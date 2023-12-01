Хронические заболевания у детей

Болезнь и госпитализация лишают детей возможности играть с другими детьми. Другие дети могут даже отказываться общаться или дразнить ребенка из-за его физических отличий и ограничений. У ребенка может развиться чрезмерная застенчивость, если болезнь изменяет тело, особенно когда изменения происходят в детстве или в подростковом возрасте, а не присутствуют от рождения.

На детей школьного возраста наибольшее влияние может оказывать неспособность посещать школу и общаться со сверстниками.

Подростки могут страдать из-за неспособности быть независимыми, если они нуждаются в помощи родителей для удовлетворения своих повседневных потребностей. Подросткам также особенно трудно переносить то, что их считают отличающимися от сверстников.

Родители и члены семьи могут проявлять чрезмерную заботу о ребенке или подростке, препятствуя развитию независимости.

Госпитализация пугает детей даже при самых благоприятных обстоятельствах. Родителям и детям необходимо объяснить все, что касается пребывания в больнице, включая обычный процесс поступления в стационар, чтобы они знали, чего ожидать во время пребывания в больнице. В идеале дети должны лежать в детской больнице или другом учреждении, ориентированном на лечение детей. В большинстве больниц родителей поддерживают в желании оставаться со своими детьми даже во время болезненных или вызывающих страх процедур. Несмотря на присутствие родителей, во время пребывания в больнице дети могут становиться приставучими или зависимыми (регрессировать).