного устройства). Именно в эти лимфатические узлы злокачественные клетки распространились с наибольшей вероятностью. Эти узлы называются сигнальными лимфатическими узлами, потому что они первыми сигнализируют о распространении рака. Врач удаляет эти лимфоузлы и отправляет их в лабораторию, чтобы проверить их на наличие злокачественной опухоли. Окраситься в синий цвет и/или испускать радиоактивный сигнал могут несколько лимфоузлов, которые, соответственно будут считаться сигнальным лимфатическим узлом.
Если сигнальные лимфатические узлы не содержат злокачественных клеток, то другие лимфатические узлы не удаляют.
Если сигнальные узлы содержат злокачественную опухоль, может быть проведена подмышечная лимфаденэктомия, в зависимости от следующего:
запланирована ли мастэктомия;
сколько имеется сигнальных лимфоузлов и распространился ли рак за пределы узла.
Иногда во время хирургического вмешательства по удалению опухоли врачи обнаруживают, что рак распространился на лимфатические узлы, и требуется подмышечная лимфодиссекция. Перед проведением хирургического вмешательства женщину могут спросить, хочет ли она, чтобы хирург провел более обширное хирургическое вмешательство, если рак распространился на лимфатические узлы. В противном случае вторая оперативная процедура проводится позже при необходимости.
Удаление лимфатических узлов часто вызывает проблемы, поскольку это влияет на дренаж жидкости в тканях. В результате жидкости могут накапливаться, вызывая стойкие отеки (лимфатический отек) руки или кисти руки. После хирургического вмешательства риск развития лимфатического отека сохраняется на протяжении всей жизни. Движение руки и плеча может быть ограничено, что требует физиотерапии. Чем больше лимфатических узлов удалено, тем сильнее отек. Биопсия сигнального лимфоузла вызывает меньший лимфатический отек, нежели биопсия подмышечного лимфоузла.
При развитии лимфатического отека его лечат специально подготовленные физиотерапевты. Они обучают женщин, как делать массаж участка тела, который может помочь дренированию накопившейся жидкости, и как накладывать бандаж, который помогает препятствовать повторному накоплению жидкости. Пострадавшей рукой по возможности следует пользоваться, как здоровой, за исключением того, что тяжелую работу следует выполнять здоровой рукой. Женщины должны, в соответствии с инструкциями, ежедневно выполнять упражнения для пострадавшей руки и на ночь накладывать бандаж в течение неопределенного срока.
После удаления лимфатических узлов женщине могут порекомендовать просить медицинских работников не вводить катетеры или иглы в вены на пораженной руке и не измерять артериальное давление на этой руке. Эти процедуры могут спровоцировать развитие или ухудшение лимфатического отека. Женщинам также рекомендуют всегда носить перчатки во время выполнения работы, при которой они могут поцарапать или поранить кожу кисти и руки, на которой было проведено хирургическое вмешательство. Избегая травм и инфекций, можно снизить риск развития лимфатического отека.
К другим проблемам, которые могут возникнуть после удаления лимфатических узлов, относятся временное или стойкое онемение, стойкое чувство жжения и инфекция.
Что такое сигнальный лимфатический узел?
Сеть лимфатических сосудов и лимфатических узлов дренирует жидкость из ткани в молочной железе. Лимфатические узлы предназначены для улавливания инородных и аномальных клеток (таких, как бактерии или раковые клетки), которые могут содержаться в этой жидкости. Иногда раковые клетки проходят через узлы в лимфатические сосуды и распространяются на другие части тела.
Хотя жидкость из ткани молочной железы в конечном итоге отводится через множество лимфатических узлов, обычно она сначала проходит через один или несколько близко расположенных лимфатических узлов. Такие лимфатические узлы называются сигнальными лимфатическими узлами, потому что они первыми сигнализируют о распространении рака.
Хирургическая пластика молочной железы
Хирургическую пластику молочной железы можно выполнить одновременно с мастэктомией или позже.
Женщины должны проконсультироваться с пластическим хирургом на раннем этапе лечения для планирования хирургического вмешательства по реконструкции молочной железы. Сроки выполнения реконструкции зависят не только от предпочтений женщины, но и от других необходимых видов лечения. Например, если до реконструктивной операции проводится лучевая терапия, варианты реконструкции ограничены. Одним из вариантов является онкопластическое хирургическое вмешательство на молочной железе, которое сочетает хирургию рака (онкологическую хирургию) и пластическую хирургию. Этот тип хирургического вмешательства предназначен для удаления всех видов рака молочной железы и сохранения или восстановления естественного внешнего вида молочной железы.
