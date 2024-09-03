Пролапс тазовых органов (ПТО)

Пролапс тазовых органов у женщин включает расслабление или ослабление связок, соединительной ткани и мышц тазового дна, в результате чего мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, тонкий кишечник, прямая кишка или матка выпячиваются во влагалище.

У женщин может возникнуть ощущение тяжести, полноты или давления в области таза, ощущение, будто что-то выпирает из влагалища, или проблемы с мочеиспусканием или дефекацией.

Врачи проводят обследование органов малого таза и просят женщину потужиться, чтобы врач мог обнаружить отклонения, возникающие только под действием давления.

Могут помочь упражнения для мышц малого таза и введение вагинальных пессариев, но может потребоваться и хирургическое вмешательство.

Пролапс тазовых органов является распространенной гинекологической проблемой, число случаев которой увеличивается с возрастом.

Тазовое дно представляет собой сеть из мышц, связок и тканей, которые действуют в качестве гамака, который поддерживает органы малого таза: матку, влагалище, мочевой пузырь, уретру и прямую кишку. Если мышцы ослабевают, связки растянуты либо нервы или другие ткани повреждены, органы малого таза или тонкий кишечник могут выпадать и выпячиваться (пролабировать) во влагалище. Если заболевание тяжелое, органы могут опускаться до самого отверстия влагалища и выступать за пределы тела.

Тазовые мышцы у женщины (вид снизу) Изображение

Женские тазовые мышцы (вид сбоку) Изображение

Пролапс органов малого таза обычно возникает у женщин с сочетанием факторов риска, включая следующие:

рождение ребенка, особенно если у женщины была длительная вторая стадия родов (стадия потуг), влагалищные роды с вакуумным экстрактором или щипцами или без них, или младенец с высокой массой тела при рождении;

ожирение.

перенесенная травма, например, при гистерэктомии (удалении матки) или другой хирургической процедуре;

у лиц пожилого возраста;

частое повышение внутрибрюшного давления (например, давление вследствие запора, поднятия тяжестей или хронических заболеваний дыхательной системы).

Беременность и вагинальное родоразрешение могут ослабить или растянуть некоторые поддерживающие структуры в области малого таза. Пролапс тазовых органов чаще встречается у женщин, у которых было несколько вагинальных родоразрешений, и риск увеличивается с каждыми родами. Сами по себе беременность или родоразрешение могут повреждать нервы, что приводит к мышечной слабости. Риск развития пролапса тазовых органов при кесаревом сечении может быть ниже, чем при вагинальном родоразрешении.

С возрастом поддерживающие структуры в области малого таза могут ослабевать, даже если женщина никогда не была беременной. В результате повышается вероятность развития пролапса тазовых органов.

Гистерэктомия также может ослабить структуру малого таза, увеличивая риск пролапса тазовых органов.

Повышенное давление, действующее на тазовое дно в течение длительного времени, обычно в течение многих лет, также может способствовать пролапсу тазовых органов. Это давление может повышаться при частом напряжении в области малого таза (например, из-за запора), хроническом кашле или частом подъеме тяжестей.

Также пролапсу органов малого таза могут способствовать заболевания нервов и соединительной ткани в области тазового дна. (Соединительная ткань — это плотная, часто фиброзная ткань, которая присутствует практически в каждом органе, включая мышцы, и которая обеспечивает поддержку и эластичность). Изредка у женщины может наблюдаться врожденный порок, затрагивающий эту область, либо врожденная слабость тканей в области малого таза.

Типы и симптомы Пролапс тазовых органов по существу являются грыжами (отверстиями или ослабленными участками в тканях), при которых органы аномально выпячиваются из-за ослабления поддерживающих их тканей. Различные типы пролапса органов малого таза называются в соответствии с выпадающим органом. Задняя стенка влагалища: Пролапс прямой кишки (ректоцеле) или тонкого кишечника (энтероцеле)

Передняя стенка влагалища: Пролапс мочевого пузыря (цистоцеле) или уретры (уретроцеле)

Верхняя часть влагалища: Вагинальный (верхушечный) пролапс (верхняя часть влагалища называется верхушкой)

