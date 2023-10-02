Рак влагалища — это редко встречающийся вид рака, который обычно развивается у женщин старше 60 лет в клетках, выстилающих влагалище.

рак влагалища может стать причиной аномального вагинального кровотечения, особенно после полового акта или у женщин в постменопаузе.

Если врачи подозревают рак, они берут для изучения образцы ткани из влагалища (биопсия).

Для лечения рака используется хирургическое удаление или лучевая терапия.

(См. также Общие сведения о раковых опухолях органов женской репродуктивной системы).

В Соединенных Штатах Америки рак влагалища составляет примерно 1–2 % гинекологических видов рака. Средний возраст пациенток с таким диагнозом составляет 60–65 лет.

Расположение внутренних органов женской репродуктивной системы

В большинстве случаев причиной рака вульвы является персистирующая инфекция, вызванная вирусом папилломы человека (ВПЧ), — тем же самым вирусом, который вызывает остроконечные кондиломы и рак шейки матки. Наличие предраковых изменений в шейке матки или вульве, рак шейки матки или рак вульвы повышает риск развития рака влагалища.

Более 95 % всех видов рака влагалища — это плоскоклеточные раки (карциномы), которые развиваются в клетках плоского эпителия, выстилающих влагалище, похожих на клетки кожи. Большинство других видов рака влагалища — это аденокарциномы, которые развиваются из железистых клеток. Один редкий тип, светлоклеточная аденокарцинома, встречается почти исключительно у женщин, чьи матери принимали лекарственный препарат диэтилстильбестрол (ДЭС), назначенный во время беременности для предотвращения выкидыша. (В Соединенных Штатах Америки лекарственный препарат был запрещен в 1971 году).

При отсутствии лечения рак влагалища продолжает расти и поражает окружающие ткани. В конце концов он может попасть в кровь и лимфатические сосуды, а затем распространиться в мочевой пузырь, прямую кишку, близлежащие лимфатические узлы и другие части тела.

Симптомы рака влагалища Наиболее распространенным симптомом рака влагалища является аномальное кровотечение из влагалища, которое может произойти во время или после полового акта, между менструациями или после наступления менопаузы. На слизистой оболочке влагалища могут образовываться язвы. Они могут кровоточить, и в них может попасть инфекция. У некоторых женщин также наблюдаются водянистые выделения. Некоторые женщины испытывают боль во время полового акта. У некоторых женщин симптомы отсутствуют. Большие раковые опухоли также могут оказывать воздействие на мочевой пузырь, вызывая частые позывы к мочеиспусканию и боль во время мочеиспускания. На поздних стадиях рака могут образовываться аномальные соединения (свищи) между влагалищем и мочевым пузырем или прямой кишкой.

Диагностика рака влагалища Биопсия Врач может заподозрить рак влагалища на основе симптомов, либо если заметит измененные участки во время обычного осмотра органов малого таза, либо если получит положительный результат мазка по Папаниколау (Пап-тест). Для осмотра влагалища врачи могут использоваться инструмент с бинокулярным увеличительным стеклом (кольпоскоп) — процедура под названием кольпоскопия. Для подтверждения диагноза из стенки влагалища удаляется участок ткани и изучается под микроскопом (биопсия). Для подтверждения диагноза берутся образцы ткани из нароста, язвы или другой измененной зоны, замеченной во время обследования. Чтобы определить, распространился ли рак, выполняются другие обследования, такие, как осмотр мочевого пузыря или прямой кишки с использованием зонда с камерой (эндоскопа), рентген грудной клетки и компьютерная томография (КТ). Стадирование рака влагалища Врачи определяют стадию рака по тому, насколько далеко он распространился. Стадии делятся от I (самая ранняя) до IV (поздняя): I стадия: рак ограничен влагалищем.

II стадия: рак распространился через стенку влагалища на близлежащие ткани, но все еще находится в пределах малого таза (в котором находятся внутренние половые органы, мочевой пузырь и прямая кишка).

III стадия: рак распространился по всему малому тазу и/или в лимфатические узлы и/или блокирует мочеточники и/или вызывает нарушение функции почек

IV стадия: Рак распространился на мочевой пузырь или прямую кишку либо за пределы малого таза (например, в легкие или кости).

Лечение рака влагалища При раке влагалища ранней стадии во время хирургического вмешательства удаляется влагалище, матка и близлежащие лимфатические узлы

Для большинства других видов рака влагалища используется лучевая терапия Лечение рака влагалища также зависит от стадии рака. Для ранней стадии рака влагалища методом выбора является хирургическое вмешательство по удалению влагалища, матки и лимфатических узлов в области малого таза и верхней части влагалища. Иногда после хирургического вмешательства проводится лучевая терапия. Для большинства других видов рака влагалища используется лучевая терапия. Обычно это сочетание внутренней лучевой терапии (с использованием радиоактивных имплантатов во влагалище, так называемая брахитерапия) и внешней лучевой терапии (направленной на малый таз извне). Лучевую терапию нельзя использовать, если развились свищи. В таких случаях, некоторые или все органы области малого таза удаляются (это называется экзентерацией органов малого таза). Эти органы включают в себя репродуктивные органы (влагалище, матка, фаллопиевы трубы и яичники), мочевой пузырь, уретру, прямую кишку и анус. То, какие органы будут удалены и будут ли удалены все органы, зависит от многих факторов, таких, как место расположения опухоли, анатомия женщины и цели хирургического вмешательства. \ В животе делают отверстия для постоянного отвода мочи (уростома) и стула (колостома), чтобы выводить продукты жизнедеятельности из организма и собирать их в пакеты. После такой процедуры у женщины обычно может наблюдаться небольшое кровотечение, выделения, значительная слабость и боль в течение нескольких дней. Как правило, пребывание в больнице составляет от 3 до 5 дней. Могут развиться такие осложнения, как инфекция или расхождение швов послеоперационной раны, кишечная непроходимость и формирование свищей. После лечения рака влагалища половой акт может быть затруднен или невозможен.

Прогноз при раке влагалища Прогноз для женщин с раком влагалища зависит от стадии рака.