Чаще всего операция выполняется следующим образом:
Врачи могут установить имплант (заполненный силиконом или физиологическим раствором).
Выполняется реконструкция молочной железы с использованием ткани, взятой из других частей тела женщины.
Хирурги часто берут ткань для реконструкции молочной железы из мышцы в нижней части брюшной полости. Для реконструкции молочной железы можно также использовать кожу и жировую ткань (вместо мышцы) из нижней части брюшной полости.
Перед установкой имплантата врач использует тканевый расширитель, похожий на воздушный шар, для растягивания оставшейся кожи и мышц на груди, чтобы освободить пространство для имплантата молочной железы. Тканевый расширитель помещают под грудную мышцу во время мастэктомии. Расширитель оснащен небольшим клапаном, доступ к которому медицинские работники осуществляют посредством введения иглы через кожу. На протяжении следующих нескольких недель в расширитель через клапан периодически вводят солевой раствор (физраствор), понемногу растягивая его. После того, как растяжение закончено, расширитель удаляют хирургическим путем и устанавливают имплантат.
В другом случае ткани, взятые из тела женщины (например, мышцы и подкожные ткани), могут использоваться для реконструкции. Эти ткани берут с живота, спины или ягодиц и переносят на область грудной клетки, чтобы придать форму молочной железе.
Сосок и окружающую кожу обычно реконструируют в ходе отдельной операции, которая проводится позже. Могут использоваться различные методики, в том числе использование тканей самой женщины и татуировка.
Кроме того, может проводиться хирургическое вмешательство по изменению (увеличению, уменьшению или лифтингу) другой молочной железы, чтобы обе молочные железы выглядели одинаково.
Реконструкция молочной железы
После общего хирургического вмешательства по удалению опухоли молочной железы и окружающих тканей молочной железы (мастэктомии) пластический хирург может реконструировать молочную железу. Может использоваться силиконовый или солевой имплантат. Или в ходе более сложной операции могут взять ткани из других частей тела женщины, таких, как область живота, ягодицы или спина.
Реконструкцию могут выполнить одновременно с мастэктомией (при этом женщина находится под наркозом в течение более длительного времени) или позже (при этом наркоз делается во второй раз).
Реконструкция соска и окружающей кожи проводится позже, часто в кабинете врача. Обычно общая анестезия не требуется.
У многих женщин реконструированная грудь выглядит более естественно, чем после лучевой терапии, особенно если опухоль была большой.
Если используется силиконовый или солевой имплантат и для его покрытия было оставлено достаточное количество кожи, чувствительность в коже над имплантатом относительно нормальная. Однако эти имплантаты отличаются на ощупь от ткани молочных желез. Если для покрытия молочной железы используется кожа из других частей тела, большая часть чувствительности теряется. Тем не менее, ткани из других частей тела на ощупь больше похожи на ткани молочной железы, чем силиконовый или солевой имплантат.
Силикон иногда просачивается из мешочка. В результате имплантат может стать твердым, вызывать дискомфорт и выглядеть менее привлекательным. Кроме того, силикон иногда попадает в кровоток.
Некоторые женщины обеспокоены тем, вызывает ли протекающий силикон рак в других частях тела или редкие заболевания, такие, как системная красная волчанка (волчанка). Доказательства того, что протечка силикона имеет серьезные последствия, практически отсутствуют, но поскольку они могут существовать, применение силиконовых имплантатов снизилось, особенно среди женщин, у которых не было рака молочной железы.
Удаление молочной железы без рака
Некоторые женщины с раком молочной железы подвержены высокому риску развития рака молочной железы в другой молочной железе (в которой не было рака). Врачи могут предложить удалить молочную железу, прежде чем в ней разовьется рак. Эта процедура называется контралатеральной (с противоположной стороны) профилактической (превентивной) мастэктомией. Эта профилактическая операция у женщин может быть целесообразна в следующих случаях:
Наличие генетической мутации, повышающей риск развития рака молочной железы (BRCA1 или BRCA2)
У женщины есть минимум две близких родственницы, обычно первой степени родства, которые страдали раком молочной железы или яичников
Лучевая терапия в области грудной клетки, когда женщина была моложе 30 лет
Дольковая карцинома in situ (неинвазивный тип)
У женщин с дольковой карциномой in situ в одной молочной железе инвазивный рак с равной вероятностью может развиться в любой молочной железе. Поэтому единственным способом устранения риска рака молочной железы для этих женщин является удаление обеих молочных желез. Некоторые женщины, особенно имеющие высокий риск развития инвазивного рака молочной железы, выбирают эту опцию.