Матка: Пролапс матки (пролапс матки) У многих женщин имеется несколько участков пролапса тазовых органов. Особенно часто встречается сочетание опущения мочевого пузыря (цистоцеле), тонкого кишечника (энтероцеле) и прямой кишки (ректоцеле). Уретроцеле и цистоцеле часто возникают вместе (цистоуретроцеле). При всех типах наиболее распространенными симптомами являются ощущение тяжести, переполнения или давления в области малого таза, ощущение, что что-то выпирает из влагалища, или проблемы в виде недержания (подтекания) или задержки (затруднения) мочеиспускания или дефекации. Когда выпадает дно: Пролапс органов малого таза Симптомы обычно возникают в положении стоя или сидя прямо, при напряжении или кашле и исчезают в положении лежа и в расслабленном состоянии. Некоторым женщинам сексуальная активность неприятна или причиняет боль. Женщины могут испытывать неловкость при сексуальной активности из-за выпячиваний во влагалище или недержания мочи или кала. Легкие случаи могут протекать бессимптомно, но с возрастом усугубляются. Повреждение тазового дна может влиять на мочевыводящие пути или дефекацию. В результате у женщин с пролапсом тазовых органов часто наблюдаются проблемы с контролем мочеиспускания, что приводит к непроизвольному подтеканию мочи (недержанию мочи) или затруднениям при попытке полностью опорожнить мочевой пузырь (задержке мочи). У них могут быть аналогичные проблемы с дефекацией, они могут испытывать трудности с контролем отхождения газов или подтекания стула (анальное недержание), или у них может наблюдаться нечастое опорожнение кишечника (запор) или затрудненное полное опорожнение кишечника. Цистоцеле и цистоуретроцеле Цистоцеле развивается при выпадении мочевого пузыря, когда он выпячивается в переднюю стенку влагалища. Оно возникает в результате ослабления соединительной ткани и поддерживающих структур вокруг мочевого пузыря. Когда уретроцеле и цистоцеле происходят вместе, это называется цистоуретроцеле. У женщин с любым из этих заболеваний может наблюдаться недержание или задержка мочи. Ректоцеле Ректоцеле развивается при выпадении прямой кишки, когда она выпадает и выпячивается в заднюю стенку влагалища. Это обусловлено ослаблением мышечной стенки прямой кишки и соединительной ткани вокруг прямой кишки. Ректоцеле может затруднять дефекацию и вызывать запор. Женщины могут быть не в состоянии полностью опорожнить кишечник. Некоторым женщинам, чтобы опорожнить кишечник, необходимо ввести палец во влагалище и нажать на заднюю стенку влагалища в направлении прямой кишки (так называемое «шинирование»). Энтероцеле Энтероцеле развивается, когда тонкий кишечник и слизистая оболочка брюшной полости (брюшина) выпячиваются книзу между влагалищем и прямой кишкой. Это чаще всего происходит после хирургического удаления матки (гистерэктомии). Энтероцеле возникает в результате ослабления соединительной ткани и связок, поддерживающих матку или влагалище. Энтероцеле часто не вызывает никаких симптомов. Однако некоторые женщины чувствуют чувство переполнения, давления или боли в области малого таза и могут быть не в состоянии полностью опорожнить кишечник. Выпадение матки При выпадении матки матка выпадает во влагалище. Это обычно возникает в результате ослабления соединительной ткани и связок, поддерживающих матку. Матка может опускаться следующим образом: только в верхнюю часть влагалища;

вниз до отверстия влагалища;

частично сквозь отверстие;

полностью сквозь отверстие, приводя к полному выпадению матки (пролапсу). Тяжесть симптомов определяется степенью опущения матки. Сначала пролапс матки может вызывать легкие симптомы или не вызывать их вообще. При усугублении пролапса первым симптомом у большинства женщин является ощущение выпуклости у выхода из влагалища. Также может наблюдаться боль в нижней части спины или копчике, затруднения при дефекации и дискомфорт или боль при половом акте, а также чувство тяжести или давления — ощущение выпадения тазовых органов. Полное выпадение матки может вызвать боль во время ходьбы. Если ткань шейки матки (нижняя часть матки) выступает за отверстие влагалища и подвергается воздействию воздуха или трется о одежду, может развиться кровотечение, выделения, язвы или инфекция. У женщин могут наблюдаться проблемы с контролем мочеиспускания, что приводит к непроизвольному подтеканию мочи (недержанию мочи). Или женщины могут быть не в состоянии полностью опорожнить мочевой пузырь или мочиться (задержка мочи). Может возникнуть запор. Выпадение влагалища При выпадении влагалища верхняя часть влагалища выпадает в нижнюю часть, так что влагалище выворачивается наизнанку. Верхняя часть может частично или полностью выпасть через влагалище, выпячиваясь вне тела и вызывая полное выпадение влагалища. Полное выпадение влагалища может вызвать боль в положении сидя или при ходьбе. Если ткань влагалища выступает за отверстие влагалища и подвергается воздействию воздуха или трется об одежду, может развиться кровотечение, выделения, язвы или инфекция. Как и пролапс матки, пролапс влагалища, может вызвать проблемы с мочеиспусканием. Также могут возникнуть трудности с опорожнением кишечника.

Диагностика пролапса тазовых органов Обследование органов малого таза (в состоянии покоя и при натуживании) Врачи обычно ставят диагноз пролапса тазовых органов при обследовании органов малого таза. Они используют зеркало (прибор, который раздвигает стенки влагалища), чтобы увидеть выпячивания во влагалище или нижнее положение шейки матки (нижняя часть матки). Врач может вставить 2 пальца во влагалище и надавить на живот, чтобы прощупать влагалищные выпячивания или пролапс матки. Он также может одновременно ввести один палец во влагалище, а другой палец в прямую кишку, чтобы определить степень тяжести ректоцеле или энтероцеле. Женщину могут попросить тужиться (как при дефекации) или покашлять. Для осмотра ее могут попросить встать и поставить одну ногу на стул. Давление в области малого таза, появляющееся в результате натуживания, кашля и/или в положении стоя, может помочь более четко распознать дисфункцию мышц тазового дна. Если у женщины имеется подтекание мочи или кала (недержание) либо трудности с полным опорожнением мочевого пузыря (задержка мочи) или кишечника (запор), могут быть выполнены процедуры, позволяющие определить, насколько хорошо функционируют мочевой пузырь и прямая кишка.