Хронические заболевания у детей

Тяжелое заболевание, даже временное, может спровоцировать сильный стресс у детей и их семей. Хронические проблемы со здоровьем могут сохраняться месяцами или в течение всей жизни. Иногда они настолько серьезные, что не позволяют вести привычную повседневную жизнь. Хронические заболевания обычно вызывают еще более сильные психологические страдания, чем временные проблемы.
Примерами хронических заболеваний являются
Врожденные пороки или родовые травмы (например, церебральный паралич, травматическое повреждение головного мозга [см. Общие сведения о травмах головы], синдром Дауна [трисомия 21] и расщелина позвоночника)
Борьба с болезнью может потребовать преодоления боли, сдачи анализов, приема лекарственных препаратов, изменения питания и образа жизни. Хроническое заболевание часто мешает получению образования из-за частых пропусков школы. Само заболевание, а также побочные эффекты, возникающие в результате лечения, могут снизить способность ребенка к обучению. Несмотря на то, что родители и учителя могут понизить требования к успеваемости детей с хроническими заболеваниями, важно по-прежнему ставить перед ними задачи и обеспечивать поощрение, необходимые для достижения максимальных результатов.
Влияние на детей
Болезнь и госпитализация лишают детей возможности играть с другими детьми. Другие дети могут даже отказываться общаться или дразнить ребенка из-за его физических отличий и ограничений. У ребенка может развиться чрезмерная застенчивость, если болезнь изменяет тело, особенно когда изменения происходят в детстве или в подростковом возрасте, а не присутствуют от рождения.
На детей школьного возраста наибольшее влияние может оказывать неспособность посещать школу и общаться со сверстниками.
Подростки могут страдать из-за неспособности быть независимыми, если они нуждаются в помощи родителей для удовлетворения своих повседневных потребностей. Подросткам также особенно трудно переносить то, что их считают отличающимися от сверстников.
Родители и члены семьи могут проявлять чрезмерную заботу о ребенке или подростке, препятствуя развитию независимости.
Госпитализация пугает детей даже при самых благоприятных обстоятельствах. Родителям и детям необходимо объяснить все, что касается пребывания в больнице, включая обычный процесс поступления в стационар, чтобы они знали, чего ожидать во время пребывания в больнице. В идеале дети должны лежать в детской больнице или другом учреждении, ориентированном на лечение детей. В большинстве больниц родителей поддерживают в желании оставаться со своими детьми даже во время болезненных или вызывающих страх процедур. Несмотря на присутствие родителей, во время пребывания в больнице дети могут становиться приставучими или зависимыми (регрессировать).
Воздействие на родителей и других членов семьи
Хроническое заболевание ребенка создает огромную психологическую, финансовую, эмоциональную и физическую нагрузку на родителей. Иногда совместные усилия по преодолению этих трудностей сплачивают родителей. Однако часто это бремя может создать напряжение в отношениях. Родители могут чувствовать себя виноватыми в болезни, особенно если она генетическая, вызвана осложнениями во время беременности, произошла в результате несчастного случая (например, автокатастрофы) или поведения одного из родителей (например, курения). Кроме того, медицинский уход может быть дорогим и может заставлять родителей пропускать работу. Иногда один из родителей несет всё бремя ухода, что может вызвать чувство обиды у него или чувство изоляции у другого родителя. Родители могут сердиться на медицинских работников, на себя, друг на друга или на ребенка. Родители также могут не признаваться себе в тяжести состояния ребенка. Эмоциональные переживания, связанные с уходом, могут препятствовать формированию глубокой привязанности к инвалидизированному или тяжелобольному ребенку.
У родителей, которые проводят много времени с ребенком, страдающим хроническим заболеванием, часто остается меньше времени на остальных детей в семье. Братьям и сестрам может не нравиться дополнительное внимание, которое получает ребенок, а затем у них может возникать чувство вины за такие мысли. Больной ребенок может чувствовать себя виноватым в том, что вредит своей семье или обременяет ее. Родители могут быть слишком мягкими с ребенком или непоследовательно требовать соблюдения дисциплины, особенно если симптомы проявляются непостоянно.
Хотя болезнь ребенка всегда вызывает стресс у всей семьи, существует несколько шагов, доступных родителям для сокращения его воздействия. Родителям следует как можно больше узнать о болезни своего ребенка из заслуживающих доверия источников, например, от врачей ребенка и из надежных медицинских ресурсов. Информация, полученная из некоторых интернет-источников, не всегда точна, и родителям следует проверять прочитанную информацию у врача. Врачи часто направляют родителей в группы поддержки или к другим семьям, уже сталкивавшимся с подобными проблемами и способным предоставить информацию и эмоциональную поддержку.
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Группа медицинского обслуживания
Ребенку могут быть необходимы такие услуги, как уход медицинского работника, медсестры, приходящего медицинского персонала, специалистов в области психического здоровья и в различных других областях. При наличии возможности родителям и детям могут оказать неоценимую поддержку детские специалисты, которые обучены помогать детям и семьям справляться с проблемами, связанными с болезнью и госпитализацией.
Для координации медицинского ухода за ребенком со сложным хроническим заболеванием может потребоваться куратор. В роли куратора может выступать врач ребенка, медсестра, социальный работник или другой специалист. Куратор может также обеспечить приобретение ребенком социальных навыков и получение семьей и ребенком надлежащих консультаций, образования, психологической и социальной поддержки, а также ухода на время выходных или отпуска у лица, осуществляющего уход.
Независимо от того, кто координирует обслуживание, семья и ребенок должны быть партнерами в процессе ухода и принятия решений, потому что семья — основной источник силы и поддержки для ребенка. Такой подход, ориентированный на семью, обеспечивает обмен информацией, расширяет возможности семьи и является важной частью ухода за ребенком. В соответствии с этим подходом, ориентированным на ребенка и семью, все больше и больше медицинских учреждений привлекают пациентов к разработке и реализации их собственных процедур по уходу и медицинскому обслуживанию. Менеджеры по медицинскому обслуживанию используют индивидуальные планы медицинского ухода и другие протоколы, чтобы убедиться, что все пациенты, особенно со сложными медицинскими проблемами, больше вовлечены в управление собственными медицинскими проблемами и уходом.
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