Преимущества контралатеральной профилактической мастэктомии включают следующее:
Увеличение выживаемости у женщин с раком молочной железы и генетической мутацией, повышающей риск, и, возможно, у женщин моложе 50 лет на момент, когда им поставлен диагноз рака молочной железы
Снижение потребности в последующих трудоемких визуализационных обследованиях после лечения
У некоторых женщин снижение тревожности
Недостатки этой процедуры включают следующее:
Вдвое больший риск осложнений
Вместо контралатеральной профилактической мастэктомии некоторые женщины могут предпочесть тщательное наблюдение врачом молочной железы на предмет развития рака, например, с помощью визуализационных обследований.
Лучевая терапия
Лучевая терапия используется для уничтожения раковых клеток в месте, из которого была удалена опухоль, или возле этого места, включая соседние лимфатические узлы.
Лучевая терапия после мастэктомии выполняется при наличии следующих условий:
Размер опухоли составляет 5 сантиметров (около 2 дюймов) или более.
Рак распространился на один или несколько лимфатических узлов.
В таких случаях лучевая терапия после мастэктомии снижает частоту рецидивов рака на грудной стенке и в близлежащих лимфатических узлах, а также повышает шансы на выживание.
Лучевая терапия после хирургического вмешательства без удаления молочной железы значительно снижает частоту рецидивов рака молочной железы вблизи первичной опухоли и в близлежащих лимфатических узлах и может улучшить общую выживаемость. Тем не менее, если у женщины в возрасте старше 70 лет уплотнение было удалено, а рак имеет эстрогеновые рецепторы, необходимость в лучевой терапии может отсутствовать, поскольку у этих женщин она лишь незначительно снижает риск рецидива и не повышает шансы на выживание.
Побочные эффекты лучевой терапии включают припухлость молочной железы, покраснение и образование волдырей на коже на участке, на который направлено воздействие, а также усталость. Эти эффекты обычно исчезают в течение нескольких месяцев, приблизительно в течение до 12 месяцев. Менее 5 % женщин, проходивших лучевую терапию, имеют переломы ребер, которые вызывают незначительный дискомфорт. Примерно у 1 % женщин наблюдается незначительное воспаление в легких в течение 6–18 месяцев после завершения лучевой терапии. Воспаление вызывает сухой кашель и одышку во время физической активности, которые продолжаются до 6 недель. После лучевой терапии может развиться лимфатический отек.
Химиотерапия и блокаторы гормонов (тамоксифен и ингибиторы ароматазы)
Химиотерапия и блокаторы гормонов (лекарственные препараты, которые влияют на гормоны, такие как тамоксифен или ингибиторы ароматазы) могут подавлять рост раковых клеток во всем организме.
Чтобы решить, следует ли проводить химиотерапию, врачи оценивают несколько факторов, связанных с женщиной и раком молочной железы, и обсуждают с ней риски и преимущества. Факторы, которые врачи рассматривают, включают:
Распространился ли рак в близлежащие лимфатические узлы
Находится ли женщина в пременопаузе или в постменопаузе
Каковы результаты анализов на эстрогеновые рецепторы и прогестероновые рецепторы
Каковы результаты анализов на онкоген эпидермального фактора роста человека 2 типа (HER2)
Генетический анализ рака (например, тест Oncotype DX)
У женщин с инвазивным раком молочной железы применение химиотерапии и/или блокаторов гормонов обычно следует начинать вскоре после хирургического вмешательства. Прием этих лекарственных препаратов продолжается в течение нескольких месяцев или лет. Некоторые из них, например, тамоксифен, можно принимать в течение периода от 5 до 10 лет. Если опухоли имеют размер более 5 сантиметров, перед хирургическим вмешательством может быть начата химиотерапия или прием блокаторов гормонов. Эти лекарственные препараты позволяют отсрочить или предотвратить рецидив рака у большинства женщин и продлевают жизнь большинству женщин.
Анализ генетического материала опухоли (геномный прогноз) может помочь предсказать, какие опухоли являются чувствительными к химиотерапии или блокаторам гормонов.
Если у женщины рак молочной железы с наличием эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, но нет рецепторов HER2, и лимфатические узлы не поражены, у них может не потребоваться проведение химиотерапии. Может быть достаточно монотерапии блокаторами гормонов.
Блокаторы гормонов (эндокринная терапия)
Блокаторы гормонов — это лекарственные препараты, блокируют действие эстрогена или прогестерона, которые стимулируют рост раковых клеток, имеющих эстрогеновые и/или прогестероновые рецепторы. Блокаторы гормонов могут использоваться в тех случаях, когда у злокачественных клеток есть такие рецепторы, иногда вместо химиотерапии. Польза блокаторов гормонов наиболее высока, когда на опухолевых клетках есть рецепторы как к эстрогенам, так и к прогестерону, и примерно равна при наличии рецепторов только к эстрогенам. Польза минимальна при наличии только прогестероновых рецепторов.
Лекарственные препараты, используемые для эндокринной терапии, включают тамоксифен и ингибиторы ароматазы.
Тамоксифен:Тамоксифен, который принимают перорально, — это селективный модулятор эстрогеновых рецепторов. Он связывается с эстрогеновыми рецепторами и предотвращает стимуляцию ткани молочной железы эстрогеном. У женщин с эстроген-рецептор-положительным раком прием тамоксифена в течение 5 лет увеличивает вероятность выживания примерно на 25 %, а лечение в течение 10 лет может быть даже более эффективным. Тамоксифен увеличивает риск образования сгустков крови в венах ног и легких. Он также повышает склонность к образованию полипов в слизистой оболочке матки (полипы эндометрия), что может вызывать аномальное маточное кровотечение, а также риск развития рака матки (рака эндометрия). Таким образом, если у женщины, принимающей тамоксифен, наблюдаются аномальные вагинальные кровотечения, ей следует обратиться к врачу.
Ингибиторы ароматазы: Эти лекарственные препараты (анастрозол, экземестан и летрозол) ингибируют ароматазу (фермент, который преобразует некоторые гормоны в эстроген) и таким образом уменьшают уровни эстрогена в крови. У женщин в постменопаузе эти лекарственные препараты могут быть более эффективными, чем тамоксифен. Ингибиторы ароматазы могут увеличивать риск развития остеопороза и переломов, а также часто вызывают сухость влагалища. Иногда женщину в пременопаузе лечат лекарственным препаратом для подавления функции яичников (например, лейпролидом) в сочетании с ингибитором ароматазы. Это называется подавлением функции яичников.
Химиотерапия
Химиотерапия используется, чтобы убить быстро размножающиеся клетки или замедлить их размножение. Химиотерапия сама по себе не может вылечить рак молочной железы. Ее следует применять совместно с хирургическим вмешательством или лучевой терапией. Химиотерапевтические препараты обычно вводятся внутривенно циклами. Иногда они принимаются перорально. Как правило, после дня лечения следует 2 или более недель перерыва. Одновременное использование нескольких химиотерапевтических препаратов более эффективно, чем использование одного препарата. Выбор химиотерапевтических препаратов зависит отчасти от того, обнаружены ли раковые клетки в близлежащих лимфатических узлах.
Чаще всего применяют следующие химиотерапевтические препараты: циклофосфамид, доксорубицин, эпирубицин, 5-фторурацил, метотрексат и паклитаксел (см. раздел Химиотерапия).
Побочные эффекты (такие, как рвота, тошнота, выпадение волос и усталость) зависят от того, какие химиотерапевтические препараты используются. Химиотерапия может вызвать бесплодие и раннюю менопаузу, уничтожая яйцеклетки в яичниках. Химиотерапия также может подавлять выработку клеток крови костным мозгом и тем самым вызывать анемию или кровотечения или увеличивать риск развития инфекций. Таким образом, для стимулирования выработки клеток крови костным мозгом возможно применение таких лекарственных препаратов, как филграстим или пэгфилграстим.
Анти-HER2 терапия
Трастузумаб и пертузумаб — это разновидность моноклональных антител, называемых анти-HER2 препаратами. Они используются вместе с химиотерапией для лечения метастатического рака молочной железы только тогда, когда раковые клетки имеют слишком много рецепторов HER2. Эти лекарственные препараты связывается с рецепторами HER2 и, таким образом, помогают предотвратить размножение раковых клеток. Иногда применяют оба этих лекарственных препарата. Трастузумаб обычно применяют в течение года. Оба лекарственных препарата могут ослабить сердечную мышцу. По этой причине врачи контролируют функцию сердца во время лечения.
Лечение неинвазивного рака (0 стадия)
(См. также таблицу Лечение рака молочной железы в зависимости от типа и стадии)
В случае протоковой карциномы in situ обычно существуют следующие варианты лечения:
Мастэктомия
Удаление опухоли и большого количества окружающих здоровых тканей (лампэктомия) с применением лучевой терапии или без
Женщинам с эстроген-рецептор-положительным или прогестерон-рецептор-положительным протоковым раком in situ в рамках лечения также могут назначать блокаторы гормонов.
Дольковая карцинома in situ (LCIS) не является раком, но вызывает образование аномальных клеток в молочных железах (дольках) молочной железы. Люди с LCIS имеют повышенный риск развития рака молочной железы. Лечение LCIS обычно состоит в следующем:
Классическая дольковая карцинома in situ Хирургическое удаление для выявления рака и, если рак не выявлен, тщательное последующее наблюдение и иногда лечение тамоксифеном, ралоксифеном или ингибитором ароматазы для снижения риска развития инвазивного рака
Плеоморфная дольковая карцинома in situ: Хирургическое вмешательство для удаления аномальной области и иногда тамоксифен или ралоксифен для снижения риска развития инвазивного рака
Наблюдение состоит из медицинского осмотра каждые 6–12 месяцев в течение 5 лет и один раз в год после этого, а также маммографии один раз в год. Хотя может развиться инвазивный рак молочной железы, инвазивные раки, которые могут развиться, обычно не являются быстрорастущими и обычно эффективно поддаются лечению. Кроме того, поскольку инвазивный рак с равной вероятностью может развиваться в любой молочной железе, единственным способом исключить риск развития рака молочной железы для женщин с неинвазивной дольковой карциномой является удаление обеих молочных желез (двусторонняя мастэктомия). Некоторые женщины, особенно имеющие высокий риск развития инвазивного рака молочной железы, выбирают эту опцию.
Женщинам с дольковой карциномой in situ часто назначают тамоксифен, гормон-блокирующий лекарственный препарат, сроком на 5 лет. Он снижает, но не устраняет риск развития инвазивного рака. Женщины, находящиеся в постменопаузальном периоде, могут принимать ралоксифен или иногда ингибитор ароматазы вместо него.
Лечение инвазивного рака на ранней стадии (стадии I и II)
При раке, который не распространился за пределы близлежащих лимфатических узлов, лечение почти всегда включает хирургическое вмешательство, чтобы по возможности удалить как можно большую часть опухоли. Можно выполнить одно из следующих обследований:
После хирургического вмешательства без удаления молочной железы (лампэктомия) обычно проводят лучевую терапию.
Мастэктомия с реконструкцией молочной железы или без реконструкции
Первая операция может включать подмышечную лимфодиссекцию (удаление многих лимфатических узлов из подмышечной впадины) или биопсию сигнального лимфатического узла (удаление лимфатического узла, ближайшего к молочной железе, или первых нескольких узлов, ближайших к молочной железе).
Хирургическое вмешательство без удаления молочной железы используется вместо мастэктомии только в том случае, если опухоль не слишком крупная, поскольку необходимо удалить всю опухоль и часть окружающей непораженной ткани.
После хирургического вмешательства женщинам могут назначить химиотерапию, блокаторы гормонов, антагонисты HER2 или комбинацию препаратов, в зависимости от результатов анализа опухоли.
Существует несколько причин, по которым женщина может получать химиотерапию до хирургического вмешательства (так называемая неоадъювантная химиотерапия). Если опухоль прикрепляется к стенке грудной клетки, химиотерапия делает удаление опухоли возможным. Химиотерапия также помогает уменьшить размер рака молочной железы, если опухоль имеет большой размер по отношению к остальной части молочной железы. Это повышает шансы на проведение хирургического вмешательства без удаления молочной железы.
Неоадъювантная химиотерапия также может рассматриваться для лечения раковых опухолей молочной железы, которые не имеют рецепторов эстрогена, прогестерона и HER2 (так называемого тройного негативного рака молочной железы) и раковых опухолей, которые имеют только рецепторы HER2.
Лечение местнораспространенного рака (стадия III)
При раке молочной железы, распространившемся на большее количество лимфатических узлов, можно выполнить следующие процедуры:
Назначить перед хирургическим вмешательством лекарственные препараты, обычно препараты химиотерапии, для уменьшения размеров опухоли.
Провести хирургическое вмешательство без удаления молочной железы или мастэктомию.
Как правило, после хирургического вмешательства проводится лучевая терапия
После хирургического вмешательства назначается химиотерапия, блокаторы гормонов или оба метода.
Применение лучевой терапии и/или химиотерапии после хирургического вмешательства зависит от многих факторов, в том числе от:
размеров опухоли;
наступления менопаузы;
наличия у опухоли рецепторов к гормонам;
количества лимфоузлов, содержащих раковые клетки.
Лечение распространившегося (IV стадия) или редицивирующего рака
Рак молочной железы, который распространился за пределы лимфатических узлов, не поддается излечению, но большинство женщин с этим видом рака живут по крайней мере 2 года, а некоторые живут 10–20 лет. Ответ на лечение зависит от биологии опухоли, но оно может облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Однако некоторые методы лечения имеют неприятные побочные эффекты. Таким образом, решение о том, проводить ли курс лечения и, если да, то какое лечение выбрать, может приниматься исключительно на индивидуальной основе.
Выбор терапии зависит от следующих факторов:
Наличие рецепторов эстрогена или прогестерона в раковых клетках
Как долго рак был в стадии ремиссии до его распространения
На сколько органов и сколько частей тела распространился рак (локализация метастазов)
Находится ли женщина в периоде постменопаузы или у нее еще присутствует менструация
Если рак вызывает симптомы (боль или другой дискомфорт), женщинам обычно назначают химиотерапию или блокаторы гормонов. Боль обычно лечат анальгетиками. Для облегчения других симптомов назначают другие лекарственные препараты. Если радикальная терапия невозможна, назначают лечение для облегчения симптомов (так называемая паллиативная терапия).
Блокаторы гормонов (эндокринная терапия) предпочтительнее химиотерапии, когда рак имеет следующие характеристики:
Положительный результат анализа на эстрогеновые рецепторы.
Рак не рецидивировал в течение более 2 лет после постановки диагноза и начального лечения.
Рак не представляет непосредственной угрозы для жизни.
В различных ситуациях используются разные препараты эндокринной терапии:
Тамоксифен:Тамоксифен часто является блокатором гормонов первого выбора у женщин в пременопаузе.
Ингибиторы ароматазы: У женщин в постменопаузе с эстроген-рецептор-положительным раком молочной железы в качестве препаратов первой линии могут быть более эффективны ингибиторы ароматазы (например, анастрозол, летрозол и экземестан), чем тамоксифен.
Прогестины: Эти лекарственные препараты, например, медроксипрогестерон или мегестрол, могут использоваться, если ингибиторы ароматазы и тамоксифен более не эффективны.
Фулвестрант: Этот лекарственный препарат может использоваться, когда тамоксифен более не эффективен. Он разрушает эстрогеновые рецепторы в раковых клетках.
В качестве альтернативы у женщин в пременопаузе для прекращения выработки эстрогена могут быть использованы хирургическое вмешательство по удалению яичников или лекарственные препараты для подавления их активности (например, бусерелин, гозерелин или лейпролид). Эти методы терапии можно применять с тамоксифеном или ингибиторами ароматазы.
Трастузумаб можно использовать для лечения HER2-рецептор-положительного рака, распространившегося по всему организму. Трастузумаб можно назначать в виде монотерапии или в комбинации с препаратами химиотерапии (например, паклитакселом), блокаторами гормонов или с пертузумабом (другой анти-HER2 препарат).
Ингибиторы тирозинкиназы (например, лапатиниб и нератиниб), принадлежащие к другому типу анти-HER2 препаратов, блокируют активность HER2.
В некоторых ситуациях вместо применения лекарственных препаратов или перед ним может проводиться лучевая терапия. Например, если обнаружен только один участок рака и этот участок находится в костной ткани, лучевая терапия, направленная на этот участок, может быть единственным необходимым методом лечения. Лучевая терапия обычно является наиболее эффективным методом лечения рака, который распространился на костную ткань, и иногда контролирует его в течение многих лет. Она также часто является наиболее эффективным методом лечения рака, который распространился на головной мозг.
Для удаления отдельных опухолей в других частях тела (например, в головном мозге) можно выполнить хирургическое вмешательство, поскольку такого рода хирургическое вмешательство может облегчить симптомы. Для облегчения симптомов может быть выполнена мастэктомия (удаление молочной железы). Однако неясно, помогает ли удаление молочной железы продлевать жизнь в тех случаях, когда рак распространился в другие части тела и находится под контролем после прохождения курса лечения.
Бисфосфонаты (применяются для лечения остеопороза), такие как памидронат или золедронат, уменьшают боли в костях и снижают потерю костной массы, а также могут предотвратить или отсрочить проблемы с костной тканью, которые могут появиться, когда рак распространяется на костную ткань.
Лечение рака молочной железы в зависимости от типа и стадии
Тип
Возможные методы лечения
Неинвазивная протоковая карцинома (рак, ограниченный молочными протоками молочной железы)
Лампэктомия (хирургическое вмешательство без удаления молочной железы для удаления опухоли и некоторых окружающих тканей) или мастэктомия
Иногда блокаторы гормонов (лекарственные препараты, такие как тамоксифен или ингибиторы ароматазы, которые влияют на гормоны)
Дольковая карцинома in situ, классическая (аномальные клетки, ограниченные дольками молочной железы, вырабатывающими молоко)
Иногда хирургическое вмешательство для диагностики рака
Если рак не выявлен — наблюдение плюс регулярные осмотры и маммография
Тамоксифен или для некоторых женщин в постменопаузе ралоксифен или ингибитор ароматазы (например, анастрозол, экземестан или летрозол) для снижения риска инвазивного рака
В редких случаях двусторонняя мастэктомия (удаление обеих молочных желез) для предотвращения развития инвазивного рака
Дольковая карцинома in situ, плеоморфная (которая, в отличие от классического типа, приводит к инвазивному раку)
Хирургическое вмешательство для удаления пораженной области и части тканей вокруг нее
Иногда тамоксифен или ралоксифен, чтобы попытаться предотвратить развитие рака
I и II стадии (ранние стадии) рака
Лампэктомия с последующей лучевой терапией
Мастэктомия с реконструкцией молочной железы или без реконструкции
После хирургического вмешательства химиотерапия, блокаторы гормонов, анти-HER2 препараты (например, трастузумаб) или их комбинация
Иногда неоадъювантная терапия (химиотерапия перед хирургическим вмешательством) для уменьшения размера опухоли и оптимизации шансов на проведение хирургического вмешательства без удаления молочной железы
III стадия (локальное распространение) рака (в том числе воспалительный рак молочной железы)
Часто химиотерапия или иногда блокаторы гормонов до хирургического вмешательства для уменьшения размера опухоли
Лампэктомия или мастэктомия, если опухоль достаточно мала для полного удаления
Как правило, после хирургического вмешательства проводится лучевая терапия
После хирургического вмешательства иногда химиотерапия и/или блокаторы гормонов
Рак IV стадии (метастатический) или рецидивирующий рак
При эстроген-рецептор-положительных опухолях — блокаторы гормонов или удаление либо подавление функции яичников
Химиотерапия
При HER2-рецепто-положительных опухолях трастузумаб, иногда с пертузумабом
Лучевая терапия в следующих случаях:
При метастазах в костной ткани, бисфосфонаты (например, золедронат или памидронат), вводимые внутривенно для уменьшения боли в костной ткани и потери костной массы
Лечение отдельных типов рака молочной железы
При воспалительном раке молочной железы лечение обычно состоит из химиотерапии и лучевой терапии. Обычно выполняют мастэктомию.
При болезни Педжета молочной железы лечение обычно аналогично лечению при других типах рака молочной железы. Оно часто включает простую мастэктомию или хирургическое вмешательство без удаления молочной железы в сочетании с удалением лимфатических узлов. После хирургического вмешательства без удаления молочной железы обычно проводят лучевую терапию. Реже удаляется только сосок и часть окружающей непораженной ткани. Если имеется также рак другой молочной железы, лечение назначают исходя из типа рака молочной железы.
При филлоидной опухоли, лечение обычно состоит из удаления опухоли и большого количества окружающих ее нормальных тканей (по крайней мере 1 сантиметр (0,4 дюйма) вокруг опухоли), что называется широким краем. Если опухоль велика по отношению к молочной железе, могут выполнить простую мастэктомию. Рецидивы филлоидной опухоли зависят от того, насколько широк безопухолевый край иссечения, а также от того, является ли филлоидная опухоль доброкачественной или злокачественной. Злокачественные филлоидные опухоли могут давать метастазы в отдаленные участки, такие как легкие, кости или мозг. Разработка рекомендаций по лечению метастатических филлоидных опухолей продолжается, однако лучевая терапия и химиотерапия могут быть полезными.
Сохранение фертильности
Следует исключить беременность во время лечения по поводу рака молочной железы.
Если женщины хотят иметь детей (сохранить фертильность) после лечения, их направляют к репродуктивному эндокринологу до начала лечения. Там женщины могут узнать о том, какие процедуры могут позволить им иметь детей после лечения.
Варианты сохранения фертильности включают: вспомогательные репродуктивные методы со стимуляцией яичников и замораживанием яйцеклеток или эмбрионов.
Выбор процедуры для сохранения фертильности зависит от следующих обстоятельств:
Тип рака молочной железы
Тип планируемого лечения рака молочной железы
Предпочтения женщины
Вспомогательные репродуктивные методы включают использование гормональных препаратов. Врачи обсуждают риски и преимущества этих методов лечения у женщин с эстроген- или прогестерон-рецептор-положительным раком в анамнезе.
Последующее наблюдение
После завершения первых фаз лечения, как правило, каждый год проводится последующее физикальное обследование, в том числе обследование молочных желез, грудной клетки, шеи и подмышек. Регулярное прохождение маммографии и самостоятельное обследование молочных желез также важны. Женщины должны незамедлительно сообщать об определенных симптомах врачу:
любые уплотнения или другие изменения в молочных железах;
изменения сосков или выделения из них;
боль, например, в руке или позвоночнике;
отек в подмышечной впадине;
потеря аппетита или веса;
Боль в груди
хронический сухой кашель;
кровотечение из влагалища (если это не связано с менструациями);
сильные головные боли;
Нечеткость зрения
головокружение или проблемы с равновесием;
онемение или слабость;
любые симптомы, которые кажутся необычными или которые не проходят.
Нет необходимости выполнять диагностические процедуры, такие, как рентгенография грудной клетки, анализы крови, сканирование костной ткани и компьютерная томография (КТ), до тех пор пока симптомы не свидетельствуют о рецидиве рака.
Эффекты лечения рака молочной железы приводят к значительным изменениям в жизни женщины. Поддержка со стороны членов семьи и друзей, а также групповая терапия могут помочь. Может помочь консультация с психологом.
Прогноз при раке молочной железы
Обычно прогноз у женщины зависит от следующих факторов:
Размер опухоли
Тип рака
Распространился ли он на близлежащие лимфатические узлы или другие органы
(См. также Национальный институт рака Программа наблюдения, эпидемиологии и конечных результатов (SEER))
Количество и расположение лимфатических узлов, содержащих раковые клетки, является одним из основных факторов, определяющих возможность излечения рака или, при отсутствии такой возможности, определяющих продолжительность жизни женщины.
Показатель 5-летней выживаемости при раке молочной железы (процент женщин, выживших через 5 лет после постановки диагноза) составляет
99 %, если опухоль остается в пределах исходной локализации (локализованный рак)
86 %, если рак распространился в прилежащие лимфатические узлы, но не далее (регионарный рак)
29 %, если рак распространился в отдаленные ткани (метастатический рак)
58%, если полное обследование не было проведено и стадия рака не была установлена
Обычно женщины с раком молочной железы имеют худший прогноз, если у них:
рак молочной железы диагностирован в возрасте от 20 до 40 лет;
более крупные опухоли;
рак с быстро делящимися клетками, включая опухоли, не имеющий четких границ, и рак, рассеянный по всей молочной железе;
опухоли, не имеющие рецепторов эстрогена или прогестерона;
опухоли, имеющие слишком большое количество рецепторов HER2.
Мутация гена BRCA1
В Соединенных Штатах Америки у женщин негроидной расы нелатиноамериканского происхождения смертность от рака молочной железы выше, чем у женщин европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения.
Наличие мутации гена BRCA2, вероятно, не обусловливает худший исход имеющегося рака. Однако наличие любой мутации гена BRCA увеличивает риск вторичного развития рака молочной железы.
Вопросы, связанные с окончанием жизни, при раке молочной железы
Для женщин с метастатическим раком молочной железы качество жизни может ухудшиться, и вероятность того, что дальнейшее лечение продлит жизнь, может быть небольшой. Создание комфортной обстановки может стать более важным, чем попытки продлить жизнь.
Боль при раке можно надлежащим образом контролировать при помощи соответствующих лекарственных препаратов. Поэтому если женщина испытывает боль, ей следует попросить врача назначить лечение для снятия боли. Лечение также может облегчить другие неприятные симптомы, такие как запор, затрудненное дыхание и тошноту.
Также могут помочь встречи с психологом и священником.
Женщины с метастатическим раком молочной железы должны подготовить предварительные медицинские указания с описанием помощи, которую они желают получать в случае, если они будут не в состоянии принимать такие решения. Также важно составить или обновить завещание.